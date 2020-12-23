В пятницу 18 декабря на телеканале «Спас» вышел отрывок из очередного выпуска проекта «Украина, которую мы любим». Несмотря на сравнительно небольшую историю, проект уже успел заслужить любовь зрителей

В минувшую пятницу, 18 декабря, на телеканале «Спас» вышло интервью с украинской певицей Ниной Матвиенко.

«Я услышала свою колыбельную, когда на весь мир показали Майдан, расстреливали мальчиков под мою колыбельную! Это было очень страшно. Я кричала в подушку, никак не могла успокоиться, когда они уже лежали под небом», — рассказала она о трагических событиях на Майдане в феврале 2014 года и заплакала.

Сама она со скепсисом отнеслась к Майдану, но, несмотря на это, остро переживала гибель участников массовых протестов в центре Киева.

Однако политика — лишь маленькая часть репортажа о выдающейся украинской певице. Благодаря православным журналистам россияне смогли в очередной раз убедиться, что Украина — земля талантов.

Волшебный голос Украины

Родилась Матвиенко в небогатой крестьянской семье в Житомирской области пятым ребёнком из одиннадцати. В её семье всегда пели. Но признанной певицей стала лишь одна — Нина Матвиенко. Она же единственная из семьи получила высшее образование.

Дорога к успеху была не из лёгких. Ей приходилось и голодать, и работать крановщицей. Она переехала в Киев. Именно Киев стал городом, где началось восхождение Матвиенко к славе, почёту и, самое главное, к вершинам мастерства.

Но с первым своим учителем Матвиенко познакомилась всё же в детстве.

«Самым первым моим учителем был жаворонок. Нас в детстве, бывало, обижали, держали в дисциплине и били. Но жаворонок высоко поднимал мой дух. Когда он висел надо мной, я думала, что он для меня поёт», — призналась журналисту Матвиенко.

Именно там, в родном краю — фундамент таланта Матвиенко.

«Прикосновение к настоящему случилось там, на Полесье, через мамин голос, через природу. И оно никуда не делось. Это был тот фундамент, я бы даже сказала тот хорал, который меня держит всю жизнь как человека», — рассказала о своём детстве сама Матвиенко.

В отличие от многих коллег, для неё патриотизм — не вышиванка, а непоказная любовь к своей земле и культуре. Что же касается сценических костюмов певицы, то она создаёт их с вниманием к культуре и традициям разных регионов. Грех войны и шаг к миру от Украинской православной церкви © Facebook, Українська Православна Церква

Бог наградил Матвиенко не только талантом, но и большой и любящей семьёй. Её дочь Антонина пошла по стопам матери. А один из сыновей — Иван — стал монахом.

«Это не жертва [личной жизнью]. Там, где есть призвание, жертвы нет. Понимаете, это призвание, он живёт этим. И меня убедил в том, что это его мир. Я взяла его за руку. И по сути мы теперь вместе идём: я с ним теперь иду в этот мир», — рассказала она.

Под конец сюжета она пожелала зрителям в России любви.

«Я вам желаю любить. Это главное благословение и то, что нас делает. Любовь делает нас человечными. И если мы её теряем, начинается война. И нет больше радости [чем любовь], не потеряйте», — обратилась Матвиенко.

Интервью с певицей — один из многих сюжетов проекта «Украина, которую мы любим», несмотря на то что сам проект имеет недавнюю историю.

Почему Украина интересна

В воскресенье, 6 декабря, вышел очередной выпуск программы Леонида Парфёнова «НМДНИ». На этот раз она касалась 2014 года. Многих на Украине и в эмиграции возмутила тональность сюжета, посвящённого трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Однако рассказывалось в программе и о том, как Украина прочно закрепилась в российской повестке дня.

«С весны 2014 общественно-политическое вещание основных федеральных телеканалов России будто забывает о своей стране и остальном мире. Новости, интервью, ток-шоу, аналитика почти полностью посвящены Украине. У массового зрителя эта эфирная повестка называется «Чё там у хохлов?» — иронизировал Парфёнов.

Ведущий словно не понимал, отчего россияне так болезненно восприняли происходящее в стране по соседству.

С тех пор прошло почти семь лет, а украинская повестка по-прежнему тревожит Россию. И речь не только о политике и экономике, но и о жизни обычных граждан. И тому есть вполне обоснованное объяснение.

«Как её (Украину. — Ред.) не любить, родную такую? Мы любим её как собственную семью. Русскую как ни копни, так будет украинец в семье. Украинца тронь — там русский. Это такая связь, крепкая <…> У меня бабушка, дедушка — из Черниговской области, прадед — Луганск», — рассказал генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, представляя в ноябре 2020 года новый проект «Украина, которую мы любим».

Кстати, выяснилось, что и у ведущей есть украинские корни.

Да и вся карьера Корчевникова, по его словам, связана с Украиной. Он вспомнил, как за последние года два бывал в Киеве.

«Несмотря на всю последнюю повестку, которая часто звучала в информационном поле, когда оказываешься там, понимаешь: Господи, какое всё родное и какое всё вот «здесь русский дух, здесь Русью пахнет». И как нам здесь рады, с какой любовью на самом деле там к нам относятся. И вот очень хотелось вот это всё напомнить и показать, и вылить в этот проект, что это огромная культура, огромные достижения, это не только единая купель, это всё единое. И вот про эту культуру, про эти достижения в культуре, науке, искусстве, исторические достижения на этом огромном историческом пути и хотелось напомнить нашим зрителям и нам», — рассказал Корчевников.

Он также отметил, что у проекта есть и ещё одна цель. Православная церковь перехватывает инициативу у политиков установления прочного мира в Донбассе © svlavra.church.ua

«Кроме того, есть такое: «Блаженны миротворцы». На фоне того, что звучит на Украине о России, значительно реже в России об Украине. Просто я понимаю, что те люди, те украинские коллеги, с которыми мы сейчас познакомимся, которые будут делать этот проект, они миротворцы, они в каком-то смысле исповедники, и они, конечно, очень горячие патриоты своей страны. Они понимают как никто, насколько мы неразрывно связаны», — подчеркнул Корчевников.

Он назвал Украину «святой землёй», откуда пошла Русь, а также вспомнил о великом украинском юморе и смирении перед вызовами, которые переживала Украина.

«Это Украина, которую мы любим. Солнечная, очень щедрая, очень красивая и, конечно, святая», — отметил Корчевников.

По его словам, в России нет никаких проблем запустить на телевидении проект с позитивной украинской повесткой — было бы желание.

На сегодняшний день вышло четыре выпуска нового проекта об Украине. Пока некоторые украинские политики разрушают мосты между двумя странами, православные журналисты строят новые.

Впрочем, проект «Украина, которую мы любим» будет интересен и тем, кто далёк от религии. Ведь сюжеты проекта рассказывают и об украинских звёздах, знаменитых историках вроде Петра Толочко и многих других людях, которые совсем не чужие для жителей России. Остаётся лишь пожелать коллегам удачи в достижении их благородной цели — показать Украину с лучшей её стороны.