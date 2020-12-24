На Украине разгорается очередной скандал, связанный с требованиями США, которые некоторые расценивают как серьёзное ограничение украинского суверенитета

Вечером в среду, 23 декабря, стало известно о встрече замруководителя Офиса президента Украины Романа Машовца с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин. На ней подвели итоги двустороннего сотрудничества в сфере национальной безопасности и обороны в 2020 году и наметили планы развития в этом направлении на следующий год и дальнейшую перспективу.

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець обговорив з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін перспективи оборонної співпраці між країнами.



Подробиці: https://t.co/jRAdVIM4bN pic.twitter.com/j8IR8UjoCy — Офіс Президента (@APUkraine) December 23, 2020

​Среди прочего говорилось и о создании на Украине Комитета по вопросам разведки и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Сейчас последнее возглавляет выпускник Киевского Суворовского училища и Киевского высшего военного авиационного инженерного училища Олег Уруский.

Накануне встречи Машовца с Квин на Украине разгорелся очередной скандал на тему внешнего управления страной из Вашингтона.

«Хуавей» раздора

Во вторник, 22 декабря, произошла ещё одна встреча высшего руководства Украины с американскими чиновниками. СМИ о ней особо не распространялись. Известно о ней стало благодаря соцсетям и государственному агентству «Укринформ». Поздно вечером оно выпустило новость о встрече замглавы Госдепа США Кита Крача с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

До этого сам Шмыгаль у себя в Twitter коротко описал встречу с американцем.

«С заместителем госсекретаря США Китом Крачем обговорили сотрудничество в содействии безопасному интернету для наших граждан и компаний. Украина поддерживает принцип «Чистой сети» и останется надёжным партнёром для инвестиций технологических компаний со всего мира», — написал Шмыгаль.

Із заступником держсекретаря #США Кітом Крачем обговорили 🇺🇦-🇺🇸 співпрацю у сприянні безпечному Інтернету для наших громадян та компаній. #Україна підтримує принципи "Чистої мережі" й залишиться надійним партнером для інвестицій технологічних компаній з усього світу. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) December 22, 2020

​Крач был более конкретен. Согласно словам американца, переданным «Укринформом», Шмыгаль лукавил. Как минимум двум китайским компаниям стоит задуматься о сотрудничестве с Украиной.

«Средства от корпорации финансирования международного развития США могут помочь покрыть разницу в цене между демпингующими компаниями — Huawei, ZTE и другими. Эти дешёвые компании готовы пожертвовать доходами, чтобы получить ваши данные», — заявил Крач по итогам встречи 22 декабря.

В ночь на 23 декабря на сайте агентства появилось и другое заявление американского чиновника. В нём говорилось о том, что украинский МИД и ряд других ведомств ждёт масштабная смена оборудования.

«Министерство иностранных дел [Украины] решило убрать всё оборудование Huawei из своих зданий, этому примеру последовали и несколько других правительственных учреждений», — рассказал представитель Госдепа США. «С больной головы на здоровую»: политэксперт об обвинениях «российских хакеров» во вмешательстве в выборы в США © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Крач напомнил, что украинская власть недавно отказалась работать с Huawei в проекте создания «умного города», предпочтя американскую корпорацию Cisco.

«Это мудрые решения», — указал заместитель госсекретаря США.

Днём 23 декабря Министерство иностранных дел Украины вынуждено было оправдываться.

«Украина и США являются стратегическими партнёрами и активно сотрудничают в политической, экономической и военной сферах. Одним из важных направлений является взаимодействие в сфере киберзащиты и кибербезопасности. Мы высоко ценим помощь, которую американская сторона предоставляет для усиления кибервозможностей нашего государства. Такая помощь может предусматривать, в частности, и замену устаревшего оборудования новыми образцами», — указывалось в заявлении МИД.

В министерстве подчеркнули, что украинская сторона уже обговаривала эти вопросы с американскими партнёрами.

«Перспектива замены и перечень компьютерного оборудования, которое будет подлежать замене, будет определяться, учитывая существующие финансовые ресурсы», — указывалось в заявлении МИД.

Однако тех, кто наблюдает за отношением Украины к Huawei, эти слова не запутали. Ещё в октябре 2020 года на Украине прогремел скандал с историей подписания меморандума между китайской корпорацией и Государственной службой специальной связи. Последняя сначала опубликовала новость о меморандуме, но после удалила её из соцсетей и со своего сайта.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Госспецсвязь «грубо нарушила законодательство Украины», а после попыталась исправить ситуацию, чем опозорила себя и в глазах украинцев, и в глазах китайцев. Мишин: Украина закупит российскую вакцину только с позволения США

«Не буду скрывать, подписание этого меморандума вызвало резкую негативную реакцию наших партнёров, с которыми мы работаем над усилением кибербезопасности Украины. Это не какой-то каприз. Мы с одними партнёрами работаем над укреплением кибербезопасности, а Госспецсвязь с другими подписывает меморандум», — указывал Кулеба в интервью агентству «Интерфакс-Украина», подчёркивая, что перед составлением таких документов нужно всегда консультироваться с дипломатами.

Но за красивыми разговорами об «укреплении кибербезопасности» может скрываться вовлечение Украины в торговую войну США и Китая, а также усиление американского контроля над происходящим в украинских органах власти.

Недобросовестная конкуренция

Замгоссекретаря Крач, который и встречался со Шмыгалем, отвечает в Госдепе именно за противодействие китайским технологическим гигантам. Так, ранее он комментировал ситуацию с TikTok — китайским сервисом, который США вынуждали продать американской компании.

А в октябре 2020 года он принял участие в дискуссии «Чистая сеть и 5G».

Собственно оборудование для 5G и является одной из проблем во взаимоотношениях Китая, с одной стороны, и США и их союзников — с другой. Этому противостоянию несколько лет. Причина — китайцы опередили американцев в этом вопросе. Их оборудование дешевле и по ряду показателей превосходит западное.

Ещё в мае 2018 года Пентагон запретил продажу смартфонов, а также модемов для мобильного интернета и других продуктов компаний Huawei и ZTE на военных базах США, сославшись на то, что китайцы могут шпионить за американцами при помощи этих устройств.

В том же году от китайского оборудования решила отказаться и Австралия. В декабре 2018 года в Канаде по американскому запросу задержали Мэн Ваньчжоу — финансового директора и дочь основателя Huawei. С тех пор она вот уже свыше двух лет находится под домашним арестом и под угрозой выдачи в США, где её обвиняют в «введении в заблуждение» американских партнёров. В деле об убийстве сотрудницы посольства США в Киеве появился шпионский след — СМИ © REUTERS, Gleb Garanich

В 2020 году от сотрудничества с Huawei в рамках проекта по связи стандарта 5G начали отказываться и другие члены НАТО. Так, в январе того года появилось постановление британского правительства касательно «поставщиков с высоким риском». Согласно ему, таких поставщиков допускали в «нечувствительные» части сетей 5G, ограничивая их участие 35% и исключая их из базовой сети, а в таких критических местах, как ядерные объекты и военные базы, — и из радиосети.

И хотя компания Huawei в том постановлении не называлась напрямую, эксперты указывали, что речь именно о ней. К тому времени её оборудование использовали такие операторы мобильной связи в Великобритании, как BT и Vodafone.

Но в мае 2020 года британские власти заявили, что проведут новую экспертизу роли Huawei в развертывании сетей 5G в Соединенном Королевстве. Сделать это поручили Национальному центру кибербезопасности (ΝCSC), который входит в британскую спецслужбу электронной разведки — Центр правительственной связи Великобритании.

Это решение появилось вследствие объявления США о новых санкциях в адрес китайской компании.

Чуть позже — 3 июня — один из крупнейших местных мобильных операторов Канады Telus заключил контракт на создание сети 5G со скандинавскими Ericsson и Nokia, хотя ещё в феврале финансовый директор канадской компании анонсировал заключение контракта с Huawei, но лишь на поставку оборудования для антенн 5G. За несколько дней до этого другой оператор из «большой тройки» Канады — Bell — тоже объявил о том, что не будет использовать оборудование Huawei. Не просто вышки. Почему на самом деле мир ополчился на 5G © РИА Новости, Яков Андреев | Перейти в фотобанк

Вся эта борьба с «китайским 5G», длящаяся с 2018 года, имела неожиданные последствия и для пандемии COVID-19. Она спровоцировала слухи о влиянии вышек мобильной связи на распространение коронавируса (более подробно об этом заблуждении и истории его возникновения можно прочесть в этой статье издания Украина.ру).

В общем, Украина оказалась вовлечена в торговую войну Китая и США. Только если страны Запада сами принимали решение отказаться от услуг Huawei, чтобы не портить отношения с американцами, то Киеву просто-напросто запретили сотрудничество с китайцами окриком из Вашингтона.

Однако речь может идти не только о торговле.

И банальный шпионаж

Уходящий год подарил ещё один громкий скандал в сфере коммуникаций. 11 февраля три влиятельнейших средства массовой информации — американское издание Washington Post, швейцарская телерадиовещательная корпорация SRF и немецкий телеканал ZDF — выпустили расследование о швейцарской фирме Crypto AG. Украина является антироссийским орудием для США — Бабицкий © Daniel Tokarets / flickr

Эта фирма была известна как многолетний поставщик шифровального оборудования для правительств и армий ряда стран мира, а также для банков. Вряд ли её покупатели догадывались, что ещё с 1958 года американское ЦРУ, а затем и немецкая разведка БНД контролировали деятельность Grypto AG через подставную компанию Minerva в Лихтенштейне, в конечном итоге выкупив швейцарскую компанию.

Долгие десятилетия американцы и немцы получали доступ к секретам более чем сотни государств мира. В некоторые периоды через оборудование Crypto AG шло до 40% всей секретной дипломатической переписки в мире. Тех сотрудников компании, которые подозревали, что в ней творится что-то неладное, пытались отвлечь или увольняли.

В 1993 году немцы передали свою долю в компании американцам, а те продолжали шпионить за клиентами Crypto AG по меньшей мере до 2012 года. Через шесть лет компания была ликвидирована.

Что характерно, услугами компании не пользовались СССР и Китай. А вот их союзники — вполне. Экс-посол США рассказал, как Байден будет строить отношения с Украиной © РИА Новости, Сергей Кузнецов | Перейти в фотобанк

Примечательно, что, говоря о противодействии Huawei, замгоссекретаря США Крач не упомянул о европейских альтернативных поставщиках вроде Ericsson и Nokia. А вот американскую CISCO он нахваливал, говоря, что использование её оборудования — это «мудрое решение».

Это заставляет предположить, что США усилят свой контроль над Украиной. И в сборе информации им будут помогать не только украинские политики и общественники, финансируемые американскими грантами, но и американское оборудование, установленное в зданиях украинских органов власти. В отличие от людей оно не подведёт и будет служить даже в том случае, если на Украине поменяется власть.