На Украине карантин ужесточён с 19 декабря, Дня Святого Николая, который является любимым праздником западно-украинской детворы. Однако теперь в детских садах и школах запрещены массовые мероприятия

День памяти Святого Николая Чудотворца, отмечаемый в православных церквях, использующих юлианский календарь, 19 декабря, на Западной Украине является в первую очередь праздником для детей. За последние десятилетия тут была введена польская традиция именно в этот день — а не на Рождество Христово или Новый год, — дарить мальчишкам и девчонкам различные подарки, как правило — сладости. Причём в День Святого Николая различные массовые мероприятия для детей устраивали не только Украинская греко-католическая церковь и Православная церковь Украины, но и каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата.

Однако в 2020 году традиция была нарушена. В понедельник, 13 декабря, Кабинет министров Украины утвердил дополнительные карантинные ограничения, которые начали действовать как раз с 19 декабря. В частности, запрещено проводить в учреждениях образования массовые мероприятия (представления, концерты и т. д.) в составе более одной группы или класса, а также запрещается проведение в развлекательных учреждениях и учреждениях общественного питания праздничных мероприятий. В связи с этим во всех областях Западной Украины детские праздники начались уже с 15 декабря, и закончились как раз накануне Дня Святого Николая.

При этом в регионе, как и в предыдущие годы, массово открылись «Резиденции Святого Николая», которые теперь ориентированы на индивидуальных посетителей и небольшие группы детей, и вынуждены соблюдать жёсткие ограничения. «По традиции, на территории области открывают свои двери резиденции Святого Николая. Теперь их деятельность должна происходить с соблюдением карантинных требований. Протокол действий на самом деле прост: масочный режим, температурный скрининг, соблюдение дистанции и, конечно, проветривание помещений. Эти условия позволят спокойно чувствовать себя и посетителям, и организаторам праздничных мероприятий», — отметил заместитель начальника управления туризма и курортов Львовской областной государственной администрации (ОГА) Тарас Лозинский.

В ОГА обратили внимание посетителей, что встречу с Чудотворцем нужно обязательно предварительно бронировать. Так, во львовских митрополичьих садах «Дом Николая Чудотворца» будет открыт 18 и 19 декабря. Организаторы уверяют, что он подарит детям атмосферу счастья и добра. Кроме встречи со Святым Николаем, можно будет принять участие в квест-представлении, сфотографироваться с Чудотворцем и попить какао. А в «Главной официальной резиденции Святого Николая во Львове» на территории Kavalier Boutique Hotel Николай принимает маленьких посетителей уже с 10 декабря. Сказочный домик будет работать до 20 декабря ежедневно, с 10:00 до 20:00. Все дети, которые приедут сюда, получат подарки и оставят письма со своими желаниями.

Однако подарки накануне Дня Святого Николая спешили получить и взрослые, особенно депутаты и чиновники, которые завершают формирование власти на местах по результатам недавних местных выборов. Так, в Черновцах 17 декабря началась первая сессия нового созыва Черновицкого областного совета, которая не обошлась без скандала. Депутатов пытались силой заставить проголосовать за кандидата на пост председателя облсовета от президентской партии «Слуга народа», «авторитетного бизнесмена» Владимира Жаровского, который известен в крае ещё с 1990-х. Избранников индивидуально и группами «обрабатывал» губернатор Сергей Осачук, а когда провал избрания Жаровского стал очевиден, то здание Черновицкой ОГА, где находится и Черновицкий областной совет, внезапно «заминировали».

К зданию прибыла полиция, из него вывели сотни сотрудников — и, естественно, депутатов, которые всё же успели получить удостоверения и принять присягу. Потоптавшись несколько часов перед закрытым помещением, они решили продолжить сессию на следующий день. И хотя за ночь для депутатов придумали новую страшилку — если председателем станет оппонент Жаровского, то облсовет выразит недоверие губернатору — переломить ситуацию не удалось. В результате тайного голосования 35 депутатов из 64-х избрали председателем Черновицкого областного совета Алексея Бойко. Он депутат от Аграрной партии, которая фактически аффилирована с проектом «За будущее» Игоря Палицы, и до избрания занимал пост вице-губернатора.

Новый председатель облсовета уже поблагодарил депутатов, которые за него проголосовали. «Я знаю, через что пришлось пройти некоторым депутатам, это огромное давление. Но вы выстояли, прошли достойно, и доказали, что избиратели не ошиблись в своём выборе, голосуя за вас», — сказал Бойко. В свою очередь, Жаровский, которого поддержали 27 депутатов, пообещал «работать на развитие Буковины». После избрания председателя Черновицкого областного совета в нём фактически была образована коалиция Аграрной партии, «За будущее», партии «Слуга народа» (СН) Владимира Зеленского и «Европейской Солидарности» (ЕС) Петра Порошенко. Первым зампредом облсовета стал «слуга народа» Николай Гуйтор, а заместителем — бывший вице-губернатор Буковины Михаил Павлюк (ЕС).

В тот же день, 18 декабря, состоялась и первая сессия новоизбранного Черновицкого городского совета. На ней принял присягу городского головы Сергей Кличук, и фактически было сформировано большинство в горсовете. В него вошли депутаты партии мэра «Единая альтернатива», партии экс-мэра Алексея Каспрука «Пропозиция», а также СН и ЕС — то есть сотрудничество политических сил нынешнего и предыдущего президентов Украины в регионах стало привычным делом. При этом депутаты от партий «Команда Михайлишина», «Народный контроль» и «Родной город» первую сессию городского совета проигнорировали. Поскольку «Родной город» — это партия пока ещё секретаря горсовета Василия Продана, Черновцы явно ожидает продолжение противостояния в ратуше, которое тянется с осени 2010 года.

Не исключено, что «слуги народа» могут обжаловать в суде и результаты выборов председателя Черновицкого областного совета, как сделали это в Ровенской и Хмельницкой областях. При этом Хмельницкий окружной административный суд 14 декабря «в порядке обеспечения иска» приостановил решение Хмельницкого облсовета об избрании его председателем Виолетты Лабазюк, а 18 декабря — отменил своё же решение. Рассмотрение дела по сути пока не назначено. Сама же Виолетта Лабазюк, жена местного «аграрного барона» и депутата Верховной Рады Сергея Лабазюка, считает иск политическим давлением, связанным с анонсированным аудитом коммунальных предприятий.

А вот рассмотрение иска депутатов от СН о будто бы незаконности избрания председателем Ровенского областного совета Сергея Кондрачука (ЕС) назначено на 10 января. Сам Кондрачук в интервью местным СМИ заявил, что «облсовет не будет приложением или филиалом Ровенской ОГА». Он отметил, что 15 декабря на сессии областного совета, как и предусмотрено законом, выступил с отчётом губернатор Ровенской области Виталий Коваль. Председатель облсовета сказал, что если давление на депутатов со стороны ОГА продолжится, «то мне не очень тяжело найти основания и отстранить руководителя «Ровнооблводоканала» Андрея Карауша, который возглавляет фракцию «Слуга народа».

При этом до сих пор нет никакой реакции Киева на решение депутатов Волынского областного совета, которые на предыдущей неделе более чем 2/3 голосов выразили недоверие губернатору Юрию Погуляйко. Ныне депутаты облсовета готовят обращение к президенту Украины, правительству и Национальному агентству по вопросам государственной службы относительно поведения главы Волынской ОГА на сессии областного совета. Напомню, узнав о выражении ему недоверия, Погуляйко ворвался в зал заседаний и заорал: «Я не хочу работать, официально заявляю. Я сделаю вам подарок. Не хочу видеть морд ваших».

Первый заместитель председателя Волынского облсовета Юрий Полищук считает, что глава ОГА своим поведением показал не лучшие человеческие качества, которые не совместимы с исполнением обязанностей на государственной службе или в органах местного самоуправления. «То, что есть обращение депутатов, меня совершенно не удивляет. Думаю, будут и иски в суд за оскорбление чести, достоинства и вред деловой репутации», — отметил Полищук. При этом противостояние по линии Волынская ОГА — Волынский облсовет усиливается. 15 декабря Юрий Погуляйко своим распоряжением утвердил новый состав областной комиссии Государственного фонда регионального развития, отбирает объекты для финансирования за государственные деньги. Согласно документу, из состава комиссии исключили председателя облсовета Григория Недопада.

В Ивано-Франковской области полноценного губернатора нет с начала ноября, и лишь 16 декабря правительство определилось с кандидатом на этот пост. Как и предполагалось, им стал специалист нефтегазовой отрасли Андрей Бойчук. На заседании Кабмина он заявил, что своей приоритетной задачей считает поддержку медицинских учреждений во время эпидемии коронавируса, а также собирается улучшить коммуникацию с общественностью по поводу президентской программы «Большое строительство».

Уроженец Ивано-Франковска Бойчук в 2009-2019 годах жил в Киеве, а перед этим восемь лет — в Одесской области, где до сих пор и зарегистрирован. С началом пандемии коронавируса он основал благотворительный фонд «Центр волонтёрских инициатив», который занимался изготовлением спецодежды и передавал ее медицинским учреждениям и полиции Ивано-Франковской области. Хотя в 2019 году Бойчук никаких доходов формально не получал, он задекларировал более 9 миллионов гривен наличными: 300 тысяч долларов, 15 тысяч евро и 280 тысяч гривен.

Его предшественник на посту губернатора Виталий Федорив ныне трудоустроен на должность заместителя мэра Ивано-Франковска. С таким замом городской голова Руслан Марцинкив имеет время заниматься наукой в её западно-украинском изводе: 17 декабря в частном «Университете Короля Даниила» он стал кандидатом юридических наук. Тема диссертации Марцинкива — «Правовые основы Службы Безопасности Организации украинских националистов*». Для понимания, Служба Безопасности была своеобразным гестапо бандеровской ветви ОУН*.

А вот сотрудники ныне действующей Службы Безопасности Украины 17 декабря разоблачили во Львове конвертационный центр с оборотом в 20 миллиардов гривен (более 700 миллионов долларов) в год. Организовали самый крупный в истории Украины конвертационный центр два бизнесмена, которые обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное «прикрытие» бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещение НДС. Злоумышленники также «помогали» заказчикам с «отмыванием» денег.

Отмечу, что проект бюджета города Львов, который 17 декабря предложил горисполком, — чуть больше 10 миллиардов гривен. Когда он будет принят — пока неясно, поскольку мэр Андрей Садовый продолжает болеть COVID-19. «Бюджетная» сессия горсовета предварительно назначена на 23 декабря, но в пятницу, 18 декабря, депутаты Львовского городского совета провели открытые бюджетные слушания.

А вот депутаты Закарпатского областного совета бюджет края утвердили ещё 17 декабря, первыми на Западной Украине. Председатель облсовета, бывший губернатор и генерал СБУ Алексей Петров добился от коллег работы в режиме «машины для голосования». Кроме бюджета, была также принята областная программа профилактики преступности и борьбы с терроризмом, по которой из областного бюджета миллионы гривен будут направлены на финансирование местных структур МВД и СБУ. Ожидают в области и денег из Киева. Так, почти миллион евро министр инфраструктуры пообещал на проектирование нового аэропорта, также в госбюджете-2021 заложены средства на восстановление «европейской» железнодорожной колеи от Ужгорода до пограничной станции Чоп.

Восстановление этой колеи позволит сделать в Ужгороде пересадочный узел с украинских путей шириной 1,52 метра на европейские 1,435 метра. Также на вокзале Ужгорода запланировано обустроить пункт таможенного и пограничного контроля, что позволит не останавливать поезда на государственной границе. «Такая инициатива полностью соответствует недавно принятой транспортной стратегии ЕС, по которому железная дорога определена приоритетным видом транспорта, на развитие которого страны-члены ЕС будут направлять государственные инвестиции. Пассажирские перевозки этим видом транспорта должны увеличиться вдвое в ближайшие 10 лет», — отметил заместитель министра финансов Украины Александр Кава.

Вот только для этого нужна поддержка со стороны европейских партнёров, а она — по крайней мере, в случае Венгрии — маловероятна. Так, 17 декабря председатель Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС) Василий Брензович попал на сайт «Миротворец» — экстремистской украинской организации, которая создает список «врагов Украины». Депутата Закарпатского областного совета от КМКС, который вынужден был уехать из Украины, опасаясь ареста, обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, в намеренной манипуляции с целью разжигания межнациональной розни и участия в информационных спецоперациях России и Венгрии против Украины. Вместе с ним на «Миротворец» занесена депутат Европарламента от Венгрии Андреа Бочкор — жительница Закарпатья, которая имеет двойное гражданство.

В ответ правящая в Венгрии партия «Фидес», членом которой является Бочкор, 18 декабря выступила с заявлением, в котором осудила «серию мероприятий — которые модно назвать постоянными — со стороны украинских властей по отношению к венгерскому нацменьшинству, проживающему на Закрпатье». «Фидес» призвал правительство Украины немедленно прекратить враждебные действия против закарпатских венгров и принять активные меры для улучшения ситуации. Партия также попросила правительство Венгрии сделать все возможное для этого как на двустороннем, так и международном уровне, чтобы события, подобные нынешним, больше не повторялись. Как известно, в начале декабря вооружённые сотрудники СБУ провели обыски в ряде венгерских организаций Закарпатья, а также в доме у Василия Брензовича.