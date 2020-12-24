Народный депутат от «Слуги народа» Галина Янченко в эфире 112-го канала 23 декабря сказала: «Прошло полтора года, и монобольшинство проявило себя как сильная команда, способная принимать законопроекты и завершать реформы Петра Порошенко, которые ему не хватило политической воли завершить». То есть Зеленский сегодня — это Порошенко вчера

Первая реакция, конечно, сводится к тому, что Янченко подрывает позиции Зеленского, ведь он вроде бы «приговор» Порошенко — разве нет? Ну, во-первых, уже говорено-переговорено, что если уж это и приговор, то оправдательный. А во-вторых, давайте посмотрим на проблему ширше. Или ширее, если так будет более правильно.

Программа

Янченко совершенно права, когда говорит, что Зеленский реализовал большую часть реформ, за которые Порошенко так приняться и не смог. Отметим, что планы реформ Порошенко унаследовал от Януковича, который тоже проводить их не стал, примерно по тем же причинам.

Два примера.

В первую очередь это открытие рынка земли. Против него настроена большая часть украинских избирателей, что следует из данных всех социологических исследований. Порошенко, исходя из напряжённой ситуации в стране и своего рейтинга, от такой чести отказался, хотя Запад на него давил.

Зеленский честно (!) включил рынок земли в свою предвыборную программу, чего не позволили себе ни Янукович, ни Тимошенко на выборах 2010 года. Избиратели удивительным образом этого не заметили. Ну и протащил принятие соответствующего закона.

Второй важный момент — укрупнение районов.

Планы сокращения числа районов появились ещё при Ющенко. Занимался этим вопросом Роман Бессмертный, который, столкнувшись с непониманием сограждан, счёл лучшим подать в отставку с поста вице-премьера. При Януковиче эти планы резко критиковали коммунисты.

Порошенко поставил вопрос на повестку дня, но снял его уже летом 2015 года — уж очень резко протестовали против ликвидации районов население и региональные элиты.

Для Зеленского проведение укрупнения районов стало одним из составляющих поражения на местных выборах, что отнюдь его не остановило.

Разумеется, обе эти реформы придётся ещё внедрять в жизнь, и, похоже, Зеленский ещё даже не начал за них расплачиваться. Но процесс-то пошёл…

Общественный запрос

Мы уже неоднократно писали, что в 2019 году общественный запрос состоял в том, чтобы заменить политическую элиту, не меняя политической стратегии.

Это подтверждают данные социологических исследований — большинство украинцев выступают за европейскую интеграцию, против выполнения Минских соглашений, нейтрально-положительно относятся к политике украинизации и т.п.

Совершенно поразительный факт: в поддержку европейского выбора активно выступают представители малого бизнеса, которые в 2010 году и прямо сейчас выступают против европейских подходов к налогообложению этого самого малого бизнеса.

В общем, украинцам надоело, когда в принципе устраивающий их политический курс проводят вороватые лицемеры. Им хотелось бы, чтобы этот же курс проводили честные сторонники европейских ценностей.

Ну и идеологический накал стоило бы снизить. Относительное большинство украинцев ничего не имеет против армии, мовы и веры, но если этот «армовир» доносится из каждого утюга, становится немного не по себе.

Надо отметить, что грантоеды украинцев в этом качестве не вполне устраивают. Да, они искренние сторонники европейского выбора (никакого другого они себе и представить не могут) и сравнительно честные (им просто не дают разворовывать ничего, кроме грантов), но они всё же неизбираемы — слишком высокого о себе мнения.

Зеленский хотя бы не ставит себя выше своих избирателей.

С пиаровской точки зрения

Технологически, конечно, Янченко не стоило представлять Зеленского продолжателем дела Порошенко.

Понятно, что она хотела сказать хорошее: вот, дескать, как эффективен наш президент — эффективнее профессионала Порошенко!

Но.

Во-первых, Зеленский выдвигался как антитеза Порошенко. То есть если уж хочешь его похвалить за реформы, то надо было бы сказать, что Порошенко вообще не собирался их проводить…

Во-вторых, по сравнению с прошлым годом Зеленский действительно стал «Порошенко сегодня». Если изначально выглядели цитатами из Порошенко только его внешнеполитические высказывания, то сейчас он и внутри страны не сильно отличается от предшественника.

В-третьих, подчёркивать преемственность всех последних президентов Украины — вообще неправильно для каждого из них. Просто курс, который проводили все они, явно не пользуется поддержкой граждан и вообще навязан украинской власти извне.

В результате Янченко намекнула избирателям на их интеллектуальную несостоятельность и на то, что прошлогодний выбор был ошибкой.