На Майдане Независимости в Киеве продолжается акция протеста предпринимателей «SaveФОП», участники которой требуют сохранения упрощённой системы налогообложения и протестуют против планов власти ввести в январе новый локдаун

Акция началась во вторник, 15 декабря, причём сразу же произошли стычки с полицией, десятки людей с обеих сторон пострадали. После этого протесты проходили достаточно мирно, на Майдане постоянно оставались несколько сотен человек. В пятницу, 18 декабря, количество протестующих значительно увеличилось.



Глава движения «SaveФОП», бывший замминистра регионального развития Сергей Доротич в эфире телеканала «112 Украина» напомнил, что на Майдане ФОПы протестуют несколько дней, но само организованное противостояние физлиц-предпринимателей действиям власти продолжается уже давно.

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По его словам, ещё в сентябре прошлого года были организованы «первые маленькие пикеты» у Верховной Рады. «Мы тогда говорили – не повторяйте ошибку предшественников!» – рассказал Доротич, напомнив, что в 2010 году «те самые инициативы были внесены и приняты режимом Януковича». Сергей Форест о протестах ФОПов: простые украинцы должны объединяться и отстаивать не только свои права © Facebook, Сергей Форест

«Но тогда Азаров и Янукович нашли смелость и пришли к ФОПам на Майдан, разобрались, были встречи», — отметил Доротич. По его словам, тогда «налоговый Майдан» победил, добился своего – «вопрос решили, с 2010 года ФОПы были без кассовых аппаратов». Удалось даже в Налоговый кодекс заложить снижение налога на добавленную стоимость (НДС). Итак, это была победа предпринимателей и — «определённый компромисс со стороны власти».

В 2015 году история повторилась, продолжил Доротич, подчеркнув, что те же самые законодательные инициативы (относительно кассовых аппаратов – Ред.) теми же самыми лоббистами кассовой мафии подсунули режиму Порошенко». Снова протесты, снова инициативы относительно введения РРО отложены. Однако не совсем, где-то их начали внедрять постановлениями Кабмина.

Доротич отметил, что это отчасти обусловило массовую поддержку Владимира Зеленского, который говорил: «ФОПы маленькие, мы их не трогаем».

Доротич напомнил, что с конца 90-х годов «упрощёнка» позволила создать в стране пять миллионов рабочих мест, легализовала часть бизнеса, но постоянно систему «хотели урезать», и предприниматели устали от этих попыток.

По мнению главы движения «SaveФОП», аргументы сторонников «урезания» — а те говорят, что это позволит сократить «тень» — несостоятельны, напротив, это увеличит количество людей, занятых именно в нелегальном секторе, так как ФОПы просто становятся неконкурентоспособными по сравнению с коллегами, работающими в «тени».

В движении считают, что в целом нынешняя власть на компромиссы пока не идёт, и отсрочку введения РРО на год компромиссом считать нельзя. Сергей Форест о протестах предпринимателей Украины и новом Майдане © Facebook, Сергей Форест

«Извините, вам есть разница, казнят вас завтра или послезавтра? А что делать ФОПу, ему закрываться, выезжать в Польшу на клубнику?» — задал Доротич риторический вопрос, подчеркнув, что есть расчёты, показывающие, что при введении законов о фискализации товары у ФОПов станут дороже минимум на 15%.

Разорение предпринимателей деньги бюджете не увеличит, подчеркнул Доротич, добавив, что если значительная часть ФОПов закроется и пойдёт на биржу труда, то тогда вместо уплаты налогов эти люди будут требовать от государства социальной защиты.

Ранее высказывались предположения, что «налоговый Майдан» вполне могут использовать в своих интересах политики и политические силы, которым выгодно сейчас накалить ситуацию. Так, известно, что протест ФОПов поддержали подконтрольный Арсену Авакову «Национальный корпус» и подконтрольное экс-президенту Порошенко «Движение сопротивления капитуляции». Это многих, что говорится, уже наводит на размышления.

Впрочем, руководитель «SaveФОП» опровергает слухи о том, что протест предпринимателей может быть «игрой в политику».

«В политику мы уже наигрались, каждое новое правительство и новая власть хуже предшественников, это факт», — заявил он.

По словам Доротича, у движения есть что предложить власти, в частности, есть программа, реализация которой позволит создать 500 тысяч новых рабочих мест. Однако, по его словам, представители власти не идут на реальный контакт, предпочитая встречаться с какими-то «карманными ФОПами». Порошенко, Коломойский или Сорос: кто стоит за новым Майданом? © AFP, GENYA SAVILOV

«Если говорить языком оригинала, слишком далеки наши государственные деятели от народа», — констатировал лидер «SaveФОП». По его словам, в парламенте подготовленная предпринимателями в соответствии со всеми требованиями закона петиция не рассматривается, поданные законопроекты не ставятся на голосование, а сами нардепы уже запаслись билетами «на Мальдивы».

«Где компромисс? Нет компромисса. Есть заговаривание темы, есть игнорирование требований, есть силовое давление…», — резюмировал Доротич, добавив, что отсечены все другие пути решения проблемы – так, по его словам, Совет предпринимателей при Кабинете министров пять лет как не собирают, «потому что не хочет власть слышать альтернативную точку зрения».

Возможно, дело не ограничится только проблемами ФОПов. Как отметил в интервью изданию Украина.ру житомирский предприниматель, журналист и общественный деятель Сергей Форест, протестующим необходимо значительно расширить перечень требований к власти, выступать не только за свои интересы. По его мнению, это усилит социальную базу протестов и может действительно заставить власти прислушаться к голосу народа.

В настоящее время акция протеста на Майдане продолжается, на площади митингуют несколько сотен предпринимателей. По словам участников акции, к ним на помощь едут люди из разных регионов, и уходить с Майдана, не добившись результата, они не собираются.