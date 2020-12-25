Жизнь больше не будет прежней, а уходящий год еще вспомнится многим из нас с ностальгией. Подводить итоги 2020-го рано, потому что мы не знаем, пережили мы кризис и действительно ли нашли лекарство для купирования пандемии и социальных болезней или, наоборот, находимся только в начале пути в антиутопию

Выдающийся политический философ Антонио Грамши написал в свое время эссе под названием «Ненавижу Новый год». Он критиковал в нем концепцию главного календарного праздника человечества, который был установлен Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры, и отмечается сейчас во всем мире — невзирая на различия в религии и культуре.

«Я ненавижу все эти новогодние праздники, которые приближаются, словно установленный срок погашения по кредитам и делают нашу жизнь — и сам человеческий дух — вопросом коммерции с ее четко обозначенным балансом финансовой ведомости, суммой задолженности и новым бюджетом. Из-за новогодних праздников мы теряем ощущение непрерывности жизни и духа. В итоге, вы всерьез начинаете верить в то, что существует некий переломный момент между одним годом и другим — что действительно начинается новая история… Таким образом, сама дата становится неким препятствием на пути истории — чем-то, что не дает нам возможности обозреть ее непрерывность», — написал Грамши, еще не зная, что ему придется провести последние десять лет жизни в фашистской тюрьме, где праздником будут только письма родных и книги.

Эти слова актуальны в концовке уходящего 2020 года, который досрочно обеспечил себе место в истории, оставив на ней рубец — вроде того, который когда-то оставляла на лице больного побежденная вакцинацией оспа. Этот год навсегда запомнится нам как первый год коронавирусной пандемии. Хотя само название вируса Covid-19 напоминает о том, что патоген появился еще в предыдущем году, начиная победоносное распространение по планете. А предпосылки грянувшей сейчас глобальной рецессии созревали в течение последних десятилетий. Пандемия всего лишь усугубила давно существующие проблемы — как это делает с организмом коронавирус, поражая его по принципу «где тонко, там рвется». «Ленин на удаленке». 150 лет со дня рождения Ильича © РИА Новости, С. Коган | Перейти в фотобанк

Осознание этого факта стало главным выводом, который пришлось сделать в 2020 году человечеству. Наиболее развитые страны планеты были поставлены на колени далеко не самым смертоносным заболеванием, которое значительно уступает убийственной силе чумы, «испанки» и той же оспы. А причины кризиса с очевидностью лежат не столько в области медицины, сколько в социально-экономических пороках господствующего сегодня миропорядка. Эта система, направленная на преумножение частного капитала, не способна защитить коллективные интересы общества. Потому что она построена на неравенстве и разбалансирована стихией рыночных отношений.

Мы наглядно видим это на примере США — главная мировая экономика в течение всего года является лидером по распространению ковида и по числу жертв пандемии, а кошмарные фото умирающих в Нью-Йорке людей обошли страницы всех мировых изданий. Десятки миллионов бедных американцев лишены доступа к качественным медицинским услугам, недостаточно образованы, проживают в скученных гетто и не могут соблюдать карантин — потому что они вынуждены отправляться ради выживания на работу. А государство практически не вмешивалось в эту драматичную ситуацию, занимаясь спасением пострадавших от биржевой паники корпораций.

Успехи в борьбе с ковидом демонстрировали другие страны, включая Китай — который стал источником распространения Covid-19, однако в итоге переломил ситуацию. Социалистические механизмы планирования и контроля, заложенные в системе государственного капитализма, сыграли здесь роль прививки — они позволили принять оперативные меры и мобилизовать необходимые ресурсы, купировав распространение опасной инфекции. Пекин, Гавана, Ханой вводили жесткие и действенные карантинные ограничения, сочетая это с увеличением койкомест в клиниках и массовой профилактической работой по выявлению инфицированных ковидом. Однако, капиталистический Запад не может воспользоваться этим примером, который, казалось бы, указывает на эффективные пути преодоления пандемии. И мы видим это на показательном примере правительства современной Великобритании, метавшегося между попытками игнорировать распространение опасного вируса и шоковым локдауном, который парализовал сейчас рождественский Лондон — а вслед за ним и всю Западную Европу.

2020-й год показал, что мир нужно менять — однако глобальный правящий класс категорически не хочет никаких изменений. Капиталистические элиты вели себя так, как будто ничего не произошло, стремясь использовать происходящее в целях собственной выгоды. В мире продолжаются войны, растет глобальная конкуренция за политическое влияние, ресурсы и рынки, которую дополнительно подстегивал кризис. А неравенство ставит сегодня очередные рекорды, расширяя пропасть между разбогатевшими за счет пандемии миллиардерам и обнищавшим персоналом их работающих на полную мощность фабрик.

Доходы сверхбогачей поражают воображение — особенно на фоне лишений, которые испытывает сейчас большая часть человечества. Илон Маск прибавил к своему капиталу 110,3 миллиардов долларов — в основном, благодаря компенсационным опционам от государства, состояние Джеффа Безоса выросло за год на 67,5 миллиардов, а замыкающий «большую тройку» банкир Дэн Гилберт получил прибыли на сумму 43,9 миллиарда. Между тем, работники Amazon начали позавчера забастовку, жалуясь на низкие зарплаты, растущую нагрузку, угрозы здоровью и отсутствие элементарных трудовых прав. Потому что крупнейшая в мире компания вплоть до последнего времени не разрешала создавать на своих американских предприятиях профсоюзы.

Результат выборов в США стал зримым символом сопротивления востребованных обществом переменам. Президентом страны будет Джо Байден — представитель коррумпированного истеблишмента, появившийся на свет в разгар Сталинградской битвы и мыслящий категориями Холодной войны. Он с огромным трудом победил такого же одиозного конкурента, и заведомо не может предложить стране ничего, кроме продолжения политики Барака Обамы, направленной на сохранение выгодного для богачей статус-кво. Хотя кровавые бунты, прокатившиеся летом по всей Америке, указывают на максимальное обострение давно назревших социальных противоречий. А молодые граждане США демонстрируют небывалый интерес к работам марксистских классиков.

Конечно, можно не сомневаться — элиты изо всех сил постараются законсервировать существующий глобальный порядок, пошатнувшийся на фоне коронавирусной пандемии. Они привлекут для этого все наличные средства — сворачивая гражданские свободы, воздействуя на массовое сознание, усиливая международную конфронтацию и разжигая внутреннюю «охоту на ведьм». Глобальные прорывы в сфере цифровизации общественной жизни, подстегнутые ограничениями ковидного карантина, будут использованы для укрепления глобального контроля над обществом. Мы можем видеть это на примере той же компании Amazon, которая внедряет искусственный интеллект для контроля за работниками своих предприятий — максимально повышая эксплуатацию их труда, и пресекая любые попытки сопротивления. «Всё рушится – основа расшаталась». Причины коллапса американской медицины © AP, John Minchillo

Сегодня модно ругать этот злополучный год, но не исключено, что о нем впоследствии будут вспоминать с ностальгией. Пока что очевидно одно — в конце 2020-го еще слишком рано подводить какие-либо итоги. Неолибералы похоронили историю, но все только начинается — ведь пандемия и рецессия находятся сейчас в самом разгаре, а впереди маячат неизбежные глобальные изменения. Нас ожидает сбывшаяся антиутопия, оформленная в декорациях постапокалиптического киберпанка — тотальный гнет коммерческих корпораций, к которому открыто стремятся у Безоса-Маска. Или альтернативное общество, основанное на принципах коллективной собственности и коллективного интереса — где прогресс будет работать для каждого человека, помогая навсегда решить проблему с бедностью и болезнями.

Именно о нем мечтал когда-то Антонио Грамши — призывая нас думать не про новый год, а про новый мир.