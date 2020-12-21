Глава Государственного комитета безопасности (КГБ) Республики Беларусь Иван Тертель на встрече с рабочими «Гродно-Азота» озвучил ряд сенсационных признаний

О прошедшей встрече сообщила 17 декабря газета предприятия «Гродненский химик»: «Состоялась встреча представителей трудового коллектива ОАО «Гродно Азот» с председателем Комитета государственной безопасности генерал-лейтенантом Иваном Тертелем. Прошла она в четверг, 17 декабря, в рамках единого дня информирования. В ходе общения Иван Тертель рассказал об общественно-политической ситуации в стране, обстановке вокруг Республики Беларусь, актуальных событиях для нашего предприятия. В конце выступления председатель Комитета государственной безопасности ответил на вопросы, волнующие заводчан». Собственно, это вся статья, вместе с заголовком. Шпионов ловить - не драники кушать © РИА Новости, Иван Руднев | Перейти в фотобанк

Эта новость была опубликована на сайте «Гродненского химика», судя по времени размещения ссылки на нее на страницах завода в соцсетях, 17 декабря в 14:52. Спустя пять часов, в 19:36, на сайте оппозиционной белорусской газеты «Наша Нива» вышла публикация с подборкой цитат из выступления Тертеля, взятая, как уточнялось, из присланной в редакцию аудиозаписи (сама аудиозапись не опубликована).

На следующий день, 18 декабря в 12:17, в «Нашей Ниве» вышло продолжение публикации, где уже была воспроизведена часть беседы главы КГБ с рабочими — вопросы и ответы.

Оригинальные публикации — белорусскоязычные, но спустя какое-то время на «Нашей Ниве» выкладываются и русскоязычные (которые далее и буду цитироваться). Перевод на русский первой статьи вышел 17 декабря в 22:29, второй 18 декабря в 12:36. Судя по времени публикации, первая статья вышла после спешной работы над присланной аудиозаписью, а вторая — уже без спешки, практически одновременно с белорусскоязычной.

Из опубликованных материалов, во-первых, мы видим продолжение антироссийской кампании, развернутой Минском еще в июне, когда Москву обвиняли в подготовке революции в Белоруссии, в том числе в связи с арестом бывшего председателя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

«Кукловодов российских вы увидите, товарищ Бабарико пойдет в суд, все это будет гласно и открыто», — заявил Тертель на «Гродно-Азоте». Перед этим, в другом месте он заявил следующее: «У нас был реализован жесткий сценарий «цветной революции», к которому мы были готовы… Мы знали, что будет выделяться человек из банковской среды, не буду говорить, кто за этим стоял, но мы все это знаем… Мы знали, какие деньги выделялись и кем. Нам удалось все это купировать».

Получается, глава КГБ практически прямым текстом заявил, что «российские кукловоды» пытались провести в Белоруссии «цветную революцию». При этом никаких фактов, подтверждающих это утверждение, не приводится.

Во-вторых, Тертель упомянул про убийство 10 августа демонстранта Александра Тарайковского, о котором подробно писала Украина.ру: «Вокруг поведения силовых структур достаточно много мифов, фейков, обстановка нагнетается специально… Товарищ Таравновский или Тарайковский в Минске погиб. Но кто видел эти снимки — видел, что человек стоит перед ОМОНом, вышел — и нагло стоит перед милицией. Он стоит целенаправленно. Простите меня, кто был в Соединенных Штатах? Останавливается машина, что ты должен сделать? Руки положить на руль. Если ты руки не положил на руль, что с тобой сделают? Пристрелят на месте».

Стоп, а где же взрывное устройство, которое, по заявлению пресс-службы МВД, Тарайковский якобы держал в руках и погиб при его взрыве? Ничего об этом Тертель не упоминает, акцентируя внимание на том, что демонстрант «нагло вышел и стоял перед милицией», а за это, мол, «в Штатах уже бы застрелили», хотя никто из утверждающих это в США даже не бывал). То есть, по сути, перед нами завуалированное признание в убийстве безоружного демонстранта.

Интересно, что рабочие «Гродно-Азота» встретили эти утверждения крайне негативно, что говорит о том, что официальная пропаганда власти давно перестала встречать отклик среди тех самых демонстративно любимых Лукашенко «коллективов трудящихся». Судя по аудиозаписи, речь Тертеля несколько раз прерывали криками «Неправда!» из зала.

А затем слово взял начальник одного из цехов, давший главе КГБ публичную отповедь: «Что касается Америки, вы не забывайте, что там свободная продажа оружия, и там любой гражданин может свободно его приобрести. Поэтому действия полицейского этим обоснованы, ведь у него (кого американский полицейский задерживает. — Примеч. «Нашей Нивы».) в кармане может пистолет лежать. У нас, извините, люди без оружия… Мы поняли одно: не высовывайтесь, сидите, иначе вас «замочат в сортире».

Действительно, все это похоже на попытку запугать людей — выйдешь на улицу, сразу без разговоров будем стрелять на поражение. Про «замочат в сортире» в ответе инженера, это ответ на другой пассаж Тертеля: «Как говорит глава одной из стран недалеко, «будем мочить в сортире». Жизни сотрудников ставить под удар больше не будем — будем просто уничтожать. Другого выхода не будет».

В этом же духе прозвучало и третье, самое сенсационное заявление Тертеля, разошедшееся затем по СМИ: «Готовимся к весне, знаем, как будет развиваться ситуация, будем действовать жестко. Справедливо, но круто. Будем готовиться к горячей войне, не исключаем такой вариант под прикрытием гуманитарной миссии. Этот непростой период составит 1,5 — 2 года».

Про это «жестко, но справедливо» мы уже много раз слышали от белорусских силовиков. Например, начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Николай Карпенков, позже назначенный командиром Внутренних войск МВД, заявил 16 октября в эфире телеканала «Беларусь 1» по поводу протестующих: «Мы их задержим. Конечно, если они начнут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, чтобы наши дети не видели вот этой вакханалии. Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное».

Почему Тертель говорит о весне? Другая цитата из его выступления: «Теперь ожидают, что в марте — апреле с экономикой все будет плохо». Люди выйдут на улицы — в них будут стрелять. Подготовка, в том числе информационная, уже пошла.