Почти две недели друзья и ученики искали без вести пропавшего музыканта и аранжировщика Александра Деревянко. И нашли его убитым в гаражном кооперативе под Киевом. А убили его два фитнес-тренера вместе с клиентом клуба, буквально повторив сценарий голливудского фильма «Кровью и потом. Анаболики»

И все это — ради «украинской мечты» — моментально разбогатеть. Но так же, как в фильме, попались, потому что мышц у убийц было больше, чем мозгов.

Странное исчезновение музыканта

«Александр уже более 10 лет работает дома. Командировка у фрилансера?! Плюс он внимательно относится к своему здоровью и точно не стал бы лишний раз путешествовать в разгар эпидемии», — сообщил один из его учеников Святослав Медун, который занимался поискам дяди Саши.

Но еще больше пришлось удивляться, когда одному из знакомых дяди Саши кто-то написал в ФБ, что, дескать, Александр нашелся. Его якобы видели 29 ноября в столичной 15-й больнице, куда его доставила скорая помощь пьяным, с разбитой губой и подозрением на черепно-мозговую травму. Но оттуда он ушел, а куда — неизвестно.

Более того, все, кто знал Александра, знали и о том, что он почти не употребляет алкоголь. Друзья бросились искать его след в больнице, но оказалось, что в лечебное заведение пациента Александра Деревянко скорая не привозила. Друзья дяди Саши еще раз попросили полицию тщательно проверить жилье, и на этот раз выяснилось, что из квартиры пропали все документы, деньги, которые должны были быть, а также его гитары.

Спортсмены, призеры и просто красавцы

35-летний Денис Мамедов считается организатором убийства музыканта. Мамедов уроженец Днепра, окончил Институт физической культуры. Был женат, но развелся, есть сын. Он уже давно проживает в Киеве, работал тренером в спортклубе днем, а ночью барменом в ночном клубе DFleurNightClub. В клубе знал всех и каждого, с ним было выгодно дружить.

Денису нравилась ночная жизнь, вечный движ, тусовки. Он этим наслаждался, рассказывали его знакомые. По информации спорт-клуба ReStart, которая есть на его канале в YouTube, Мамедов — кандидат в мастера спорта по боксу, по кик-боксингу, призер чемпионата по бодибилдингу в категории mens fizik. С приходом карантина и пандемии остался без работы, пробовал вести онлайн-уроки. В Киеве снимал квартиру, жил с девушкой. Деньги нужны были позарез, к тому же последнее время он был на мели — за карантин ушли все запасы.

Кто рассказал ему об одиноком музыканте, еще неизвестно, возможно, кто-то из тех, кто брал уроки у Деревянко. Мамедов решил, что пожилой музыкант, владелец дорогой недвижимости — легкая добыча. Мамедов был уверен, что одинокого мужчину никто не хватится. К делу он привлек своего приятеля — 31-летнего уроженца Луганска Юрия Туманского, который получил диплом следователя, окончив Луганский институт внутренних дел, но погоны снял сразу после окончания учебы.

Туманский последнее время жил в Киеве, нигде не работал, но любил пустить пыль в глаза, и для него лишними деньги не были. Ну а третьим оказался коллега Мамедова, еще один 31-летний фитнес-тренер, а также мастер спорта Украины по пауэрлифтингу Андрей Подоба.

В дом проникли хитростью

Как оказалось, Мамедов для начала получил свободный доступ в квартиру музыканта, для этого записался к нему в ученики. Объяснил, что хочет сделать предложение своей девушке — сыграть на гитаре, спеть песню. Александр Деревянко поверил. А вскоре Мамедов привел еще и своего друга Туманского на занятие. В конце ноября друзья пришли на урок убить учителя.

Чёрные риелторы: на Украине жильё покойных отбирают задним числом

После этого Мамедов и Туманов собирались переоформить две квартиры музыканта с помощью дарственной, оформленной задним числом, и продать. Подобе за помощь разрешили взять из квартиры гитары. Ну а чтобы музыканта никто не искал, сначала написали записку от его имени о командировке, не зная привычки убитого. А когда друзья Деревянко начали его активно разыскивать, убийцы запустили дезинформацию с больницей. Да только и она не сработала.

Трех подозреваемых суд оставил по стражей на два месяца. В суде они активно переводили стрелки. На Мамедова перекладывает вину 31-летний Туманский. Он отмечает, что его запугали. Также Туманский добавил, что именно он пришел в полицию. Не отстает от него и Подоба.

«Я думал, что это будет перевозка вещей. А тогда, когда я узнал, в чем именно дело, то под действием прямых угроз дальше действовал против своей воли. У Мамедова был нож», — заявил подозреваемый Андрей Подоба в суде.

Денис Мамедов уверяет, что не причастен к убийству. Следствию придется изрядно потрудиться, чтобы выяснить, кто именно убивал музыканта и действительно ли все это дело провернул фитнес-тренер, или это все дело рук кого-то из его приятелей.

Справка. «Кровью и потом: Анаболики» — американская чёрная комедия. Фильм основан на истории реальной банды из Майами Sun Gym, которая в 1995 году совершила ряд жестоких похищений, вымогательств, пыток и убийств, на публикациях Пита Коллинса в газете Miami New Times 1999 года и его книге Pain & Gain: This Is a True Story (2013). Однажды тренеру по фитнесу (Марк Уолберг) надоело ходить в трениках. Он решил круто изменить свою судьбу и разбогатеть. Нашел двух других незадачливых качков (Дуэйн Джонсон и Энтони Маки) и предложил им план похищения своего клиента-миллионера. Но если в организме мышц больше, чем мозгов, то даже самый лучший план, подсмотренный в экшн-боевике, может не сработать… Фильм кончается словами главного героя: «Это и есть американская мечта».