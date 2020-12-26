И все это — ради «украинской мечты» — моментально разбогатеть. Но так же, как в фильме, попались, потому что мышц у убийц было больше, чем мозгов.
Странное исчезновение музыканта
Исчезновение музыканта, который играл с группами «Синяя Птица» (70-е), «Свитязь» (80-е), «Визит», «Кобза», а с 90-х годов работал на своей домашней студии Umbrella Records, где делал записи для таких музыкантов, как Тина Кароль, Петр Черный, Сергей Крылов, Матиас, «Песняры», Green Grey, Децл, насторожило его знакомых. На связь дядя Саша, а именно так его называли друзья, перестал выходить 22 ноября. В его доме царила мертвая тишина, дверь никто не открывал, хотя хозяин редко покидал квартиру. Друзья заподозрили неладное, так как 65-летний музыкант жил один, они решили, что с ним могло произойти несчастье, и пошли в полицию, где заявили об исчезновении Деревянко. Полиция наведалась в его квартиру на улице Ивана Мазепы в центре Киева, недалеко от СБУ, но нашли только записку: «Уехал в командировку. Звоните».
«Александр уже более 10 лет работает дома. Командировка у фрилансера?! Плюс он внимательно относится к своему здоровью и точно не стал бы лишний раз путешествовать в разгар эпидемии», — сообщил один из его учеников Святослав Медун, который занимался поискам дяди Саши.
Но еще больше пришлось удивляться, когда одному из знакомых дяди Саши кто-то написал в ФБ, что, дескать, Александр нашелся. Его якобы видели 29 ноября в столичной 15-й больнице, куда его доставила скорая помощь пьяным, с разбитой губой и подозрением на черепно-мозговую травму. Но оттуда он ушел, а куда — неизвестно.
Более того, все, кто знал Александра, знали и о том, что он почти не употребляет алкоголь. Друзья бросились искать его след в больнице, но оказалось, что в лечебное заведение пациента Александра Деревянко скорая не привозила. Друзья дяди Саши еще раз попросили полицию тщательно проверить жилье, и на этот раз выяснилось, что из квартиры пропали все документы, деньги, которые должны были быть, а также его гитары.
Спортсмены, призеры и просто красавцы
Полиция завела дело по умышленному убийству. И постепенно, шаг за шагом расследуя исчезновение, выяснила, что Деревянко убит и его тело лежит в арендованном гараже в Борисполе Киевской области, а к его смерти причастен его ученик — фитнес-тренер, его коллега по спортзалу и их приятель. Они были задержаны.
35-летний Денис Мамедов считается организатором убийства музыканта. Мамедов уроженец Днепра, окончил Институт физической культуры. Был женат, но развелся, есть сын. Он уже давно проживает в Киеве, работал тренером в спортклубе днем, а ночью барменом в ночном клубе DFleurNightClub. В клубе знал всех и каждого, с ним было выгодно дружить.
Денису нравилась ночная жизнь, вечный движ, тусовки. Он этим наслаждался, рассказывали его знакомые. По информации спорт-клуба ReStart, которая есть на его канале в YouTube, Мамедов — кандидат в мастера спорта по боксу, по кик-боксингу, призер чемпионата по бодибилдингу в категории mens fizik. С приходом карантина и пандемии остался без работы, пробовал вести онлайн-уроки. В Киеве снимал квартиру, жил с девушкой. Деньги нужны были позарез, к тому же последнее время он был на мели — за карантин ушли все запасы.
Кто рассказал ему об одиноком музыканте, еще неизвестно, возможно, кто-то из тех, кто брал уроки у Деревянко. Мамедов решил, что пожилой музыкант, владелец дорогой недвижимости — легкая добыча. Мамедов был уверен, что одинокого мужчину никто не хватится. К делу он привлек своего приятеля — 31-летнего уроженца Луганска Юрия Туманского, который получил диплом следователя, окончив Луганский институт внутренних дел, но погоны снял сразу после окончания учебы.
Туманский последнее время жил в Киеве, нигде не работал, но любил пустить пыль в глаза, и для него лишними деньги не были. Ну а третьим оказался коллега Мамедова, еще один 31-летний фитнес-тренер, а также мастер спорта Украины по пауэрлифтингу Андрей Подоба.
В дом проникли хитростью
Как оказалось, Мамедов для начала получил свободный доступ в квартиру музыканта, для этого записался к нему в ученики. Объяснил, что хочет сделать предложение своей девушке — сыграть на гитаре, спеть песню. Александр Деревянко поверил. А вскоре Мамедов привел еще и своего друга Туманского на занятие. В конце ноября друзья пришли на урок убить учителя.
Ученики избили Деревянко и задушили его грифом от гитары. Потом они спокойно и методично обыскали квартиру, нашли деньги, а главное, документы на жилье, паспорт хозяина. Позвали Подобу, чтобы он помог избавиться от тела. А погибшего замотали в одеяло, картон, полиэтилен и под видом строительного мусора загрузили в автомобиль и вывезли в Борисполь в заранее арендованный Тумановым гараж. Там в подвале рыли яму, в которой собирались забетонировать тело убитого.
После этого Мамедов и Туманов собирались переоформить две квартиры музыканта с помощью дарственной, оформленной задним числом, и продать. Подобе за помощь разрешили взять из квартиры гитары. Ну а чтобы музыканта никто не искал, сначала написали записку от его имени о командировке, не зная привычки убитого. А когда друзья Деревянко начали его активно разыскивать, убийцы запустили дезинформацию с больницей. Да только и она не сработала.
Трех подозреваемых суд оставил по стражей на два месяца. В суде они активно переводили стрелки. На Мамедова перекладывает вину 31-летний Туманский. Он отмечает, что его запугали. Также Туманский добавил, что именно он пришел в полицию. Не отстает от него и Подоба.
«Я думал, что это будет перевозка вещей. А тогда, когда я узнал, в чем именно дело, то под действием прямых угроз дальше действовал против своей воли. У Мамедова был нож», — заявил подозреваемый Андрей Подоба в суде.
Денис Мамедов уверяет, что не причастен к убийству. Следствию придется изрядно потрудиться, чтобы выяснить, кто именно убивал музыканта и действительно ли все это дело провернул фитнес-тренер, или это все дело рук кого-то из его приятелей.
Справка. «Кровью и потом: Анаболики» — американская чёрная комедия. Фильм основан на истории реальной банды из Майами Sun Gym, которая в 1995 году совершила ряд жестоких похищений, вымогательств, пыток и убийств, на публикациях Пита Коллинса в газете Miami New Times 1999 года и его книге Pain & Gain: This Is a True Story (2013). Однажды тренеру по фитнесу (Марк Уолберг) надоело ходить в трениках. Он решил круто изменить свою судьбу и разбогатеть. Нашел двух других незадачливых качков (Дуэйн Джонсон и Энтони Маки) и предложил им план похищения своего клиента-миллионера. Но если в организме мышц больше, чем мозгов, то даже самый лучший план, подсмотренный в экшн-боевике, может не сработать… Фильм кончается словами главного героя: «Это и есть американская мечта».