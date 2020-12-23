Акция протеста предпринимателей «SaveФОП» на Майдане в Киеве продолжается, там установили первую ёлку, протестующие требуют встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которому хотят рассказать о своих проблемах

Накануне вечером (во вторник, 22 декабря) предприниматели провели «большую мобилизацию», собрав сторонников для митинга и проведения шествия. На митинге приводили данные: более 50 млрд гривен налогов уплатили ФОПы (физические лица — предприниматели. — Ред.) в прошлом году и хотят платить налоги и дальше, чтобы поддержать государство, которое губят «казнокрады». Один из выступавших заявил, что надо просить консультаций у Посольства США в Украине, просить, «чтобы они подключились».

Выбор Зеленского © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Вечером колонна протестующих прошла к столичному дворцу «Украина», где проходил концерт «Квартала 95». Ранее сооснователь и спикер движения Сергей Доротич пояснил журналистам: предприниматели хотят, чтобы участники «Квартала 95» донесли требования «SaveФОП» до президента Украины Владимира Зеленского. Участники протеста считают, что артисты тоже косвенно причастны к происходящему сегодня «беспорядку».

«Мы поверили в их песни, мы поверили в их сериалы, мы поверили, что у них на самом деле желание построить Украину, в том числе предпринимательское сообщество… Но видим противоположные вещи», — заявил Доротич.

Он также сообщил, что никто из участников «SaveФОП» не был приглашён в координационный совет, который призван будто бы решать проблемы предпринимателей. Зато, по его словам, туда «попал кто угодно, попали активисты, которых тут (на Майдане. — Ред.) нет». Он пояснил: предприниматели требуют участия в совете не потому, что хотят увидеть Зеленского, а для того, чтобы содействовать решению своих проблем. Сейчас есть два ключевых вопроса — локдаун и фискализация, добавил спикер движения.

«Налоговый майдан» приглашает Зеленского на разговор © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Во время подключения к эфиру телеканала «НАШ» вечером 22 декабря Доротич отметил: предприниматели надеются на то, что парламентарии соберутся на внеочередное заседание (подписи за это собирают) и примут законы, сохраняющие упрощённую систему налогообложения. Но если нет, то протестующие готовы стоять на Майдане сколько потребуется, хоть и до Пасхи.

«Потому что с 1 января для многих из нас — уже время «Ч», с 1 января для многих наших коллег, которых мы не можем предать», — пояснил координатор «SaveФОП». По его словам, отсрочка введения кассовых аппаратов на один год была сделана не для всех.

Присутствовавший в студии инициатор сбора подписей нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский, в свою очередь, рассказал, что подписи уже собраны (причём, по его словам, не без помощи предпринимателей), теперь надо их завизировать и обратиться к спикеру Рады. Однако есть такая опасность, что внеочередную сессию откроют, а кворума депутатов не будет, и тогда подписи придётся собирать снова, отметил политик. Поэтому, по его словам, есть смысл дождаться 26 января 2021 года, когда депутаты точно соберутся, поскольку будут решаться кадровые вопросы — тогда они вместе с очередной сессией могут провести и внеочередную, посвятив её вопросам предпринимателей.

ФОПы готовы и к такому повороту. По информации источников в Киеве, на Майдане уже установили небольшую новогоднюю ёлочку, протестующие говорят, что готовы встретить Новый год и на митинге, если потребуется.

Но будут ли проблемы микробизнеса решены хоть на внеочередной, хоть на очередной сессии Верховной Рады? На этот вопрос сейчас, пожалуй, никто не сможет ответить с уверенностью. Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на пресс-конференции 22 декабря заявил, что, по его мнению, предприниматели уже получили то, чего хотели (отсрочку на год введения РРО. — Ред.) и во фракции не понимают, какие ещё у ФОПов могут быть требования. Он также отметил, что, по его данным, большинство украинцев поддерживают фискализацию. Так что отсрочек больше не будет.

Новый Майдан в Киеве: чего хотят ФОПы и на что готова власть © REUTERS, Gleb Garanich Юрий Бойко, этот законопроект «сохраняет право предпринимателей на использование Книги учёта доходов без применения регистратора расчётных операций» и он «снимет все противоречия и облегчит работу ФОПов».

Напомним, акция протеста предпринимателей началась 15 декабря со стычек с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Впоследствии протесты продолжались относительно мирно, при этом правоохранители по-прежнему не дают протестующим возможности установить на Майдане палатки.

Ранее Доротич в своём видеообращении пригласил президента Владимира Зеленского прийти на Майдан и поговорить с предпринимателями. Он напомнил, что во время предпринимательских протестов в 2010 году президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров приходили к протестующим и тогда решили их вопросы.