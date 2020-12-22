Во вторник, 22 декабря, в Армении начинается общенациональная забастовка, инициированная оппозицией. Цель забастовки - отправить в отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна

Во вторник, 22 декабря, в Армении должна начаться общенациональная забастовка. Её цель — отправить в отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Инициатором забастовки выступила оппозиция. О присоединении к мероприятию уже заявили несколько армянских вузов.

«Да, в Медицинском университете есть лекторы, которые сообщили, что они присоединятся к забастовке 22 декабря 2020 года. И это их конституционное право, и никто не имеет права забирать это право у людей», — сообщила глава администрации Ереванского государственного медицинского университета имени Гераци Шушан Даниелян.

По её словам, университет находится вне политики, а его администрация никогда не применяла административное воздействие на своих сотрудников: ни сейчас, ни в 2018 году, когда в результате протестов к власти пришёл Пашинян.

«Люди вольны реализовывать свои права», — указала Даниелян. Полиция Армении задержала мэра, призывавшего не пускать Пашиняна в Сюникскую область © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Также желание присоединиться к забастовке выразил ряд факультетов Ереванского государственного университета.

Премьер-министр Армении продолжает терять популярность в обществе. Призванные остановить этот процесс меры, напротив, оттолкнули от Пашиняна ещё большее количество людей.

Неудачная поездка

В понедельник, 21 декабря, Пашинян совершил поездку в Сюникскую область, население которой остро переживает по поводу уточнения и изменения границы с Азербайджаном. Поездка призвана была среди прочего улучшить имидж премьер-министра. Однако доехать до границы и пообщаться с жителями пограничных городов и населённых пунктов Пашиняну не удалось.

«Теперь убедился, что дорога закрыта, чтобы не стало очевидным то, что в Горисе, Капане, Каджаране, Мегри та же атмосфера, что и в Сисиане. Тем более в этот траурный день мы не пойдем на силовые действия. Возвращаюсь в Ереван. Я задолжал одно посещение Горису, Капану, Каджарану и Мегри», — написал он в Facebook.

Впрочем, говоря о Сисиане, Пашинян умолчал об одном важном событии, всколыхнувшем всю Армению. В городе его ожидала не только тёплая встреча со сторонниками. До этого священнослужитель местной церкви Сурб Григор Лусаворич (Св. Григория Просветителя) Паргев Зейналян отказался пожать премьер-министру руку, после чего Пашинян спешно покинул храм.

О случившемся прознали собравшиеся на городской площади сторонники премьера. Они направились к церкви. Как заявил член партии «Гражданский договор» Арсен Авакян, священник, осмелившийся не подать руки премьеру, не имеет права быть духовным отцом. Он также заявил, что его соратники намерены окружить церковь и не пропустить священника в храм. Кроме того, они потребовали лишить Занейляна сана. В церкви их встретили полиция и настоятель. Искандарян оценил перспективу смены власти в Армении © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк

Сам Занейлян позже заявил, что намерен оставаться в храме.

«Вся страна находится под угрозой, пусть и я буду в опасности», — сказал он.

Кроме того, он сообщил, что не захотел пожать руку премьер-министру по личным причинам, на которые повлияло происходящее в стране.

«Я не видел Никола Пашиняна при входе в церковь, был у себя в кабинете. Я ему не запрещал входить в храм, но сказал, чтобы ждал Божьего суда», — рассказал священник изданию Sputnik Армения.

Ситуацией со священником обеспокоился омбудсмен Армении Арман Татоян.

«Призывы и угрозы насилия в отношении духовного лица церкви Св. Григора Просветителя в Сисиане абсолютно неприемлемы», — заявил он.

Он отметил, что государственные органы должны проверить информацию об угрозах, а также сообщил, что начальник полиции Армении заверил его, что полиция предпримет все необходимые меры.

Примечательно, что визиту премьер-министра не обрадовались и местные власти.

«О каком приёме идёт речь, если премьер-министр приезжает в Сисиан, а мэра нет на месте. Это о чем говорит?!» — заявил в беседе с армянским изданием «ФактИнфо» мэр Сисиана Артур Саркисян, комментируя запись Пашиняна в Facebook, в которой тот говорил, что и в Горисе, и в Капане его бы тоже встретили так же тепло, как и в Сисиане.

Сам Саркисян во время визита Пашиняна в его город участвовал в перекрытии дороги, ведущей в Татев, чтобы премьер-министр не смог добраться в центр области — Сюник. Факельное шествие и поход Пашиняна на военное кладбище - что произошло в Армении © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«[Я] на дороге, ведущей в Татев, где сотни жителей Сюника перекрыли подъезды к Сюнику, чтобы сдавший земли премьер не въехал в область. Как мы можем впустить его в Сюникскую область; он подорвал мирную и безопасную жизнь области, поставил под угрозу не только судьбу проживающих тут людей и края, но и всю страну. Поехал бы в Татев и посмотрел бы на то, как сотни людей вышли на улицу и перекрыли дорогу, а не встречался бы в Сисиане с десятью жителями и бежал из Сюника обратно», — заявил Саркисян.

В общем, для Пашиняна даже визит в Сисиан нельзя записать в победу. И продолжи он визит на вертолёте, вряд ли бы его встретили в том же Горисе с распростёртыми объятиями. Ранее — ночью — был задержан мэр этого города Аруш Арушанян.

«Рано утром в понедельник, 06:00 по ереванскому времени, автоколонна двинется с площади г.Татеваци в Горисе к Вратам Сюника с целью не допустить въезда в область человека, отчуждающего армянские земли, нарушающего неприступность этого региона — «премьер-министра» Армении Никола Пашиняна», — написал он в Facebook накануне вечером.

Ночью к нему пришли силовики. Но, несмотря на то что Арушаняна задержали, дорогу противники Пашиняна всё же перекрыли. К их требованиям добавилось и требование отпустить мэра Гориса.

Теперь же его ждёт акция протеста, которая может стать ещё многочисленнее из-за произошедшего во время визита премьер-министра в Сюникскую область.

Роковое стечение обстоятельств

Произошедшее в Сюникской области дало повод оппозиции ещё раз призвать всю страну выйти на общенациональную забастовку 22 декабря.

«Тебе не добиться успеха, не выйдет. В отличие от тебя, у этих людей есть достоинство. Сегодня в Сюнике наши соотечественники доказали, что армяне не могут смириться с утратой родины. Армянский народ, вопреки твоим антинародным планам, будет жить и творить в своем Отечестве. Именно в этом заключается наша борьба, и мы не собираемся отступать. Завтра — 22 декабря, в 12:00 встречаемся на Площади республики», — написал вечером 21 декабря в Facebook руководящего органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Тем временем в Армении могут начаться другие протесты. Как сообщило издание Spuntik Армения со ссылкой на местные СМИ, в стране несколько дней подряд неуклонно растут цены на бензин, сжиженный и обычный газ. Пограничное состояние. В Армении ширятся протесты из-за границ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«В частности, за последние дни литр бензина типа "регуляр" с 350 драмов поднялся до 370 драмов (71 цент), литр СПГ — с 180 повысился до 190 драмов (36 центов), а компромированный (сжатый) природный газ теперь стоит 320-330 драмов за килограмм (63 цента). Причем это уже второе повышение стоимости сжатого газа в этом году — в июле цена выросла до 310 драмов», — указывается в публикации.

При этом сами работники компрессорных станций связывают подорожание с девальвацией национальной валюты.

Однако вряд ли это успокоит армянских автомобилистов, которые могут присоединиться к тем, кто требует отставки Пашиняна. И их недовольство будет объясняться не политическими, а экономическими причинами.

Таким образом, Пашиняну придётся нелегко. Однако события последних дней показывают: он не намерен выпускать власть из своих рук.