В четверг, 24 декабря, в центре Еревана произошли столкновения сторонников оппозиции с полицией. Этот митинг противников премьер-министра Никола Пашиняна стал одной из самых жёстких акций протеста за последнее время

В четверг, 24 декабря, в Ереване в ходе акции протеста у здания правительства полицейские задержали Игоря Хачатурова — сына бывшего генсека ОДКБ, экс-начальника Генштаба Армении Юрия Хачатурова.

Вместе с ним был задержан Зинавор Мегрян — сын легендарного участника первой войны в Нагорном Карабахе Шагена Мегряна.

В целом же в полицейские участки доставили 69 участников протестов, сообщили изданию Sputnik Армения в полиции.

Протесты в четверг, 24 декабря, запомнились своим ожесточением. Ранее подобные стычки с правоохранителями были лишь в ночь на 10 ноября, когда стало известно о содержании соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией по Нагорному Карабаху.

Снежки, наезды и угрозы

О намерении блокировать правительственные здания оппозиция сообщила накануне — 23 декабря. В итоге к началу заседания правительства здания оказались окружены полицией. Однако это не остановило протестующих.

Они стали забрасывать снежками правительственные машины. В итоге один из автомобилей прорвал оцепление, наехав на одну из протестующих.

После этого начались столкновения между протестующими и полицией. Правоохранители попытались освободить проезжую часть проспекта Тиграна Меца, но сделать это им не удалось. В конечном итоге они начали задержания, в том числе и людей в военной форме.

Ряд представителей оппозиции сделали довольно жёсткие заявления, чем обеспокоили даже омбудсмена Армении Армана Татояна.

«Сегодня во время одной из массовых акций прозвучала речь, в которой говорили о решении вопросов с оружием и призывах к вооруженному перевороту. Сразу после этого один из лидеров оппозиции в своем публичном выступлении подчеркнул, что насилие недопустимо, вопросы должны решаться только конституционным путем, тем не менее, то, что описывается, крайне осуждаемо и абсолютно недопустимо», — заявил он.

В то же время кандидат от оппозиции на пост премьер-министра Вазген Манукян отметил, что людей на улицах Еревана было ещё мало.

«Если бы было 100 тысяч человек, то сегодня вопрос решился бы. Народ можно понять, он пребывает в депрессии. Их тоже можно понять. Все, что произойдет в стране, произойдёт усилиями народа, а не отрядов», — сказал Манукян.

По его словам, каждый день пребывания премьер-министра Никола Пашиняна у власти чреват для Армении потерями новых территорий. Так, если бы Пашиняна не сместили, вопрос с землями в Сюникской области, который сегодня стоит крайне остро, вовсе бы не возник.

«Чем позже мы сместим его, тем больше потеряем. Теперь они заключат договор с Азербайджаном и зафиксируют эти границы, тогда уже у нас будут большие проблемы с возвращением границ. Он разрушил страну. Он должен сидеть в тюрьме. Он преступник», — подчеркнул он.

В то же время Манукян добавил, что не видит предпосылок для военного переворота. Пашинян уволил замглавы Следственного комитета Армении © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

К вечеру четверга митингующие разошлись, в центре осталась лишь небольшая группа протестующих. Однако вряд ли Пашиняну от этого легче. Он стремительно теряет популярность.

Крушение рейтинга

В четверг, 24 декабря, армянское издание «Факт» сообщило о крайне низком рейтинге действующего премьер-министра.

«По сведениям газеты, проведенное со стороны СНБ последнее исследование, мягко говоря, не было воодушевляющим для властей. Дело в том, что рейтинг Никола Пашиняна на данный момент, согласно этому опросу, составляет примерно 8%. Однако, по нашим сведениям, во избежание возможных непредсказуемых последствий Пашиняна не проинформировали об этом показателе. В то же время об этом факте хорошо известно в кулуарах власти, что вызвало серьезную панику как в правительстве, так и в парламенте», — указывалось в публикации издания.

Не все наблюдающие за событиями комментаторы верят тому, что Пашинян не знает о том, насколько не популярен среди армян.

«Пашинян прекрасно знает, какой у него рейтинг. И даже если он не 8%, а 24%, то есть занижен <…> в три раза, перед нами классическое развенчание мифа о добром владыке, что пришёл спасти народ. Нет, это сказка о Голом Короле. Люди наконец-то увидели, что король не король, а манипулятор, трус и горлопан, что пришёл к власти в результате хитрых манипуляций народным мнением. А с учётом того, что предыдущие власти подготовили прекрасную возможность для этого, щедро удобрив почву, сделать подобное было совсем не сложной задачей», — отмечается в публикации популярного Telegram-канала «Старше Эдды». Бесплодные хождения. Как оппозиция Армении проигрывает Пашиняну © РИА Новости, Асатур Есаянц | Перейти в фотобанк

Да и сам Пашинян прекрасно помнит о произошедшем в том же Сисиане, где местный священник отказался пожать ему руку и посоветовал покинуть храм.

В то же время низкий рейтинг не означает, что Пашинян уйдёт. До сих пор ему удавалось отгородиться от народа полицией.

«Подобные низкорейтинговые правители могут вполне себе держаться за щитами полиции в других странах. Но как в воюющей стране, с армией, которая только что вела бои высочайшей интенсивности, возможно такое», — отмечается в публикации канала.

Тем временем некоторые эксперты обвиняют оппозицию в том, что она канализирует протест и фактически играет на руку властям, не давая протесту принять более жёсткую форму.

«Армянская «оппозиция» сливает (считай, уже слила) протесты. Я это понял еще пару недель назад, но сейчас это стало до неприличия очевидным», — отметил советник бывшего президента Молдавии, политолог и журналист Эрнест Варданян.

Как бы то ни было, но пока власть и оппозиция продолжают обвинять друг друга во всех грехах, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об увеличении военного бюджета его страны.

«Мы и дальше будем усиливать свою армию. Сейчас обсуждается бюджет следующего года. По моей инициативе военные расходы увеличиваются. В первую очередь потому, что в ходе войны мы использовали много оружия и боеприпасов, это надо восполнить. В то же время планируется и в дальнейшем приобретать современную технику», — отметил он.

Согласно проекту госбюджета Азербайджана на 2021 год, расходы страны на оборону и укрепление безопасности предусмотрены на уровне 2,7 миллиарда долларов, что на 550 миллионов долларов больше, чем в прошлом году.

В четверг, 24 декабря, он вместе с женой Мехрибан посетил подконтрольные Азербайджану районы Нагорного Карабаха.

Во время посещения он встал ногами на один из дорожных знаков с армянской надписью.

Президент Азербайджана, катаясь по Карабаху, не смог проехать мимо ржавого дорожного указателя с надписью на армянском. Остановился и показал своим бойцам, как надо выкорчевывать все армянское — повалил топоним и потоптался на нем вместе с супругой-вице-президентом. pic.twitter.com/De6e2LWQDb — Александр Коц (@sashakots) December 24, 2020

​Это весьма грозное и неприятное напоминание армянам, чем в итоге оборачиваются игры в политику без учёта национальных интересов.