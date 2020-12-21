Протестная акция предпринимателей «SaveФОП» продолжается. На майдане Независимости в Киеве находятся несколько сотен представителей микробизнеса, протестующих против планов власти ввести программные расчётные аппараты и против объявления локдауна с 8 января

Акция началась во вторник, 15 декабря, со стычек с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Впоследствии протесты продолжались относительно мирно, при этом правоохранители по-прежнему не дают протестующим возможности установить на Майдане палатки. Так, в воскресенье вечером ФОПы (ФОП — фізична особа-підприємець) заявили, что полиция не пропускала на Майдан микроавтобус, заказанный для обогрева участников акции.

Протест «Save ФОП»: почему профессиональные революционеры, близкие Порошенко, не решат проблемы мелкого бизнеса в Украине © REUTERS, Gleb Garanich

«Рассказали нам, какие молодцы депутаты и президент, и что будут нарабатывать новые законопроекты для нас. То есть тупик», — цитирует слова Доротича издание «Страна».

Выход из этого тупика предприниматели намерены искать путём расширения протестного движения. На вторник, 22 января, назначена «большая мобилизация», большой митинг, который планируют начать в 13:00. Сергей Доротич призвал предпринимателей со всей Украины приехать в Киев и принять участие в шествии с требованиями не вводить локдаун, а также отменить фискализацию для микробизнеса.

По его словам, власть полагает, что созданием координационного совета «расхолодило» предпринимателей, но это не так. Он отметил: поскольку был отклонён даже компромиссный законопроект, ФОПы должны теперь начинать торг с властью «с наивысшей позиции». Координатор подчеркнул: предприниматели ждут от власти «подарка под ёлочку» — выполнения своих требований.

В частности, ФОПы требуют принять законопроекты 3853-1 и 38532, позволяющие сохранить упрощённую систему налогообложения.

Доротич в своём видеообращении пригласил президента Владимира Зеленского прийти на Майдан и поговорить с предпринимателями. Он напомнил, что во время предпринимательских протестов в 2010 году президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров приходили к протестующим.

Журналист назвал требования участников налогового Майдана в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Участникам акции сложно постоянно находиться на площади, где нет возможности укрыться от холода. Доротич записал также и видеообращение к мэру Киева Виталию Кличко. «С 15 декабря мы находимся в центре Киева, с 15 декабря мы чувствуем, что городская власть не заботится о нас», — заявил координатор акции, подчеркнув мирный характер протестов.

По его словам, до сих пор не решены вопросы с палатками, с биотуалетами, с одеялами, с генераторами — всё это полиция не даёт завезти на Майдан. При этом Доротич сообщил, что он обратился в Красный Крест и к омбудсмену с просьбой обратить внимание на то, в каких условиях сейчас проходит законный протест предпринимателей.

«SaveФОП»: «В политику мы уже наигрались… Будем бороться до конца» © REUTERS, Valentyn Ogirenko предположение, что за движением «SaveФОП» стоят сторонники экс-президента Петра Порошенко. Могут подключиться праворадикалы — достаточно много желающих воспользоваться протестами ФОПов для того, чтобы раскачать ситуацию. Но если и так, но это не отменяет объективных проблем, с которыми столкнутся самозанятые граждане при введении фискализации. Поэтому поддержать их выражают готовность и другие политсилы.

Напомним, Верховная Рада завершила сессию, так и не приняв нужные предпринимателям законы. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала провести внеочередное заседание парламента для рассмотрения компромиссного законопроекта №4490. Как заявил в эфире телеканала «112 Украина» сопредседатель партии Юрий Бойко, этот законопроект «сохраняет право предпринимателей на использование Книги учета доходов без применения регистратора расчетных операций».

«ФОПы просят провести внеочередное заседание парламента и решить их проблему. Когда такое возмущение людей, депутаты обязаны прийти и помочь», — отметил политик, добавив, что фракция ОПЗЖ «в полном составе придет на такое заседание и поможет людям».