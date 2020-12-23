Состоявшаяся на днях вторая сессия Одесского облсовета вышла не менее скандальной, чем первая: зал расколот почти пополам, а необходимые большинству решения «проходили» с большим скрипом. Украина.ру разбиралась, почему Одесса снова стала «горячей точкой» на политической карте страны

Тяжелое формирование большинства для «Слуг» и блокада трибуны оппозиции

Напомним, что две недели назад в облсовете оформилось два альянса: «Оппозиционная платформа — За жизнь», «За майбутнє» и Партия Шария (40 депутатов) против партий «Доверяй делам» — «Слуга народа» — «Европейская солидарность» (37 депутатов). Неопределенной до конца оставалась «Батькивщина», которая вела «торги» с обеими сторонами. В решающий момент она присоединилась к пропрезидентской партии.

В рамках договоренностей между Офисом президента и мэром Одессы Трухановым Гриневецкому была поставлена задача сделать выдвиженца «Слуг народа» главой областного совета. В итоге осуществить это удалось — им стал депутат Григорий Диденко, муж народного депутата Юлии Диденко. Соратник Тимошенко Олег Радковский получил должность первого заместителя. Правда, этому предшествовала более чем 12-часовая блокада трибуны со стороны оппозиции, которая категорически не хотела мириться с тем, что часть их депутатов не регистрировала местная территориальная избирательная комиссия. Не лучшим образом проявил себя новый губернатор Сергей Гриневецкий, который отмалчивался по поводу возникших в зале беспорядков. Геннадий Труханов: кто он © Официальный сайт Труханова Геннадия Леонидовича

Начало второй сессии 18 декабря почти повторило историю двухнедельной давности — в этот раз полиция не пускала депутатов облсовета из ОПЗЖ и их коллег из городского совета, ссылаясь на распоряжение губернатора Гриневецкого. Вопрос удалось урегулировать только после разговора соратников Бойко—Медведчука с главой региона на повышенных тонах. Пока за пределами зала бушевали страсти, депутат от «Европейской солидарности» Юрий Басюк внес на рассмотрение сессии проект об отмене решения прошлого созыва, касающегося увольнения скандального директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

В знак протеста против откровенно «шулерских» методов провластного большинства депутаты ОПЗЖ заблокировали трибуну, потребовав открытой сессии, а также удаления из зала тех коллег, которые больны коронавирусом (ходили слухи, что нескольких депутатов коалиции заставили явиться, несмотря на их болезнь, иначе не хватило бы голосов). Между противоборствующими сторонами возникали потасовки, где особо усердствовал депутат Андрей Бабенко — видео, где он обещает «убить» оппонента, разлетелось по всей стране. К слову, в СМИ вспомнили его уголовное прошлое — в узких кругах он известен как рэкетир и криминальный авторитет по прозвищу Самсон. Свою деятельность он вел под прикрытием одноименной охранной фирмы, которую называли форменной ОПГ, занимавшейся вымогательствами, похищениями и даже убийствами. Слуги двух господ? Что происходит с партией власти в Украине © Facebook, Слуга Народу

Возвращение Ройтбурда и недовольство Кирилла Тимошенко Гриневецким

Под аккомпанемент блокады «Доверяй делам», «Слугам народа», «Европейской солидарности» и «Батькивщине» пришлось голосовать руками. Но все-таки несколько нужных им решений они сумели провести. В частности, облсовет установил надбавку в 15% к зарплате первому заместителю главы Олегу Радковскому, перераспределил финансирование областной медицины.

Но «вишенкой на торте» стало возвращение на должность директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, уволенного прошлым созывом. Назначение Ройтбурда состоялось в декабре 2018 г. по воле экс-губернатора Максима Степанова (ныне министра здравоохранения Украины), превысившего свои законные полномочия. Поэтому региональное собрание и проголосовало против Ройтбурда, что, впрочем, никак не помешало ему продолжать руководить музеем в статусе и. о. в течение целого года. Теперь же оскорблявший память погибших в трагедии 2 мая 2014 г. одесситов «активист» является еще и депутатом облсовета от «Европейской солидарности».

Фон скандальности и противостояния пришелся не по нраву Киеву, где надеялись на стабильное голосование большинства. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сделал выговор Гриневецкому за непрекращающийся бардак.

«В настоящий момент в руководстве Одесской области ищут, на кого можно было бы повесить вину за случившееся. Одним из вариантов рассматривается командир поста Нацгвардии в здании облсовета: мол, именно он «неправильно понял» указание начальства и отказался пускать в здание депутатов городского совета, что и стало причиной беспорядков. Как вариант, планируют привлечь к дисциплинарной ответственности и командира Нацгвардии в Одесской области», — писал телеграм-канал «Одесский городовой».

Указание являлось, очевидно, незаконным, так как депутаты городского совета имеют право входить в любое помещение органов власти на территории города, поэтому теперь исполнителей-полицейских ожидает уголовное разбирательство.

Кто есть кто в ситуативном большинстве «Слуг»

Пока союз «Доверяй делам» — «Слуги» — ЕС — «Батькивщина» не слишком-то устойчив, ибо стоит кому-то из депутатов «выбыть», и голосов для принятия решений не хватит. В свою очередь, можно ожидать и попыток переформирования коалиции в ту или другую сторону. В прошлом созыве облсовета ОПЗЖ уже активно сотрудничала с «порошенковцами», перейдя из оппозиции в большинство.

Нынешнее противостояние — часть закулисных торгов между группой Гриневецкого — Труханова — Кирилла Тимошенко — Алексея Гончаренко (спонсируемой табачным олигархом Борисом Кауфманом), с одной стороны, и Коломойского — Бойко — Медведчука, с другой.

По мнению главного редактора издания «Таймер» Юрия Ткачева, депутаты Коломойского — Палицы и часть ОПЗЖ тоже хотят присоединиться к разделу «бюджетного пирога» Одесской области. Двоевластие и безвластие в Запорожье. Как в области возникли сразу две «народные республики» © 061.ua

«В оппозиции — ОПЗЖ и "За майбутне" Палицы. Последние, правда, в оппозиции вряд ли надолго: парни не за тем покупали места в списке, чтобы быть оставленными в стороне от потоков. ОПЗЖ, по моей информации, тоже активно ведет переговоры о том, чтобы получить кусочек властюшки: драки в облсовете, говорят, тоже следует трактовать как часть торгов. Самое интересное, что фракции ОПЗЖ (Баранский — Саутёнков, Рабинович — Столар) ведут переговоры с властями независимо и опасаются, что другие фракции договорятся раньше, а они останутся с носом», — отмечает Ткачев.

Казалось бы, гораздо «органичнее» смотрелся бы союз «Доверяй делам» и «Оппозиционной платформы», учитывая их общее «региональное» прошлое. Но сейчас политсилы относятся к конкурирующим группировкам, у которых разные интересы, да и борются они за одинаковый электорат.

«ОПЗЖ и "Доверяй делам" — конкуренты, а не союзники. Конкуренты и за примерно один и тот же "ватный" электорат, и в плане претензий на власть (обе политсилы хотят быть первыми, тогда как и СН, и ЕС согласны на вторые роли). Плюс ряд частных нюансов: Труханов тяготеет к группе Новинского — Ахметова ("Оппоблок"), ОПЗЖ враждебной; в ОПЗЖ (в том числе) также вложился Галантерник и так далее. Кроме того, к ОПЗЖ очень настороженно относятся в Офисе президента, и союз с ними сильно ухудшил бы переговорную позицию Труханова в Киеве. А уголовные дела по нему поставлены на паузу (в том числе и по грантоедской линии), но не прекращены совсем», — подчеркнул Ткачев.

Фактически Одесса, наряду с Запорожьем, становится точкой политической турбулентности, поскольку рычаги влияния центральной власти очень слабы. В Запорожье, о чем наше издание писало ранее, ситуация очень похожа на одесскую, только с той разницей, что раскол местных элит там дошел до избрания двух альтернативных глав облсовета, считающих оппонентов нелегитимными. Конфигурации очень похожи: «Слугам народа», «Оппозиционному блоку», «Батькивщине» и партии мэра Запорожья «Единение» противостоят «Евросолидарность», ОПЗЖ и «За будущее». Ставленники Ахметова и Зеленского не могут поделить власть с Коломойским, Медведчуком и Порошенко.

Пропрезидентская партия пожинает плоды своего поражения на местных выборах, вынуждена заключать крайне неустойчивые альянсы с региональными элитами и часто выполнять роль «младших партнеров» по коалиции. Но в случае изменения политической конъюнктуры союзы быстро распадутся в связи с обновившимися приоритетами политсил. Битва за Одессу продолжится и в следующем году, чему поспособствует общая нестабильность в стране, порождающая возможность внеочередных парламентских выборов.