В пятницу 18 декабря и субботу 19 декабря в Армении оппозиция и власть почтили память погибших в войне в Нагорном Карабахе. На некоторых траурных мероприятиях не удалось избежать столкновений между противниками и сторонниками властей

В субботу 19 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян возглавил траурное шествие к военному кладбищу Ераблур. Мероприятие, которое должно было быть траурным, превратилось по сути в политическое высказывание.

Так, сторонники Пашиняна скандировали его имя во время шествия, которое должно было быть траурным. При этом премьер-министра Армении охраняли значительные силы полиции.

«Красноречивый кадр траурного шествия с участием Пашиняна. А ведь еще 2,5 года назад премьер гордился тем, что может спокойно ходить и без охраны», — отмечало издание Sputnik Армения, комментируя один из снимков с субботнего шествия. Александр Искандарян: Армения переживает эмоциональный шок от войны © Sputnik /Asatur Yesayants

Пашиняна охраняли не просто так. Ещё более многочисленными, чего его сторонники, были противники премьер-министра Армении. Подчас им удавалось заглушить выкрики «Никол — премьер-министр» и «Никол», и тогда доносилось «Никол — предатель!», «Турки!», «Турок Никол».

Полиция вынуждена была стягивать к Ераблуру дополнительные силы и оттеснять противников власти.

Шествие Пашиняна состоялось на следующий день после шествия к Ераблуру армянской оппозиции. Последнее было довольно массовым и стало выражением царящих в армянском обществе настроений.

Перехватить повестку?

Пашинян объявил о своём шествии утром в субботу 19 декабря у себя в Facebook, призвав своих сторонников собираться на Площади Республики.

«Сегодня в 13.00 встречаемся на Площади Республики и идем в Ераблур жить и возрождаться», — написал Пашинян.

Но ещё днём ранее — 18 декабря — в соцсетях стали появляться новости о том, что на шествие, организованное властью, силой сгоняют бюджетников. Многие расценили само шествие 19 декабря попытку перехватить повестку, заданную оппозицией.

Накануне вечером к Ераблуру началось с площади Гарегина Ндже прошла колонна сторонников оппозиции. Тысячи людей собрались на площади с факелами, горящими свечами и лампадами.

Во главе шествия шли представители духовенства. Они несли кресты и флаги Армении и Нагорного Карабаха. Кроме того, в шествии приняли участие представители АРФД «Дашнакцутюн» и партии «Процветающая Армения», кандидат на пост премьер-министра от «Движения за спасение отечества» Вазген Манукян, лидер партии «Отечество», бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

В ходе шествия участники зачитали имена всех погибших во время второй Карабахской войны.

«Мы организовали это шествие в надежде, что завтра этих предателей уже не будет», — заявил один из организаторов мероприятия оппозиции.

На том же шествии стало известно, что на следующий день — 19 декабря — оппозиция запланировала ещё одно траурное мероприятие — поминальное шествие к церкви Сурб Григор Лусаворич (Святого Григория Просветителя) от Площади Свободы.

Но ещё до этого шествия сторонники оппозиции вышли на улицы армянской столицы: они хотели помешать шествию Пашиняна.

«Турок» и «предатель»

В последние дни среди наиболее непримиримых противников Пашиняна всё большую популярность получает версия о том, что он — тайный турок, а не армянин. Выкрики «Турок Никол!» были слышны 19 декабря, когда Пашинян в окружении значительного количества полицейских шёл к Ераблуру. А накануне на стене МИД Армении неизвестные спроецировали изображение «Поцелуй Алиева на 5 млрд» — аллюзию на граффити Дмитрия Врубеля с поцелуем Брежнева и Хоннекера.

На самом военном кладбище Пашиняну пытались преградить путь участвовавшие в войнах в Нагорном Карабахе добровольцы, а также родственники погибших. Так, ветеран первой карабахской войны Павлик Манукян заявил, что не пропустит Пашиняна на кладбище. А матери погибших бойцов уселись на ступени, ведущие к пантеону, с тем, чтобы не пропустить премьер-министра.

Однако позже полиции удалось оттеснить противников премьер-министра и он зажёг лампаду в Ераблуре и даже пообщался с некоторыми из родственников погибших бойцов.

Правда, до этого ему и его сторонникам пришлось пройти по своеобразному коридору позора.

«Пока колонна шла через жилые кварталы, люди с балконов кричали «Никол — предатель», некоторые даже бросили пару овощей в сторону шествия», — передавало издание Sputnik Армения.

Как бы то ни было, но своей цели Пашинян добился. Правда, у многих армян от происходившего в Ераблуре 19 декабря остались самые тягостные впечатления.

«Никол Пашинян покинул Мемориал в окружении многочисленной охраны и под одобрительные крики «Никол — премьер» и аплодисменты (?!) своих сторонников. Они кричат так громко, что заглушают слова «Никол — предатель». К счастью, обошлось без столкновений и кровопролития. Один предварительный вывод: Пашинян сполна почувствовал на себе «народную любовь». Ведь это его первый выход в люди после Катастрофы 10 ноября. Никакие «титушки» не смогли затмить народное возмущение», — прокомментировал происходившее советник президента Молдавии, политолог и журналист Эрнест Варданян. Сонный паралич Армении. Азербайджан продолжает забирать территории © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Популярный в Армении Telegram-канал bagramyan26 заявил о том, что траурные мероприятия превратились в свидетельство позора.

«Участие Пашиняна и других высокопоставленных лиц в шествии — провокация властей. Попытка не допустить Пашиняна в Ераблур — провокация оппозиции. В результате власти и оппозиция обеспечили этот позор в день траура по погибшим в войне в Арцахе. Это неуважение к памяти павших героев. Причина — политическая борьба», — указывалось в публикации канала.

Некоторые комментаторы называют этот канал провластным. Однако к армянской оппозиции накопились вопросы и у противников Пашиняна.

Хождение по кругу

В субботу 19 декабря в центре Еревана прошло ещё одно траурное — поминальное — мероприятие оппозиции. Кроме того, оппозиционеры анонсировали новую масштабную акцию протеста — на сей раз 22 декабря.

Тем временем с конца войны в Нагорном Карабахе прошло 40 дней. С тех пор никаких подвижек к изменению ситуации в стране к лучшему не произошло. Пашинян остаётся у власти, оппозиция — проводит безрезультатные акции протеста, а тем временем перед страной остро встал вопрос делимитации и демаркации границы с Азербайджанам. И та непродуманность, с которой армянские власти пытаются решить этот вопрос, уже вызывает серьёзное беспокойство жителей Сюникской области. Пограничное состояние. В Армении ширятся протесты из-за границ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«За последние дни я окончательно убедился в том, что армянская оппозиция ни на что не способна. Ни на что! Даже 10-тысячный митинг против Пашиняна ничего не изменит. Да и хочет ли оппозиция что-то менять? По моим наблюдениям, многие в Армении считают, что «противники» Никола на самом деле в сговоре с ним. Те же пресловутые 17 партий. И Вазгена Манукяна, «единого кандидата в премьеры от оппозиции», что-то не слышно. Никто ничего не хочет», — отметил Варданян 19 декабря.

В тот же день и сам Манукян признал, что дальше так продолжаться дело не может. Армения продолжает уступать, а в стране воцарилось безвластие.

«Если так продолжится дальше, мы не сможем обеспечить безопасность нашего народа. С нами никто не захочет считаться», — сказал Манукян

Но Пашинян не собирается ни уступать власть, ни предпринимать какие-либо активные действия для исправления существующей ситуации. Тем временем из Нагорного Карабаха поступают новости о всё новых захваченных в плен азербайджанскими военными армянах. Непростая обстановка и на границах страны. Армения продолжает терять драгоценное время.