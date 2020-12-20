В Украине продолжаются активные протесты предпринимателей общественного движения «Save ФОП». Сначала инициаторы акции выступали против внедрения нескольких законов: об электронной фискализации с обязательной выдачей кассового чека, а также возможности покупателям самостоятельно фиксировать невыдачу чека и получать за это денежные выплаты

Но в целом за последнее время наблюдается внедрение политической составляющей — лозунгов против президента Зеленского.

Доротич и Ко: «революционеры» из тусовки Порошенко

Чтобы лучше понять протесты, давайте детально остановимся на фигуре их лидеров. Главным спикером движения является Сергей Доротич, который позиционирует себя, как «простой предприниматель». При ближайшем рассмотрении, это, оказывается, совсем так, не простой он предприниматель.

Доротич является уроженцем Нового Раздола Львовской области. Образование будущий предприниматель получил в Киеве, имеет дипломы по специальностям «инженер-механик» и «правоведение», также является кандидатом наук по государственному управлению. Еще в 1996 году, будучи студентом, Доротич стал руководителем предприятия ООО «Виндлес», которым управлял до 2005 года. В 2013 году он снова стал руководителем указанного предприятия и является им по сей день.

В 2003 году Доротич первый раз зарегистрировался как ФЛП, видом деятельности была указана торговля строительными материалами. В 2014 г. — 2015 гг. он делал перерыв в данной деятельности, а в 2016 г. снова основал ФЛП с новым видом деятельности — исследования и экспериментальные разработки в области общественных и гуманитарных наук.

С 2005 года Доротич начинает работать на разных должностях в государственных структурах — секретариате президента Украины (при Ющенко), Киевском областном совете, Государственном комитете Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики. В 2009 году он становится первым заместителем министра регионального развития и строительства Украины.

В 2010 году Доротич являлся одним из лидеров «налогового майдана» — первой акции предпринимателей против проекта Налогового кодекса, в котором имелись планы по фискализации ФОП. В конечном счете, документ был изменен, сочетания тактики уступок с частичными репрессиями тогда позволило подавить протест. В 2013 г. принимал активное участие в «Евромайдане», хотя там исполнял далеко не первые роли. Во время президентства Порошенко Доротич активно был членом в общественных советах при Госрегуляторной службе, главой которой являлась бывший нардеп «Нашей Украины» и «Батькивщины» Ксения Ляпина. Ныне она — один из соорганизаторов «Save ФОП». Там же активно мелькает нардеп «Европейской солидарности» Нина Южанина, в предыдущем созыве парламента возглавлявшая комитет по вопросам налоговой и таможенной политики.

Казалось бы, связи с Порошенко ощутимы, но сторонники движения «Save ФОП» настаивают, что Ляпина и Южанина только лишь «примазываются» к протестам. Но телеграм-канал Klymenko.Time обратил внимание на другую интересную деталь: общественная организация «Союз защиты предпринимателей», руководимая Доротичем зарегистрирована в столице по адресу улица Энтузиастов, 7. По тому же адресу находится фирма «Укрлото-центр», через которую ведет свою деятельность BazaBet — букмекерская контора от УНЛ. Петр Порошенко: кто он © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

УНЛ — крупнейший оператор «лотерей» и игровых автоматов, чьим собственниками являются Валерий Коваленко и Сергей Пиндыч, а последнего связывают с Александром Турчиновым (ныне — соратник Порошенко)

Во времена Порошенко УНЛ контролировал депутат от «БПП» Александр Третьяков. Благодаря Турчинову УНЛ смогла вытеснить с рынка конкурента — МСЛ, основанную нынешним врагом ФЛП Даниилом Гетьманцевым. Отставка Гетьманцева с поста главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики — одно из ключевых требований протестующих. Такие совпадения отнюдь не случайны.

Еще один занимательный факт: Доротич — лидер ГО «Сила громад», которая проводит уличные акции совместно с «порохоботскими» организациями вроде «Демократична сокира Орды», и «Движение сопротивления капитуляции». Александр Турчинов: кто он © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк



Законопроект Зеленского и придание протесту политического окраса

1 декабря Верховная Рада приняла законопроект президента Зеленского. Им отложили до 1 января 2022 года обязательное использование кассовых аппаратов для ФЛП второй — четвертой групп, которые платят единый налог. Также в документе отменили компенсацию покупателям по жалобам о нарушении порядка проведения расчетных операций части суммы штрафов (так называемые кешбеки).

Однако кассовые аппараты все же будут необходимы для предпринимателей, предоставляющих посреднические услуги в сфере недвижимости, реализующих технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту, лекарственные средства и изделия медицинского назначения,.

Впрочем, данным законом движение не удовлетворилось, потребовав полной отмены фискализации, ввести мораторий на все виды налоговых проверок до окончания карантина, а все изменения в законы, касающиеся ФЛП, принимать только при обсуждении с их представителями. Сергей Форест о протестах ФОПов: простые украинцы должны объединяться и отстаивать не только свои права © Facebook, Сергей Форест

До 15 декабря все проходило более менее мирно, но в этот день протестующие решили обосноваться на Майдане, поставив там палатки. Картина уже начала напоминать период Евромайдана, когда произошли стычки между полицией и участниками акции. Правоохранители зажимали митингующих в кольцо, отобрав у них палатки, а они, в свою очередь, жгли файеры, бросали петарды и дымовые шашки. В МВД Украины сообщили о 40 пострадавших в столкновениях полицейских. Сколько человек пострадали из числа ФЛП, не ясно.

По версии ряда телеграмм-каналов, за несколько дней до акции 15 декабря Доротич получил 250 тыс долларов от фонда Сорроса. По странному стечению обстоятельств именно после этого протест перешел на Майдан, хотя по логике нужно было оставаться под Верховной Радой, пока шла сессия и на ней присутствовали достаточное количество депутатов. Уход оттуда ну никак не способствовал реализации заявленных целей протеста.

Это говорит о том, что организаторы преследовали политическую цель — попробовать «раскачать» массовые протесты именно против Зеленского, аналогичные тем, что были в 2013 г. против Януковича. Уже на следующий день появились довольно яркие транспаранты «Зелю — геть»

«Власть маниакально и параноидально боится Майдана, боится, что общество проснётся. Нынешний режим ещё более циничный чем все предыдущие», — заявил Доротич.

Между тем, политические устремления большинству рядовых протестующих чужды и за последние дни количество упало в разы: с нескольких тысяч до нескольких сотен человек.

У Зеленского объявили о создании координационного совета для наработки законодательных изменений относительно комплексного решения проблем, который должен возглавить глава его Офиса Андрей Ермак. Впрочем, вчерашняя встреча Ермака с Доротичем ни к чему конкретному не привела, поэтому последний выразил намерение продолжать митинги. Правда, с такой малой численностью едва ли можно заставить власть пойти на какие-то реальные уступки.

Противоречия в вопросе о ФЛП

Проблема мелких предпринимателей имеет несколько противоречивых аспектов. Мелкий бизнес имеет значительный вес для украинской экономики: в прошлом году по стране работали более 1,5 млн ФЛП, обеспечившие работой свыше 4 млн человек, реализовав продукции на 2 триллиона 724 миллиарда гривен. При этом они абсолютно никакой государственной поддержки не получали и в ситуации кризиса попытка «закрутить гайки» для многих обернется разорением.

С другой стороны, единый налог используется крупными компаниями для минимализации налогообложения через создание сетей фиктивных ФЛП. По мнению главреда издания «Таймер» Юрия Ткачева, данный факт — единственная причина, почему единый налог еще существует. Также немаловажным аспектом являются «майданные» иллюзии, которые, что протесты способны повлиять на улкчшение политической ситуации в стране.

«Мелких коммерсов давно бы обложили на общих основаниях, но ради блага правильных пацанов оставляют коммерсам эту лазейку. Ну, ничего, найдут способы их прищучить как-то иначе, уж не сомневайтесь. Ну и да. В общем и целом украинские предприниматели как социальное явление страдают всеми теми же недостатками, что и все украинское общество в целом. И их скачки на майдане в своё время это ярчайшим образом подтверждают. Так что не думайте, что ФЛП — это какой-то лучик света в тёмном царстве и конструктивная сила, способная вывезти Украину из задницы. Не лучик, не света, не сила и не способная», — считает Ткачев.



В целом, по развитию ситуации с ФЛП можно сделать несколько выводов:

1. Протест возглавляют не «простые предприниматели», а «профессиональные революционеры» из тусовки, близкой к экс-президенту Порошенко. Плюс в поддержку его высказывались ряд одиозных личностей, таких как, к примеру, одесский убийца Стерненко и «радикал» Ляшко. Эти люди далеки от заявленных устремлений и намерены использовать протест для собственной политической карьеры. Олег Ляшко: кто он © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

2. Возможная дестабилизация выгодна как Порошенко, так и части «соросят», оставшихся не у дел. Пока Банковая показала готовность к силовым действиям, а количества участников протеста недостаточно, чтобы заставить власть с собой считаться.

3. Бенефициарами протеста может быть крупный бизнес, заинтересованный в минимизации налогов. Однако это не отменяет наличие больших проблем у мелких предпринимателей, на которых усиливают бремя вместо поддержки в кризис.

4. Создание координационного совета с малым бизнесом со стороны Зе-команды вряд ли что-то даст. Предпринимателей ждет усиление налогового гнета, которое «упакуют» в некую красивую оболочку. Ибо коррупционные схемы олигархов останутся неприкосновенны, а общество в своем большинстве не готово массово протестовать.