Белоруссия — одна из немногих стран, у названия которой в русском языке есть разные варианты: Белоруссия и Беларусь. А в последнее время встречаются и такие новые слова, как «беларус» и «беларуский». И дело тут, скорее, не в филологии, а в политике

Исторически территорию нынешней Белоруссии, как нетрудно догадаться, называли Белой Русью, в связи с чем в русском языке за ней еще с 18-го века закрепился топоним Белоруссия. Такое название целиком вписывалось в логику развития русского языка — оно содержало соединительную гласную «о» и эллинизированную форму слова «Русь» — «Россия», что в белорусском случае стало «Руссия».

Топоним Беларусь возник лишь в белорусском национальном движении на рубеже XIX и XX веков и использовался только в белорусском языке. По правилам «мовы» соединительная гласная не «о», а «а». «Русь» же было принято оставить в более аутентичном виде — вот и Беларусь.

Но ни с конца XIX века, ни в советское время не было попыток перенести белорусское название республики в русский язык — в великом и могучем стабильно оставалась Белоруссия. Суздальцев: Белоруссия — контрабандист ЕС, поэтому санкции ей не страшны © Владимир Трефилов

Казалось бы, прекрасная однозначная ситуация — в русском языке свой традиционный топоним, в белорусском — свой. При удачном стечении политических и филологических обстоятельств так могло бы оставаться и по сей день. Но в 1991 году случился распад СССР — и понеслось!..

Как Белоруссия стала Беларусью

В августе 1991 года — спустя год после принятия Декларации о независимости Белорусской ССР — Верховный Совет республики принимает новый судьбоносный акт: «О названии Белорусской Советской Социалистической Республики». В нем содержится следующая норма: «Белорусскую Советскую Социалистическую Республику впредь называть «Республика Беларусь», а в сокращенных и составных названиях — «Беларусь». Установить, что эти названия транслитерируются на другие языки в соответствии с белорусским звучанием».

То есть орган власти уже полностью не зависимого от Москвы государства пытается внести изменения в правила всех языков мира. Но уже в ближайшем будущем станет понятно, что по факту больше всего достанется именно русскому языку и России.

С 1991 года в Синеокой практически не встречается слово «Белоруссия» на обоих государственных языках. В образовании, в учреждениях культуры, книгах, в СМИ — везде на русском языке употреблялся только установленный Верховным Советом топоним. Традиционное для россиян название республики белорусы в повседневной жизни практически не встречают — его помнят разве что представители старших поколений еще с советских времен. Но и у них оно уже давно вышло из речевого оборота.

Дети и молодежь вовсе могут округлить от удивления глаза, услышав, как их страну по-русски именуют «неправильно», Белоруссией. Их с первого класса учили только официальной версии. В качестве очень яркого примера можно привести один из выпусков программы «Лучше всех» на Первом канале, где гостья студии — девочка из Белоруссии — поправила ведущего Максима Галкина: не Белоруссия, а Беларусь.

Такое отношение населения к единственному официальному в республике названию поддерживается и власть имущими. Так, вышеописанный случай с девочкой Александр Лукашенко прокомментировал следующим образом: «Наша талантливая девочка поправляет известного телеведущего, заставляя его правильно называть ее Родину. Таков истинный патриотизм. О нем не рассуждают, с ним живут». Александр Лукашенко: кто он © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

В 2014 году официальный аккаунт белорусского МИДа в «Твиттере» поправил коллег из ООН, когда те написали «Белоруссия». Минск тогда попросил называть республику «в соответствии с принятыми нормами».

Когда грамматика мешает национальным чувствам

В оппозиционной среде также не жалуют слово «Белоруссия». При этом многие журналисты, писатели и блогеры из их тусовки и вовсе придумали свой новояз, постоянно используя нелитературные формы: «беларус» вместо «белорус» и «беларуский» вместо «белорусский».

Есть целый ряд популярных сетевых изданий, принципиально использующих такие формы топонима, поясняя это тем, что у производных от слова «Беларусь» должен быть такой же корень. Хотя по факту это просто своевольный перенос слов из «мовы» в русский язык.

Но схожей точки зрения придерживаются далеко не только активисты оппозиции, но и некоторые представители национально ориентированной научной и культурной элиты.

Например, белорусский доктор филологических наук Адам Мальдис высказывал предположение, что «со временем люди придут к написанию производных от официального названия топонимов — беларуский и беларус». И это, по мнению профессора, правильно.

Взгляд из России на Беларусь и Белоруссию

Пока в республике происходили вышеописанные процессы, в России никто никогда официально не менял правила русского языка с Белоруссии на Беларусь. Одностороннее решение Минска ввести новое название своей страны осталось практически незамеченным.

Поэтому россияне по сей день чаще используют традиционный и привычный для себя топоним Белоруссия, вовсе не противопоставляя его официальной версии и не испытывая «имперской ностальгии», в чем их порой обвиняют некоторые белорусы, увидев или услышав это слово. Белоруссия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Среди российских интернет-пользователей давно распространена шутка, что, если в комментариях или блоге написать слово Белоруссия, обязательно стоит ожидать, когда какой-нибудь белорус поправит его автора.

В медиасреде России есть авторы, которые принципиально используют тот или иной вариант, и это связано с политической позицией.

Слово «Белоруссия» употребляют, несмотря на замечания жителей этой страны, противники новых топонимов и внедрения большого числа зарубежных слов в русский язык, а также активисты имперского толка и ностальгирующие по Советскому Союзу.

«Беларусь» из принципа пишут россияне, которые традиционно симпатизируют белорусской оппозиции или националистически ориентированному движению в республике. Некоторые активисты, например российский поэт Лев Рубинштейн, использует даже такие слова, как «беларус» и «беларуский», выражая тем самым поддержку протестующим белорусам. Он назвал это «орфографической эмпатией».

Официальная позиция, высказанная от имени Института русского языка РАН, в России компромиссная — для использования допускаются оба варианта. Отличия лишь в функционале: Беларусь — это официальное название республики для документов, Белоруссия — это, скорее, разговорный и неофициальный вариант.

Избирательные требования

В Белоруссии сложился консенсус власти и оппозиции по поводу наименования республики, причем обе стороны относятся к данному вопросу довольно принципиально. Это означает, что в культурной, образовательной и информационной сферах официальное название подается как единственно верное, что в целом формирует и соответствующее общественное мнение.

Политический подтекст в этом можно узреть при сравнении отношения власти, оппозиционных активистов и просто представителей общества Белоруссии к названию республики. Как правило, они поправляют именно «Белоруссию», в то время как к украинцам, именующим республику «Білорусь», или к полякам, называющим страну Białoruś, особых претензий не слышно. То же можно сказать и о литовцах и латвийцах, на языках которых Белоруссия будет звучать еще дальше от официального названия — Baltarusija и Baltkrievija.

Официальное название также призвано подчеркивать самостоятельность республики, избавить его от имперского и советского наследия. Теперь россияне должны в документах использовать именно белорусское название соседней страны, а не привычное для себя и укрепившееся за два века.

Кроме того, в слове «Беларусь» нет привычной для русского языка соединительной гласной «о», что делает этому слову один корень — «беларус». В то же время в слове «Белоруссия» можно выделить два корня — «бел» и «рус», которые по всем правилам соединены гласной «о». В слове «Белоруссия» четче прослеживается его образование от древнего названия Белая Русь.

Национально ориентированной оппозиции и части элиты же соединительная «о» режет глаз не только в названии страны, но и в таких словах, как «белорус» и «белорусский», которые все еще сохраняются и в России, и в Белоруссии грамматической нормой. Но и в этом отношении все может измениться.