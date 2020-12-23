По состоянию на 22 декабря уложено уже около двух километров одной нитки газопровода из запланированных 2,6 км. Судя по темпу работ, немецкий участок «Северного потока - 2» могут завершить «под ёлочку»

Путин о СП-2

Во время своей ежегодной пресс-конференции в минувший четверг, 17 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено, ведь проект является экономически выгодным для Европы, в частности, для Германии. «Осталось там 160 км, если считать в однониточном исполнении, на обе нитки — 165 что ли. Всё, он практически завершен. Я думаю, что мы работу закончим», — сказал Путин.

Президент РФ назвал проект выгодным «для экономики в целом и Германии — в частности». «Другой вариант — покупка более дорогого первичного энергоносителя, американского сжиженного газа по цене на 20% выше, чем наш трубный газ. Что это означает? Снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Это очевидные вещи, здесь не нужно быть газовиком или экономистом. Это соответствует национальным интересам Европы и Германии», — отметил он.

Российский лидер также выразил надежду на то, что новая администрация США во главе с избранным президентом Джо Байденом отнесется с уважением к интересам Европы, которая участвует в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2». «Северный поток – 2»: главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

«Надеюсь, что новая администрация отнесется с уважением к своим партнерам, союзникам с уважением и не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали своими национальными интересами, и вернется в режим добросовестной конкуренции на международных рынках», — сказал Путин и выразил уверенность в том, что «проект будет реализован».

Напомню, что днём ранее, выступая в Бундестаге ФРГ, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила: «Мы думаем, что завершить этот проект — правильно, и в этом духе мы работаем».

На месте строительства газопровода

По данным навигационного портала Myshiptracking, как раз 16 декабря трубоукладочная баржа «Фортуна» завершила подготовительные работы и начала укладывать трубы газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) на дно Балтийского моря в территориальных водах Германии.

За первые сутки судно прошло около 300 метров. Осторожное начало работ, очевидно, связано с тем, что глубина моря составляет 19,5 метра, судно имеет рабочую осадку 6,5 метра и позиционируется с помощью якорей, на перемещение которых после каждого пройденного участка уходит достаточно много времени. Кроме того, по данным Шведского метеорологического и гидрографического института, высота волны в том районе Балтийского моря доходит до полутора метров, а скорость ветра достигает 15 метров в секунду.

Меньше чем за неделю после начала физической трубоукладки «Фортуна» вышла на темп более 450 метров в сутки, по состоянию на 22 декабря уложено уже около двух километров одной нитки газопровода из запланированных 2,6 км. На такое же расстояние нужно проложить и вторую нитку. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) выдало оператору СП-2 разрешение на работы по строительству 2,6 километра обеих ниток «Северного потока — 2» к югу от отмели Адлегрунд в Балтийском море с 5 по 31 декабря 2020 года. И, судя по темпу работ, участок могут завершить прямо к Новому году. «Северный поток - 2»: спецоперация «Возобновление достройки» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

В любом случае, Государственное управление водными путями и судоходством Штральзунда указывает, что 31 декабря — дата приблизительная, и предупреждение посторонним судам обходить район работ на расстоянии 1,25 мили действует до 15 января 2021 года.

Работы по укладке газопровода обеспечивали суда снабжения «Умка», «Катунь» и «Балтийский исследователь», мониторинг укладки вело судно Glomar Wave. Поздно ночью 20 декабря ледокольное судно снабжения «Юрий Топчев» доставило на борт «Фортуны» необходимые материалы для строительства, очевидно, трубы, и ушло обратно в Мукран, который является логистической базой «Северного потока — 2» в Германии и находится в 25 милях от места работ.

В этом же порту стоит у причала ещё одно ледокольное судно снабжения — «Владислав Стрижов». Тем временем российский трубоукладчик «Академик Черский», судя по данным навигационных порталов, продолжает испытания у Куршской косы под Калининградом. Его сопровождают суда снабжения «Финвал», Эрри» и «Артемис оффшор».

При этом 18 декабря, после обновления записей в Российском международном реестре судов, стало известно, что баржа «Фортуна» в очередной раз сменила владельца. Теперь им стало московское микропредприятие «КВТ-Рус». Ранее же собственником баржи значилось российское ООО «Универсальная транспортная группа», которое приобрело судно у гонконгской Strategic Mileage в начале октября 2020 года.

«Фортуна» уже участвовала в строительстве СП-2 и с октября 2019 года находилась в немецком порту Мукран. Тогда судном управляла люксембургская компания Maritime Construction Services, которая сдавала его в бербоут-чартер российскому АО «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС). Однако в июне 2020 года трубоукладчик покинул Мукран, а в августе официальный представитель МРТС заявил агентству РБК, что общество не собирается предоставлять трубоукладочную баржу «Фортуна» для достройки «Северного потока — 2».

Ныне же любая информация о «Фортуне» исчезла с сайтов как Maritime Construction Services, так и АО «Межрегионтрубопроводстрой». Эксперт по санкциям в Университете Цюриха Мария Шагина рассказала РБК, что, скорее всего, маневры с собственниками «Фортуны» являются частью многоуровневой схемы с целью дистанцировать бывших владельцев судна от санкций США.

Тем временем в США

При этом на круглом столе «Как остановить «Северный поток — 2», проведённом аналитическим центром Atlantic Council 16 декабря, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции в отношении проекта «Северный поток — 2» и уверены, что им удастся помешать его реализации.

«Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект», — сказал он. «Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод», — сказал американский дипломат.

Также участвовавший в мероприятии американский сенатор Тед Круз заявил, что МИД России «занимается дезинформацией», утверждая, что проект будет завершен.

«Вторая волна санкций подготовлена с хирургической точностью так, чтобы не допустить окончания строительства. И это определенный сигнал всем международным инвесторам. Этот проект, по моему мнению, никогда не будет запущен», — сказал он. Примечательно, что Тед Круз, автор санкций против «Северного потока — 2», сам проголосовал в Сенате против законопроекта об оборонном бюджете США, в котором прописаны санкции к участникам проекта балтийского газопровода. Этот факт отметил исполнительный директор британского аналитического агентства по рискам IHS Markit Лоран Русецка. «Северный поток - 2»: новые американские санкции против проекта угрожают отношениям США с Германией и ЕС © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Я должен добавить: очевидно, никто не упоминал о том, что сам сенатор Круз голосовал против NDAA (оборонного бюджета США — прим.) на прошлой неделе и, соответственно, его собственных санкций PEESCA», — написал Лоран Русецкас в Twitter. Он указал на то, что причина такого голосования была в ином: сенатор-республиканец, как и президент США Дональд Трамп, не поддерживает переименование военных баз, которые названы в честь генералов конфедерации.

«Я знаю, что это не говорит о том, что сенатор Круз изменил свое мнение о санкциях PEESCA, но показывает, что само по себе голосование по оборонному бюджету ничего не говорит нам об отношении новооизбранного президента к санкциям», — заметил Лоран Русецкас.

Как известно, Тед Круз — один из трёх авторов новых санкций против «Северного потока — 2», нацеленных против компаний, которые страхуют, перестраховывают и дооснащают суда проекта. Кроме того, сенаторы хотят наказывать еще и фирмы, которые будут сертифицировать, испытывать и инспектировать газопровод. Санкции вписаны в оборонный бюджет США на 2021 год, за который уже проголосовали Палата представителей и Сенат Конгресса США, но президент Трамп пообещал наложить на документ вето.

При этом дело не только в упомянутом переименовании военных баз, но и в требовании главы Белого дома удалить из законопроекта статью 230 относительно «закона о приличиях», которая освобождает онлайн-платформы от ответственности за содержание пользовательских комментариев и даёт сервисам возможность выступать модераторами. Трамп считает, что такая инициатива угрожает национальной безопасности и честности выборов.

Мнения экспертов и политиков

Сейчас российские и зарубежные эксперты активно обсуждают, как новая администрация Белого дома отнесется к санкциям в отношении СП-2, которые бьют по союзникам США в Европе. Так, доцент Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Артём Голубев в комментарии агентству Eurasia Daily предположил, что новая американская администрация, хотя и будет всячески давить на Россию, но при этом Вашингтон постарается не причинять сильного ущерба своим союзникам.

«Учитывая интерес немецкого бизнеса в «Северном потоке — 2» и высокую стадию строительства газопровода, отказ от его завершения из-за американских санкций для немецкой стороны — худший вариант. Новый президент США Джо Байден, конечно, не собирается вести более миролюбивую политику в отношении России, однако он точно не заинтересован в ухудшении отношений с Германией, как с ведущей страной Евросоюза», — отметил Голубев. «Северный поток - 2»: «Фортуна» повернулась к проекту лицом, а Трамп грозит ветировать законопроект о санкциях против газопровода © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

В свою очередь, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что президент РФ напрасно надеется на смягчение позиции Вашингтона по проекту СП-2.

«Я согласен с президентом относительно достройки. Эти работы будут завершены. То, что сейчас не называются конкретные сроки, тоже вполне резонно», — сказал Гривач агентству РИА Новости. «Во-первых, у нас нет дедлайна в ближайшем будущем, что кровь из носу нужно закончить работы к конкретной дате. А во-вторых, против проекта проводится по сути военно-политическая операция со стороны страны-гегемона. Поэтому работа ведется без лишнего шума в эфире», — пояснил эксперт. «В то же время я не разделяю надежд по поводу отказа США от политики санкций против «Северного потока — 2». Американцы и так их вводят осторожно и дозированно. Но при этом вовсю «размахивают дубиной» в медиапространстве и на дипломатическом фронте», — подчеркнул Гривач.

А 21 декабря назвал санкции орудиями современной гибридной войны российский бизнесмен Олег Дерипаска. В своём Телеграмм-канале он сравнил их с бомбардировкой городов или прямой атакой на госграницы, ущерб для мирного населения от которых даже больше.

С ним согласился и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Однозначно можно согласиться с Дерипаской в том, что, безусловно, вот эти рестрикции… Это действительно разновидность гибридной войны», — сказал Дмитрий Песков.

Он уточнил, что санкции США можно условно назвать санкциями, так как санкции — это ограничения, которые соответствуют международному праву и принимаются Советом безопасности ООН. При этом, по мнению Пескова, лучший ответ на санкции США по отношению к «Северному потоку — 2» — это завершение проекта. «Вы знаете, наилучшим ответом будет соблюдение и обеспечение интересов Российской Федерации, которые находятся в русле финализации проекта «Северный поток — 2», — сказал Дмитрий Песков журналистам.



При этом возобновление строительства газопровода «Северный поток — 2» и готовность достроить его в ближайшее время позитивно оценивается экспертами за рубежом. «Хорошо, что мы видим возобновленную активность и готовность завершить этот проект в ближайшей перспективе», — сказал региональный координатор Международного газового союза, президент Energy Delta Institute Марсель Крамер на 18-м международном форуме «Газ России 2020», прошедшем 18 декабря в онлайн-режиме. Он в очередной раз обратил внимание, что «Северный поток — 2» — коммерческий проект, и его реализация необходима Европе в условиях снижения добычи газа в Евросоюзе и прогнозируемого роста спроса в будущем, подчеркнул Крамер. «Я с сожалением отмечаю, что иногда к нему относятся как к проекту, ведомому чисто политическими соображениям, за которым не стоит никакого экономического интереса», — добавил он.

По оценке же участника форума Ульфа Хайтмюллера, председателя правления немецкой компании VNG AG (участвует в строительстве наземной инфраструктуры для СП-2), спрос на газ в Германии будет оставаться высоким как минимум до 2035 года. «Выведение из эксплуатации АЭС и угольных станций потребует дополнительных объемов газа, и поэтому, естественно, газ нам потребуется. И мы можем ожидать, что этот спрос будет оставаться очень высоким, и будет даже возрастать», — сказал он. «Планируем получать из России все большие объемы, и ведем очень конструктивные переговоры по этому поводу с «Газпромом», — добавил Хайтмюллер.

А исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, выступая днём ранее на российско-германской онлайн-конференции «Наводим мосты в трудные времена», отметил, что экстерриториальные санкции являются незаконными. «Мы не можем это принять, мы, как и прежде, поддерживаем «Северный поток — 2», — сказал он.

При этом во вторник, 22 декабря, заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова на встрече с инвестбанками сообщила, что строительство сухопутной части газопровода «Северный поток — 2» завершено, она готова к вводу. «Срок окончания строительства морского участка в первую очередь будет зависеть от ряда условий, таких как погодные условия, период проведения работ и так далее», — добавила Бурмистрова.

В тот же день заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов в интервью корпоративному журналу «Газпром» заявил: «По результатам 2020 года считаем возможным выплатить 40% скорректированной чистой прибыли в полном соответствии с дивидендной политикой».

Напомню, сразу же после обнародования информации о возобновлении достройки СП-2 акции «Газпрома» на Московской бирже выросли более, чем на 3%. Стоимость одной акции компании впервые за пять месяцев превысила 200 рублей, а 17 декабря курс достигал 214 рублей за акцию. По состоянию на конец дня 22 декабря акции «Газпрома» торговались в диапазоне 208,5-209,8 рубля.