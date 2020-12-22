В канун Рождества Лондон скоропостижно закрывается на новый жесткий локдаун, причем это делается с поспешностью, которая вводит в недоумение местных жителей и провоцирует панические настроения у жителей европейского континента

Начиная с воскресенья в столице Великобритании закрылись все магазины, за исключением продуктовых лавок и магазинов товаров первой необходимости, а также парикмахерские, косметические салоны, спортивные и развлекательные заведения.

Кроме того, власти строго запретили контакты между людьми, которые не проживают вместе в одной квартире, и ограничили общение в публичном пространстве — теперь на улицах Лондона можно встречаться только по двое и только при неукоснительном соблюдении социальной дистанции. А нарушителей ждут жестокие штрафы, которые явно носят показательный характер, чтобы приструнить потенциальных нарушителей запретных нововведений.

Все это эхом отозвалось даже за пределами Туманного Альбиона. Сообщения о новом штамме коронавируса почти сразу привели к прекращению авиационного сообщения между Англией и другими европейскими странами, включая Россию и Украину. Кроме того, закрыт тоннель через пролив Ла-Манш, который обеспечивал британцам сухопутное сообщение с материком. Скоропостижный локдаун наносит британской экономике огромный ущерб — потеря потенциальных доходов от замороженных предпраздничных распродаж предварительно оценивается в сотни миллионов фунтов, а некоторые фирмы уже анонсировали самоликвидацию и банкротство, потому что никто не собирается компенсировать им незапланированные убытки. Зафиксированы даже перебои в работе почты — и множество семей не смогут вовремя получить рождественские подарки или открытки. Мигранты и атланты: на ком держится мир © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Жители Лондона начали массово покидать столицу, чтобы не оказаться на праздники в изоляции, — последний раз такое наблюдалось здесь во время Второй мировой войны. Люди уезжают в пока еще открытые для них страны или просто едут в провинцию. На вокзалах и на выездах из огромного мегаполиса происходит столпотворение, что, очевидно, не слишком помогает улучшить эпидемиологическую обстановку. Мэр Лондона Садик Хан объявил о «транспортном хаосе», который спровоцировали некомпетентные и непродуманные действия со стороны власти, но поток эвакуантов только растет, поскольку не все британцы готовы праздновать Новый год, закрывшись в стенах своей квартиры.

Планы людей рухнули в одночасье, а некоторые из них неожиданно оказались в настоящей ловушке, совершенно не представляя, что еще может произойти с ними завтра. К примеру, Германия принудительно изолировала в аэропортах прибывших из Лондона пассажиров, которым пока приходится ночевать на матрасах, раскиданных на полу прямо в зоне прилета. Больше того, канцлер Ангела Меркель намерена полностью закрыть для британцев границы Евросоюза, что привело бы к тотальному «брекситу», о котором не мечтали даже его сторонники. Хотя «английский» штамм вируса уже обнаружили во многих регионах Европы — от Нидерландов до украинского Закарпатья.

Чем вызвана эта ситуация, которая кажется многим неожиданной и непонятной, особенно на фоне того, что в Европе уже начинается вакцинация против ковида? Информации об этом по-прежнему недостаточно, а то, что удалось узнать из публикаций в научной среде, на первый взгляд не может объяснить возникшую панику. Согласно предварительным данным, новый штамм вируса, известный под названием VUI2020/12/01, не увеличивает смертность и даже не приводит к тяжелым хроническим осложнениям, от которых страдают многие переболевшие ковидом. Существенных различий в течении болезни попросту нет, а появление «британского» штамма не является научной сенсацией, поскольку вирус постоянно мутирует с начала своего появления и ведет себя в этом смысле вполне предсказуемо и логично. Наконец, он не угрожает сорвать вакцинацию — ведь действие всех базовых вакцин предусматривает эти непрерывные изменения.

Скорее всего, проблема в другом. Как заявил премьер-министр Борис Джонсон, новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего, а это способно резко усилить распространение ковида, что рискует обрушить и без того критически перегруженную систему здравоохранения, которая работает сейчас на износ, причем не только в Великобритании, но и в большинстве ведущих государств Евросоюза. Ведь власти Нидерландов и Франции уже сейчас вынуждены отправлять часть ковидных больных в немецкие клиники из-за нехватки коек в своих больницах. Массовый наплыв новых больных может сделать ситуацию еще более драматичной, что и объясняет внезапное решение о резком усилении карантина.

Это обстоятельство выглядит единственным рациональным основанием для поспешного локдауна, который потенциально угрожает отменить праздники всем европейцам. Однако многие представители британской оппозиции считают действия власти слишком поспешными. Речь не о коронаскептиках и не о сторонниках конспирологической теории заговора. Напротив, на британских островах давно оценили серьезность угрозы Covid-19, который лишний раз показал англичанам недостатки коммерциализованного здравоохранения и слабость государственных служб, беспощадно выхолощенных во имя «политики экономии» еще в недобрые времена Маргарет Тэтчер. Однако оппозиция ставит под сомнение эффективность тотальных и жестких запретов, полагая, что они не смогут остановить распространение нового штамма, а заодно критикует власть за недостаточную социальную помощь пострадавшим от карантина людям, включая бедных и бездомных британцев, которых стало больше с начала коронавирусной пандемии. Контуры будущего: каким будет страшный коронавирусный мир © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Недовольство в обществе очевидно растет — люди верят в угрозу коронавируса, но не верят в свое правительство. По мнению британских аналитиков, это может послужить потенциальным толчком для будущих политических потрясений. К примеру, усилятся настроения в пользу сецессии Шотландии, Ольстера, а, может быть, и Уэльса. Кроме того, кризис повысит популярность радикального левого крыла в Лейбористской партии, которая захвачена сейчас неолиберальными представителями партийной верхушки, потому что протестное возмущение будут искать свой выход в политическом поле, усиливая запрос на радикальные перемены.

Очевидно одно — в конце 2020 года мир находится в самом начале одного из самых серьезных кризисов в современной истории, который внесет разрушительные изменения в текущую политическую повестку, на глазах форматируя наше будущее. Глобальный мир разобщается, чтобы объединиться на других основаниях. И лозунги Брексита, которые казались когда-то радикализмом, выглядят сейчас констатацией реально свершившегося факта.