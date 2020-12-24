В Армении продолжаются протесты против властей. На четверг 24 декабря запланирована масштабная акция протеста у здания правительства. Оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Тем временем Армения в шаге от серьёзного поражения

В четверг в 11:00 (10:00 по Москве. — Ред.) в Ереване должно начаться заседание правительства. Однако у оппозиции свои планы на это время. Накануне вечером представитель «Движения за спасение родины», член АРФ «Дашнакцутюн» Гегам Манукян призвал участников антиправительственного митинга с 10:00 (9:00 по Москве. — Ред.) «со всех сторон окружить здание правительства».

Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Во вторник 22 декабря в центре Еревана началась бессрочная акция протеста. Её участникам удалось установить несколько палаток. В них и провели уже две ночи некоторые протестующие.

Однако нынешний протест по-прежнему несравним по численности с протестами 2018 года. И тому есть ряд причин.

Давление и разобщённость

Одной из причин, по которой противникам армянского премьера довольно долгое время не удаётся добиться своего (а отставки Пашиняна начали требовать уже 10 ноября), является разобщённость.

Так, не все оппозиционные парламентские политсилы поддержали «Движение за спасение родины», несмотря на всю его массовость. К примеру, третья по численности партия в парламенте — «Просвещённая Армения» — решила пойти своим путём. Лидер партии Эдмон Марукян в среду 23 декабря в комментарии Sputnik Армения заявил о том, что не считает, что следующую власть Армении можно сформировать «на улице». Нужно работать в парламенте. Оппозиция предложила основать вторую военную базу РФ в Армении © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«У нас есть легитимный парламент, и он должен действовать. Сегодня мы инициировали внеочередную парламентскую сессию, чтобы отменить военное положение в стране. После этого мы сможем обсуждать импичмент премьер-министра и избрание нового главы правительства», — подчеркнул Марукян.

По его словам, внепарламентского варианта решения проблемы нет, хотя он и не может исключать, что Пашинян может уйти под давлением улицы.

«Если он это сделает, то в парламенте есть два оппозиционных субъекта, которые могут выдвинуть кандидата. Наша партия выдвинет мою кандидатуру, «Процветающая Армения» на данный момент намерена выдвинуть Вазгена Манукяна. Но у кого сколько шансов — трудно говорить. Я думаю, у нас больше шансов, чем у кандидата 16 партий», — заявил Марукян.

Но уход Пашиняна в обозримом будущем не просматривается. Премьер-министр не только равнодушен к парламентскому и уличному протесту, но и не боится применять силу к лидерам протеста.

Так, в среду 23 декабря следователи пришли к оппозиционному кандидату в премьер-министры Армении Вазгену Манукяну, рассказал представитель верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Вызова в Следственный комитет не избежал и он сам.

«Меня вызвали из-за моего вчерашнего выступления, они требовали разъяснений. Полиция накануне выступила с заявлением. Я в свою очередь сделал политическое заявление и заявлю ещё раз: уголовные дела, которые возбуждены и будут заведены в дальнейшем, не могут остановить нашу борьбу», — сказал Сагателян. Пока в Армении бастуют, в Карабахе меняют руководство © REUTERS, Artem Mikryukov

По его словам, оппозиция нарастит темпы борьбы, ведь на кону спасение Родины.

Кроме того, он рассказал, что на допрос в Следственный комитет вызвали бывшего главу Службы национальной безопасности Артура Ванецяна.

Сагателян расценил всё это как давление на оппозицию, отметив, что действия власти не смогут повлиять на протесты, которые будут только шириться.

Но давление властей продолжается. Дело дошло и до задержаний, в том числе и бывших сотрудников силовых органов. Среди таких — бывший пресс-секретарь полиции Саят Ширинян. Его задержали за то, что в сообщении в Facebook одной из пользовательниц он заявил, что, будь он руководителем оппозиционного движения, он пошёл бы на радикальные шаги.

«Я не осуждаю организаторов, несмотря на то что они избегают кровопролития. Однако уже очевидно, что без кровопролития невозможно», — писал он.

В итоге в среду 23 декабря Шириняна задержали.

Власть и силовики бдят, оппозиция — не так уж и едина. А потому у улицы нет шансов сместить Пашиняна с занимаемой должности. Тем временем Армения всё глубже погружается в пучину отчаяния.

Упадок духа

Несмотря на то что многие армяне сейчас осуждают политику премьер-министра, в итоге приведшую к поражению в войне в Нагорном Карабахе, протестные акции оппозиции не перерастают во что-то большее. Путин обсудил с Макроном создание вакцины от COVID-19 и ситуацию в Карабахе © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

«Протестующие сейчас против Пашиняна совершают банальную, но стандартную в наших краях ошибку. Они забывают рассказать своим сторонникам, за что они там ходят. Даже если у кого-то из них есть какой-то план действий, они считают его исключительно секретным и передают его только самым серьёзным людям под рюмку коньячка. И вкратце он звучит так: вот выкинем этого п*****а (негодяя. — Ред.) — и заживём. Я уверен: ни у кого нет плана действий даже в тезисной форме. Люди потопчутся какое-то время, послушают лозунги и разочарованные разойдутся по домам», — отмечает ориенталист Игорь Димитриев.

Никто не говорит, как решать вставшие перед Арменией проблемы. И это не только ситуация в Нагорном Карабахе, но и проблема с границами. Сейчас, когда уточняются границы между Арменией и Азербайджаном, оказывается, что часть привычных армянам дорог частично переходит под контроль азербайджанцев. И теперь дорога в тот же Капан для армян небезопасна.

«Пограничники СНБ раздают специальные телефонные номера на случай ЧП, так как при демаркации и делимитации границы с Азербайджаном некоторые участки трассы совпадают с линией границы и есть угроза натолкнуться на азербайджанские подразделения», — сообщило в среду 23 декабря издание Sputnik Армения.

В пресс-центре СНБ изданию сообщили, что в случае необходимости автомобили сопровождают пограничники. Следователи Армении завели дело за призыв пристрелить Пашиняна © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«По сути получается, что граждане Армении в собственной стране впредь не могут свободно перемещаться из одного города в другой», — резюмировало издание в своём Τelegram-канале.

Всё это угнетает армян и может привести к катастрофическим последствиям.

«Армянское общество полтора месяца пребывало в сладком плену победных реляций. Сейчас армяне впали в другую крайность — получают мазохистское удовольствие от страха и паники. «Десять азербайджанских солдат шагают по армянскому шоссе!!!» — видео разлетается по соцсетям с посылом, что страна не просто в опасности, страны больше нет. При этом никто не задаётся вопросом, почему водитель пикапа вместо съемок контента гипотетически не совершил наезд на вражеских солдат. Это — не призыв к действию, а лишь удивление тому, как реагируют пользователи соцсетей. «Азербайджанцы выложили видео, как они проезжают в окрестностях Степанакерта!!!» — видео разлетается по соцсетям с посылом, что лучше бы армяне не возвращались в Арцах. При этом никто не записывает маршрут и график перемещения вражеской колонны. Естественно, из чистого любопытства», — отметил 23 декабря специалист по PR и медиаэксперт Николай Петросян.

По его словам, подобные «эпизоды медиатеррора» происходят ежедневно. В Армении задержали мэра, требовавшего отставки Пашиняна © Benjamin Hahn / flickr

«Армяне увлечённо внушают себе панический страх уже даже не перед беспилотниками или турецкими спецназовцами, а перед флагом с полумесяцем. Фотография КамАЗа с азербайджанским флагом, сделанная где-то в Арцахе, за час набирает несколько десятков репостов. Про сопровождающие тексты лучше промолчать. Армяне продолжают проигрывать в психологической войне, причём делают это осознанно и упоённо. Если не остановиться, то временная неудача превратится в окончательное поражение», — отмечает он.

Однако ни власти, ни оппозиция не предлагают иной повестки дня. Никто и полусловом не обмолвился, как будет решаться проблема с той же дорогой в Капан. Никто не задался вопросом об альтернативных дорогах или об укреплении границы с Азербайджаном для того, чтобы хотя бы как-то снизить панические настроения в обществе.

Армения зациклилась на поражении и не может ответить себе на простые вопросы: что конкретно нужно сделать, чтобы завтра было лучше, чем сегодня, и как именно нужно решить сегодняшние проблемы. Молчание объединяет власть и оппозицию.