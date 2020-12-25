Миссия МВФ начала работу на Украине, регулятор повысил тарифы на производство тепла для населения, Украина отказывается от хранения отработавшего ядерного топлива в РФ. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Миссия МВФ начала работу на Украине

Миссия Международного валютного фонда в понедельник, 21 декабря, начала работу на Украине для пересмотра сотрудничества в рамках программы stand-by. В условиях пандемии миссия будет работать в формате онлайн-связи.

"Совместно с коллегами из Офиса президента и Кабинета министров сегодня обсуждаем основные экономические события со времени утверждения программы МВФ в июне и ключевые вопросы ее первого пересмотра", — рассказал в Facebook глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

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"Итак, для работы с миссией МВФ мы готовы. Планируем на этой неделе ряд встреч с экспертами МВФ. Работа миссии продолжится также в январе 2021 года", — отметил Шевченко.

Он добавил, что сотрудничество с фондом является основанием для поддержания стабильности в период пандемии. Реализация программы stand-by позволит обеспечивать макроэкономическую устойчивость, что поможет восстановлению украинской экономики.

Напомним, Украина договорилась с МВФ о новой программе сотрудничества в июне 2020 года. Тогда предполагалось, что Киев получит $5 млрд четырьмя траншами. В июне Украина получила первый перевод в размере $2,1 млрд. Ожидалось, что еще два транша по $700 млн каждый поступят до конца года, но этого не произошло.

Как сообщали украинские СМИ, МВФ приостановил программу stand-by из-за действий украинской стороны, которые поставили под сомнение принципы сотрудничества. Однако ситуацию изменило заявления президента Владимира Зеленского о поддержке реформ и борьбы с коррупцией. Также повлияло принятие госбюджета-2021 и восстановление оргструктуры Нацбанка.

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Эту информацию подтвердили и в Минфине, заявив, что первый пересмотр соглашения в формате stand-by пройдет в период с 21 по 23 декабря. Миссия планирует возобновить встречи по завершении новогодних праздников в январе 2021-го.

«Энергоатом» полностью откажется от хранения ОЯТ в России

«Энергоатом» в следующем году не планирует вывоз отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с атомных электростанций Украины на переработку и временное хранение на радиохимические предприятия Российской Федерации. Об этом и.о. президента НАЭК «Энергоатом» Петр Котин сообщил в среду, 23 декабря, в ходе рабочей поездки на Запорожскую АЭС.

«Мы уже прекратили отгружать ОЯТ в РФ. Если ничего не произойдет экстраординарного, то в следующем году мы ничего не будем поставлять на хранение в РФ», — сказал руководитель «Энергоатома».

Сейчас услугами российских компаний по хранению ОЯТ не пользуется только Запорожская АЭС. Ее отработавшее топливо хранится в пристанционном хранилище сухого контейнерного типа, введенном в эксплуатацию в 2001 году.

По словам главы «Энергоатома», доставка первой партии ОЯТ с Южно-Украинской АЭС в Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) ожидается в мае следующего года.

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Ранее он сообщил, что отказ вывозить на временное хранение и переработку в РФ топливо украинских АЭС позволит "Энергоатому" сэкономить $150-200 млн в год.

Напомним, в декабре 2020 года завершено строительство первой очереди ЦХОЯТ, в котором следующее столетие будет храниться отработавшее ядерное топливо с трех украинских АЭС. Сейчас на ЦХОЯТ завершено сооружение всех строительных конструкций и инфраструктуры по приему и хранению отработавшего ядерного топлива, а также сама площадка, на которой будут расположены контейнеры с отработавшим топливом. Начались пусконаладка и испытания оборудования, поставленного компанией Holtec. Еще 14 пусковых комплексов ЦХОЯТ достроят к 2040 году — параллельно с заполнением площадки хранилища контейнерами с ОЯТ.

Стоимость строительства первого пускового комплекса составляет около 2 млрд грн. Общая стоимость всего проекта — около 37 млрд грн. Источник финансирования строительства ЦХОЯТ — кредитные средства Bank of America Merill Lynch и собственные средства ГП «НАЭК «Энергоатом».

Украинцам повысили тарифы за отопление

Нацкомиссия по госрегулированию в сферах электроэнергетики и комуслуг (НКРЭКУ) на заседании комиссии в четверг, 24 декабря, повысила тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей для 23 ТЭЦ и когенерационных установок. Данные тарифы вступают в силу с 1 января 2021 года. Это приведет к повышению стоимости таких услуг и для рядовых потребителей.

Больше всего (почти в полтора раза, на 49,7%) комиссия повысила тарифы для ООО "Евро-реконструкция" (Киев). Наименьшее повышение — для Днепровской ТЭЦ (5,5%). Единственной, кто не столкнулся с увеличением тарифов, оказалась Кременчугская ТЭЦ.

Средневзвешенный тариф для поставок тепла населению для 23 компаний составил после повышения 1121,71 грн/Гкал. При этом наиболее высокий размер тарифа у Северодонецкой ТЭЦ — 1471,54 грн/Гкал, наиболее низкий — у ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская обл.) — 653,99 грн/Гкал.

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Напомним, НАК "Нафтогаз" объявили о повышении цен на природный газ для теплокоммунэнерго. В декабре стоимость ресурса выросла на 13,54% относительно ноября — до 7323 тыс. грн за 1 тыс. куб. м с учетом НДС. Это, как считают эксперты, однозначно приведет к повышению стоимости тепла для конечных потребителей. Платежка потяжелеет на 400-600 гривен: подорожание газа вынудит украинцев платить на 25-30% больше.

Кроме того, Минэнерго анонсировало повышение тарифов на электроэнергию для населения в следующем году. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в ближайшее время будет принято решение по переходной модели специальных обязательств, которая обеспечивает тарифы на электроэнергию на украинском рынке. При отработке модели ПСО Минэнерго и НКРЭКУ просчитают потребность повышения тарифов на электроэнергию для населения. Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия.