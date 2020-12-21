Третий пакет евросанкций против Лукашенко оказался с новогодним сюрпризом. Оппозиция ждала, что ей под ёлочку положат 200 бизнесменов, 400 белорусских и российских компаний. Но там оказалось 29 человек и всего семь юридических лиц, что несказанно огорчило оппозицию и эмигрантов во главе со Светланой Тихановской

Но и тем, кто поддерживает власть, также не стоит завышать ожидания. Санкции и правда кот наплакал. Зато наращивается матпомощь оппозиции, чтобы Беломайдан не разошелся. Ширится информационная и имиджевая поддержка, что было даже отмечено президентом России. Владимир Путин, в свою очередь, пообещал, что не бросит Белоруссию. Но и вмешательства не будет: власти должны разобраться в своем доме сами.

Третий пакет

В Минске задерживают участников оппозиционной акции и охраняют «пролукашенковские» тракторы © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Анатолий Сивак, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, генеральный прокурор РБ Андрей Швед, заместитель управделами президента Геннадий Богдан.

Под санкции попали региональные власти. В частности, глава Гродненской области Владимир Караник (еще недавно министр здравоохранения РБ), председатель Минского облисполкома Александр Турчин. Очень тревожной тенденцией стало то, что оплот свободы слова решил ударить по… свободе слова. На карандаш попали: министр информации Игорь Луцкий, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Как хорошо известно, Светлана Тихановская требует максимальной жесткости: отключить Белоруссию от SWIFT. Незадолго до публикации «третьего пакета» информационные площадки оппозиции распространяли заведомо фейковые новости о том, что под санкции попадут четыреста не только белорусских, а даже и российских предприятий.

Пропагандисты не переживают относительно злоупотребления доверием читателей. За ложь санкций не будет. Будут новогодние подарки в виде премии Сахарова и прочих демократических премий. Никакие четыреста компаний под санкции не попали. Ударили по двум нефтеторговцам: Николаю Воробью и Александру Шакутину. Последний является главой холдинга «Амкодор». Это одно из семи подсанкционных предприятий, большая часть которых составляют оборонную сферу РБ: Борисовское танкоремонтное ОАО «140-й ремонтный завод», ОАО «Агат — электромеханический завод», ОАО «МЗКТ», ЗАО «Белтехэкспорт», а также «Главное хозяйственное управление» управделами президента РБ, частный застройщик Dana Holdings и IT-компания ООО «Синезис». Ограничения стандартные: запрет на въезд в ЕС, заморозка счетов, наказания европейским резидентам за сотрудничество.

Поддержка своих

Это куда важнее для Запада, чем секторальные санкции. Без финансирования протестов и расширения поля пропаганды давление на экономику Белоруссии будет выглядеть как экономическая блокада и даже открытая агрессия против суверенного, независимого государства. Экономическое удушение — вторично, первична белорусская улица. И недаром Владимир Путин публично акцентировал внимание именно на такой схеме.

«К сожалению, это вмешательство имеет место быть. Это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы», — сказал российский президент.

Чуть раньше администрация президента США (Трампа) сообщила, что это так и есть. Замгоссекретаря Стивен Биган подтвердил поддержку Вашингтоном белорусской улицы, в союзе с ЕС, особенно Германией, особенно немецким Фондом Маршалла и другими НКО.

Еще раньше президент Белоруссии сообщил, что обещанные Минску для борьбы с пандемией коронавируса 24 млн евро направлены на поддержку, фигурально выражаясь, «эпидемии майдана».

«Продекларировав, они заявили, что деньги пойдут не на борьбу с пандемией, а на развитие гражданского общества», — сказал Лукашенко. При этом он отметил, что по пути в Белоруссию эти деньги растворяются. «И мы знаем, кто эти деньги поглощает. Деньги идут на поддержку беглых, которые окопались в Польше и в странах Балтии, в частности, в Литве», — сообщил президент РБ.

Плантации соросят

Любой майдан в любой стране вызывает к жизни целый пласт предприимчивых людей, которые видят десятки, если не сотни способов монетизации массовых протестов и занимаются этим всерьез.

Украина.ру уже рассказывала подробно и в лицах о том, кто из белорусских оппозиционеров относится к этой категории не очень идейных борцов за гражданское общество. Это суровые до беспощадности прагматики. Эталонным примером подобного подхода, конечно же, является не Белоруссия, а Украина. Там за почти тридцать лет независимости в условиях олигархического феодализма и криминальных коррумпированных властей Запад насадил и возделал целые плантации НКО, сети гражданских активистов с карманными фондами и бюджетами. Целые поколения украинцев были присажены на эту иглу и без нее не мыслят своего существования.

Плантатором, культивировавшим эти посевы принято называть Джорджа Сороса, а урожай — «соросятами». На Украине эти люди выросли и заматерели, а после государственного переворота стали частью власти с соответствующим, весьма печальным влиянием на государство. Которое заведено ими в тупик во главе с президентом-голограммой, выхода из глухого угла нет и не предвидится. В любой момент этот курьез, противоречащий здравому смыслу и законам природы, может прекратить свое существование.

«Будет держать марку»: Погребинский рассказал, что Байден сделает с Лукашенко © Владимир Трефилов

Важно понимать, что «Сорос» — это хоть и правда, но также и метафора. Не Соросом единым уничтожалось то, что осталось от самой образцовой советской республики — УССР.

Раковые метастазы состояли из куда более разнообразной культуры смертоносных вирусов. Институт Эйнштейна (Шарп и Херли), Институт поддержки демократии в Восточной Европе, Международная кризисная группа (Сорос), Центр свободных выборов и демократии (Варшава), Центр прикладных, ненасильственных акций и стратегий, например. Спонсоры и доноры: Национальный фонд поддержки демократии (США), Международный республиканский институт (США), фонд «Открытое общество» (USAID-Госдеп США), Freedom House, фонд «Евразия» (частный, но при поддержке Сороса). Отдельные штаммы принесли немецкие партнеры: фонды Аденауэра, Эберта, Наумана, Зайделя. В Белоруссии подобного масштаба заражения страны не было по причине весьма жесткой системы Лукашенко.

Но и она допускала НКО, в частности, упомянутые немецкие.

Особенности национального грантоедства

Не секрет, что, как говорил один классик, «все пришельцы в Россию будут гибнуть под Смоленском». Другой классик упаковал эту мысль в вопрос: «Где деньги, Билли?» Задолго до событий 2020 года украинские грантоеды-соросята превратили западную помощь на развитие гражданского общества в источник вечной выпивки и закуски. Поэтому гражданское общество никак не выходит, а деньги исчезают.

С белорусскими грантоедами у Запада еще сложнее: они не только клептоманы, как украинские собратья по гражданскому обществу, они еще и категорически не способны делиться на собственно то, на что им подают европейские партнеры. И если на Украине на поддержку еврооптимизма долетает хоть что-то, в Белоруссии средства на борьбу с пандемией коронавируса растворяются во мраке истории.

Украина.ру уже показывала карту белорусской плантации условных соросят: фонд «BYSol», «BY_Help», «Честные люди» и так далее. А вот каковы всходы, причем они работают всего-то с августа. Занимаются они тем, что поддерживают материально пушечное мясо — тех, кто ходит на протесты внутри РБ. Тем, кто присоединится к забастовке, обещан пенсион, а тем, кто оказался в СИЗО, — «грев».

Сбором денег в фонде солидарности BYSOL руководит уроженец Гомеля Андрей Стрижак. Накануне начала Беломайдана собирал средства на борьбу с пандемией Covid-19. Еще ранее, по данным милиции, занимался торговлей крадеными ноутбуками. На новой работе получил под BYSOL около 7 млн долларов. На ноябрь якобы выплачено 1 237 582 евро (1,44 млн долларов). Остальные почти шесть миллионов евро, как говорил еще один классик, «в уме». Стрижак проживает в Киеве, где замечен в довольно широком образе жизни. Обвинения в воровстве средств уже звучат во время телемостов в «Ютуб».

Люди и судьбы

Золотарёв: Байден может оказаться фактором, который принудит Украину к выполнению «Минска» © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Сергей Тихановский задумывался как вождь улицы, а ныне все дальше отходит в тень своей жены. Но именно 58-летняя пенсионерка Людмила Борейко из Глубокого дала ему путевку в жизнь. Ее интервью тогда еще «блогеру» стало абсолютным рекордсменом по просмотрам — 1 467 760. Как индивидуальный предприниматель ушла в забастовку, обратилась в фонд «Честные люди» за финансовой поддержкой. Но ей предложили только психологическую…

Пенсионерка была обескуражена и вынесла это в публичную плоскость. Пошли нехорошие слухи. Диспетчер ЦОУ «Гомельское областное управление МЧС» Дмитрий Кузьменок был уволен за участие в несанкционированной акции. Он и его близкие обращались во все фонды за компенсацией. И везде получали отказ. В настоящее время семья Кузьменок занята трудной, но более перспективной деятельностью: пытаются вернуться на работу в МЧС. Горегляд Евгения Николаевна, бывший агроном ОАО «Жгунское» 26 октября 2020 в чате «Добруш для жизни» публично объявила забастовку и была уволена за прогулы. На ней висит долг 3600 рублей (около 1380 долларов) за бесплатное обучение. Все протестные фонды ей отказали. «Девочку из Добруша, которую уволили за присоединение к стачке и которая теперь должна 3600 рублей, фонд солидарности BYSOL мягко послал», — горько констатирует телеграмм-чат «Гомельская область бастует».

А откуда взяться деньгам? «Честные люди» получили около 25,3 тыс. долларов, но эти деньги до политпострадавших не долетели. Карта, реквизиты которой были указаны на сайте «Честные люди», была оформлена на 23-летнюю минчанку, которая тратит эту сумму в Киеве, куда она переехала из Белоруссии. Бывшая волонтер штаба Бабарико. Случаи выплат единичные, в основном людям известным. Обманутые фрондеры говорят все громче, скандалы с документами в руках не за горами.