То ли спасая украинский малый бизнес, то ли свои падающие рейтинги, но власть ЗЕкоманды пошла на беспрецедентный шаг в условиях пандемии. Украинское правительство решило уступить украинцам в желании отпраздновать Новый год с размахом и не стало закрывать рестораны

Бандеровцы против «кровавого имперского Деда Мороза» © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Такое решение выглядит особенно нелогичным в условиях грядущего локдауна 8 января, объявленного премьером ранее, а также общеевропейской тенденции. На Рождество и Новый год в большей или меньшей степени празднества ограничили почти все страны ЕС. На Кипре и Германии ограничены даже встречи с родственники за праздничным столом до 10 человек. Италия сегодня проснулась в красной зоне. Во Франции действует комендантский час. Словения вводит новые ограничения въезда на территорию своей страны. Великобритания после выявления нового штама коронавируса пошла на беспрецедентные ограничения — ближайшую неделю закрыто почти все.

То есть вся Европа на праздники замирает. Только в Украине можно будет «пошуметь». Украинский журналист и редактор Сергей Щербина считает такое решение премьер-министра безрассудным: «Кабмин разрешил ресторанам работать всю новогоднюю ночь. Министр Степанов отметил, что это сделано с целью снятия социального напряжения и чтобы не испытывать на прочность Национальную полицию, которая не сможет и не будет выволакивать посетителей из заведений в праздник. То странное чувство, когда практически во всём согласен с Кабмином и Минздравом, и даже разделяешь мотивы. Но продолжаешь чувствовать себя идиотом. Скажите на милость, а зачем тогда усиленный карантин с 8 января? Предусматривающий, например, жёсткий и крайне своевременный запрет ярмарок под ёлками. Вы правда думаете, что это поможет прикрыть свою репутацию?»

Учитывая, что перспективы массовой вакцинации украинцев от ковида остаются туманными, устраивать пир во время чумы даже безответственно. США, которые фактически запретили Украине вакцинироваться российским препаратом, готовы поделиться своим продуктом только после того, как привьются американцы. Великобритания также не намерена заниматься благотворительностью.

А вот наладить производство российской вакцины Владимиру Зеленскому мешают политические риски. При этом, как он выразился в недавнем интервью NYT, он не знает, как объяснить людям, почему страна отказывается от российской вакцины в условиях, когда ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране остается тяжелой. А объяснить это действительно сложно, и украинцы уже назвали Зеленского главным неудачником года.

Новый год с донбасским акцентом © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк Владимир Олейник дал ближайший прогноз по падению рейтинга действующей власти: «Сорок процентов украинцев требуют досрочных выборов. Их не устраивают и Верховная Рада, и президент. Но это данные до Нового года. Сейчас Зеленский уйдет в глубокий карантин, а к концу января после праздников, когда заболеваемость в стране достигнет пика, желающих отправить его в отставку будет 60 процентов. Почему я беру 60 процентов. Дело в том, что сейчас 40 процентов требуют досрочных выборов, а 60 процентов суммарно не довольны его работой в принципе. Когда они съедят остатки праздничных блюд, а условия в стране ещё ухудшатся, все 60 процентов, кроме недовольства начнут высказывать желание смены власти и курса страны. А я считаю, нужен ещё и суд над нынешней властью, чтобы следующий, кто придет, понимал, что цена бездействия — тюрьма».

Словом, ситуация для украинской власти патовая. Такая, что самое время закатить прощальный новогодний пир.