Участники акции протеста предпринимателей «SaveФОП» на Майдане в Киеве терпят бедствие: снегопад застал протестующих без палаток и навесов, они могут потерять запасы продуктов. Несмотря на непогоду, правоохранители по-прежнему не дают протестующим установить палатки

Об этом в среду, 23 декабря, сообщил в своём видеообращении к народу сооснователь и спикер движения «SaveФОП» Сергей Доротич. По его словам, участникам акции удалось установить один зонтик, чтобы защитить от снега собранный для протестующих запас продуктов, но полицейские требуют его убрать. Если это требование выполнить, продукты пропадут, отметил спикер движения.

«Это, языком оригинала, «Украина, детка!» Демократия во всей красе, которой не существует в Украине. Вы видите, нас заваливает снегом… Смотрите, украинцы. Смотрите, что вас ждёт, если вы вздумаете бороться за свои права», — сказал Доротич, добавив, что правоохранители «категорически не позволяют установить какую-нибудь палатку», не позволяют провезти на Майдан биотуалеты. «SaveФОП»: общественник назвал число пострадавших в стычках с полицией возле Рады © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Он призвал всех, кто видит это обращение, обращаться к депутатам, в международные организации, призвал показать всем это видео.

«Так борются с микропредпринимателями. Так — в нечеловеческих условиях — мы вынуждены стоять за ваши права, за права каждого украинца, за право на труд, право на предпринимательскую деятельность», — подчеркнул лидер «SaveФОП». По его словам, «это украинские реалии борьбы за свои права, за права украинцев».

Доротич рассказал, что накануне полиция отказалась сопровождать колонну протестующих, пришлось подвергать людей риску — хорошо, что обошлось без жертв. Спикер движения принёс извинения водителям, для которых марш ФОПов создавал неудобства, но при этом отметил: были и такие водители, которые «пытались раздавить наших коллег». Он выразил надежду на то, что эти водители видят его обращение, и сказал: «Так уничтожат нас, а потом уничтожат вас». «SaveФОП»: «В политику мы уже наигрались… Будем бороться до конца» © REUTERS, Valentyn Ogirenko

По словам Доротича, протестующие готовы стоять в любую погоду и стоять до конца. Он призвал всех предпринимателей присоединяться к акции: «пока мы стоим тут, локдауна не будет». Кроме того, лидер движения обратился к киевлянам, попросив привозить на майдан термосы с чаем.

Накануне протестующие предприниматели провели «большую мобилизацию», устроили на майдане митинг, а затем провели шествие к столичному дворцу «Украина», где проходил концерт «Квартала 95». Предприниматели хотят, чтобы участники «Квартала 95» донесли требования движения «SaveФОП» до президента Украины Владимира Зеленского.

Попытка пройти к зданию Офиса президента не удалась, протестующих не пропустила туда полиция. Доротич отметил, что друзья Зеленского должны бы донести до него, что он делает что-то «не то». При этом, по словам лидера движения ФОПов, он понимает, что «из Офиса президента дана команда любым способом уничтожить это сопротивление».

Доротич подчеркнул, что движение предпринимателей направлено не на смену политического режима, пока ФОПы выступают лишь «за экономические требования».

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«Но такие действия правоохранителей, органов власти могут зажечь искру сопротивления, которую уже нельзя будет загасить, даже решив экономические требования», — предостерёг он.

Напомним, акция протеста предпринимателей началась 15 декабря со стычек с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Впоследствии протесты продолжались относительно мирно, при этом правоохранители не дают протестующим возможности установить на Майдане палатки.

Ранее Доротич в своём видеообращении пригласил президента Владимира Зеленского прийти на Майдан и поговорить с предпринимателями. Он напомнил, что во время предпринимательских протестов в 2010 году президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров приходили к протестующим, тогда были найдены компромиссные решения.