Президент США Дональд Трамп наложил вето на проект оборонного бюджета, который предусматривает выделение Киеву $250 млн на военные нужды

В среду, 23 декабря, американский лидер, как и обещал, отказался подписывать проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября 2020-го). Общая сумма оборонных расходов США составит $740,5 млрд, из них $662 млрд предназначены на обеспечение военной и энергетической безопасности, $69 млрд — на военные операции за рубежом.

«Я возвращаю документ в Конгресс без своей подписи. К сожалению, документ не включает важные положения национальной безопасности, содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю, противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенного положения США в области национальной безопасности и внешней политики. Это подарок Китаю и России», — написал президент США Дональд Трамп в уведомлении, направленном Палате представителей.

Не обороной единой

По традиции последних лет в документ включены пункты, которые напрямую к обороне не относятся, но преподносятся американскими политиками как угроза национальной безопасности. «Северный поток – 2»: Путин уверен, что строительство газопровода будет закончено, а российская баржа «Фортуна» уложила первые километры труб © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

В этом контексте, естественно, фигурирует всё, что связано с Россией, в частности газопроводы, которые ставят крест на мечте Вашингтона поставлять свой сжиженный газ на европейский рынок. Проект оборонного бюджета предусматривает распространение санкций за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», а также предоставление услуг страхования и перестрахования, помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

С инициативой включить пункт о введении санкций в отношении компаний, предоставляющих страхование или перестрахование участникам проекта, в оборонный бюджет сенаторы Тед Круз, Джинн Шейхин, Джон Баррассо, Рон Джонсон и Том Коттон выступили в июне, а в конце сентября Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая обеспечивает страхование около 90% мирового тоннажа морских судов, объявила об отказе работать с судами, задействованными в строительстве «Северного потока – 2», из-за действующих и будущих рестрикций США. Тогда же источник «РИА Новости» на страховом рынке сообщил, что застраховать корабли может одна из российских компаний, которая уже находится под санкциями и которой нечего терять, при этом перестраховать эти риски сможет только Российская национальная перестраховочная компания. Несмотря на эти козни со стороны США, строительство «Северного потока – 2» возобновилось после годовой паузы, спровоцированной американскими санкциями, у берегов Германии, а 15 января трубоукладочные работы начнутся в водах Дании. Так что проект вышел на финишную прямую, и даже такое давление не помешало.

Кроме того, документ предписывает продление запрета на военное сотрудничество Москвы и Вашингтона и предписывает ежегодно предоставлять два отчёта по России: первый — с подробным анализом военной и оборонной стратегий и возможностей РФ, второй — «о поддержке Российской Федерацией экстремистов, действующих по расовым и этническим мотивам» (оценка действий экстремистских групп, которые якобы поддерживает российская сторона в зонах конфликтов и «региональной напряженности», а точнее в Донбассе и Крыму, на Балканах и в Юго-Восточной Европе в целом).

Украину проект оборонного бюджета, который отказался подписывать Трамп, тоже касается. В нём заложено выделение Киеву $250 млн на военные нужды, в том числе $75 млн на закупки летального оружия. Сумму американские законодатели сократили: в редакции документа, опубликованной 7 июля комитетом Палаты представителей по ассигнованиям, на эту статью было заложено $275 млн, а годом ранее Украина получила от Штатов $300 млн. Карабахский сценарий: Украина нанесла первые удары турецкими беспилотниками © пресс-служба СНБО

Не забыли конгрессмены и о Турции, решившей купить российские зенитные ракетные комплексы С-400: против чиновников, задействованных в заключении этой сделки, предписано ввести санкции.

Ничего личного — просто отговорки

Трампа можно было бы уличить в симпатии к России и негативном отношении к Украине из-за ветирования оборонного бюджета, однако эти страны не имеют прямого влияния на решение президента США — его претензии относятся к 3 пунктам внутриполитического характера.

Во-первых, президента не устраивает, что Конгресс не прописал в документе отмену раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который снимает с онлайн-платформ ответственность за то, что публикуют их пользователи, и даёт им право модерировать пользовательский контент. Этот момент очень болезнен для Трампа в свете постоянной маркировки администрацией Twitter всех его записей о фальсификации результатов выборов.

«Раздел 230 способствует распространению иностранной дезинформации в сети, что является серьёзной угрозой национальной безопасности и честности выборов. Он должен быть отменён», — настаивает Трамп. Киев предложил Вашингтону разработать новый документ о сотрудничестве в оборонной сфере © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Во-вторых, он не согласен с ограничениями по сокращению численности американского военного контингента в Афганистане, Германии и Южной Корее.

«Многочисленные положения прямо противоречат внешней политике моей администрации, в частности усилиям по возвращению военнослужащих домой», — отмечает президент.

В-третьих, ему не нравятся положения об обязательном переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки периода Гражданской войны в США 1861-1865 годов, и избавлении от любой другой символики рабовладельческого Юга.

«Я ясно выразил несогласие с политически мотивированными попытками смыть историю и дискредитировать большой прогресс нашей страны в борьбе за реализацию основополагающих принципов», — заявил Трамп.

Призывы к искоренению символов конфедератов, выступавших за сохранение рабства в США, обострились после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая белым полицейским. Если в феврале представители сухопутных войск США говорили, что никаких планов по переименованию военных баз нет, то позже выразили готовность пойти на такой шаг. Военных критиковали за «почитание приверженцев верховенства белой расы», в этом контексте упоминались, в частности, базы Форт-Брэгг в Северной Каролине (названа в честь генерала южан Брэкстона Брэгга) и Форт-Беннинг в Джорджии (в честь генерала Генри Беннинга). Однако Трамп в июне категорически отказался присваивать 10 объектам новые названия. Третьяков объяснил, почему Байден не поможет Украине © REUTERS, Kevin Lamarque

Глава государства своё слово относительно проекта оборонного бюджета сказал, теперь очередь за Конгрессом. Дело в том, что документ Палата представителей и Сенат в начале декабря одобрили более чем 2/3 голосов, благодаря чему получили право преодолеть президентское вето. Теперь конгрессмены должны проголосовать за отмену решения Трампа до полудня 3 января, и нет никаких предпосылок, что они этого не сделают. По такому поводу политики готовы сократить свои рождественские каникулы. Палата представителей соберётся на заседании, посвящённому оборонному бюджету, 28 декабря, а Сенат — на следующий день.

Так что с высокой долей вероятности проект всё же будет утверждён, санкции против «Северного потока – 2» усилятся, Украина получит военную помощь, но это происходит год от года. Историю с вето Трампа стоит больше рассматривать через призму будущего президентства Джо Байдена — нынешний глава государства хочет сделать максимум возможного, чтобы усложнить ему жизнь на высшем посту, как в 2016 году это сделал Барак Обама для самого Трампа, в частности выслав российских дипломатов.