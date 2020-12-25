Главными событиями недели стали изменения в кадровой политике власти, которые заставили самого богатого человека страны считать себя ущемлённым, и смерть мэра Харькова. Первое событие выглядит более значимым: всё же оно переводит Ахметова в число оппонентов действующей власти и решительно ослабляет позиции президента

Между тем ходят слухи, что в новом году правительство уйдёт в отставку, а новое, даже если будет формально техническим, может оказаться неподконтрольным президенту. На этом фоне всё более реалистичным выглядит постепенный переход Украины к модели парламентской республики. Тем более что такой курс соответствует стратегии США.

Эпидемия и карантин

На утро 25 декабря в стране заразились коронавирусом 1 012 167 человек. Барьер в миллион заболевших был преодолён днём ранее. Недельный прирост составил 67 786 человек. На предыдущей неделе прирост составлял 72,15 тыс., на позапрошлой — 84,4 тыс. Суточная заболеваемость неровная: 21 декабря было всего 6,5 тыс. заболевших, но в основном — свыше 10 тыс.

Количество единовременно болеющих составило 347 814, что меньше, чем на прошлой неделе (366,9 тыс.).

Умерли 17 581 человек. Недельный прирост составил 1 325 человек, притом что на прошлой неделе — 2 835, а на позапрошлой — 1 094.

Вылечились 646 772 человека. Недельный прирост составил 85 550 человек, в то время как на прошлой неделе — 148,7 тыс. (но на позапрошлой — 67,4 тыс.).

Благоприятные тенденции в статистике заставляют СМИ поднимать вопрос об отказе от локдауна. Правда, одновременно присутствуют сомнения в адекватности статистики — снижение количества заболевших легко достигается сокращением числа тестирований. К тому же действующий министр Максим Степанов жизненно заинтересован в хорошей статистике: желающих заменить его на посту достаточно, а вопрос о замене главы МОЗ актуален постоянно.

Вакцина

Президент Украины рассказал в интервью The New York Times о своей политике вообще, но обратили на него внимание в первую очередь потому, что он говорил о вакцине.

Украина столкнулась с ситуацией, когда она не может получить ни одну западную вакцину — они или ещё не производятся, или законтрактованы более важными странами. Решение же о том, что Украина не будет закупать «Sputnik V», уже принято посольством США и доведено до МОЗ Украины.

Ключевая часть интервью: «Объяснить украинскому обществу, почему, если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать её у России, — любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно. Другое дело, что мы не должны допускать того, чтобы Украина брала российскую вакцину, которая не прошла все испытания».

Оценки текста Зеленского противоречивые. Одни наблюдатели считают, что он таким образом обосновывает своё намерение закупать российскую вакцину, другие — что просто шантажирует Запад.

На самом деле тут есть два момента:

— запрет на закупку российской вакцины со стороны США (именно на него жаловался Зеленский, а не на безопасность российской вакцины, подтверждённую специалистами крупнейшей международной фармацевтической компании AstraZeneca);

— недовольство националистов сотрудничеством со «страной-агрессором», которая по совместительству оказалась «страной-вакциноколонкой».

Зеленский хочет выглядеть вменяемым политиком, потому запрещать российскую вакцину как орудие «гибридной агрессии» не будут, но закупать её будут только в том случае, если она будет европейского производства и если США не запретят.

Суверенитет Украины сейчас выглядит так. Хорошо ещё, что коронавирус не чума ни по скорости распространения, ни по смертности.

Атака на Ахметова

Мы, скорее всего, никогда не узнаем, что именно случилось в столь безоблачных отношениях президента и олигарха № 1. Важен сам факт — на неделе позиции Ахметова в украинской политике резко ослабли.

С одной стороны, из Офиса президента была уволена Юлия Ковалив, имеющая репутацию человека Ахметова. Её место заняла Юлия Свириденко, такой репутации не имеющая.

С другой стороны, и.о. министра энергетики стал Юрий Витренко, не связанный с Ахметовым, но подозреваемый в связях с Коломойским и Фирташем.

Попытка назначения его полноценным вице-премьером через Раду провалилась, но сама по себе она вызвала скандал: анонимные телеграм-каналы, близкие к главе ОП, сообщили, что президент очень недоволен поведением Ахметова, который попытался повлиять на позицию депутатов от СН, с тем чтобы они не голосовали за Витренко. Оказывается, у них там было джентльменское соглашение: президент учитывает интересы Ахметова, а Ахметов не лезет во фракцию… Думается, Ахметов чувствует себя оскорблённым в лучших чувствах — его собирались «кинуть», а когда он попытался возражать, его же назначили «нарушителем конвенции»…

Скорее всего, причины конфликта были политические.

Во-первых, рост тарифов, которые во многом определяются Ахметовым, вызывает недовольство избирателей, направленное, само собой разумеется, против Зеленского.

Во-вторых, усиление позиций Ахметова в 2020 году нарушило равновесие в окружении президента и привело к объединению Порошенко и Коломойского, которые, как считается, финансируют «Налоговый майдан».

Впрочем, некоторые выводы из сложившейся ситуации были сделаны. В частности, на неделе была представлена новая стратегия развития ДТЭК, которая предполагает радикальное сокращение угольной генерации. Причина, правда, не в социальных, а в экологических издержках. И заменять её предполагается «зелёной» энергией, которая к 2030 году должна составить треть в объёмах, вырабатываемых ДТЭК. Опыт позволяет полагать, что социальные издержки этого проекта окажутся ещё выше, чем у нынешней политики ДТЭК. Но само по себе намерение сократить дорогую угольную генерацию и прогнозы увеличения доли АЭС выглядят как успокаивающий сигнал в адрес общества.

Похороны Кернеса

Немного предсказуемо смерть и похороны Геннадия Кернеса превратились в своеобразную политическую демонстрацию.

Следует отметить, что сам по себе Кернес не пытался играть какую-то особую политическую роль в стране. Его политика сводилась к постоянному маневрированию между различными группами влияния в Харькове и Киеве с тем, чтобы ему не мешали хотя бы «рулить» городом. Что ему в целом удавалось. И на этом, в частности, основывалась его уникальная популярность в городе.

Тем не менее массовые похороны «лучшего мэра Украины» (это оценочное суждение — кому и Кличко мэр) вызвали определённую дискуссию.

Националисты с разной степенью грубости высказали своё презрение к Кернесу и его избирателям. Олег Сенцов: «Очень бы хотелось, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами совка в нашей стране, но для этого понадобится еще много похорон».

Разумеется, символом «совка» на Украине является сам Сенцов — бездарность, получающая огромное государственное финансирование и при этом представляющая себя оппозицией финансирующей его власти.

Но сама власть отреагировала неадекватно: администрацию Зеленского никто из крупных фигур не представлял. Хотя Кличко, например, приехал, но — по своей инициативе, а не как представитель власти.

Но если с националистами всё понятно, то феномен Кернеса всё же нуждается в изучении. Скорее всего, состоит он именно в аполитичности: человек был на своём месте и занимался своим делом, не преследуя никаких отвлечённых политических целей. Чего-то такого избиратели ожидали от Зеленского и «Слуг народа» — вести страну в Европу, не занимаясь борьбой за власть.