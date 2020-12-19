Каждый новый отопительный сезон приносит украинцам и новые тарифы, а также правила расчета с поставщиками жилищно-коммунальных услуг. Тарифы на распределение газа облгазов и горгазов для потребителей с января 2021 года будут повышены, поскольку на Украине выросла цена на газ, которая формирует половину стоимости доставки

Кроме того, при расчете тарифов на услуги распределения природного газа облгазы учли необходимость компенсации недополученной тарифной выручки за 2015—2019 годы, а также компенсацию расходов, связанных с разницей в ценах при закупке в 2015—2019 годах природного газа, необходимого для обеспечения производственно-технологических потребностей.

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Это плата не за трубу, по которой транспортируется топливо, а за то, чтобы газ всегда был к ней подведен под давлением, работали аварийная служба и техники. Поэтому за эту услугу платят даже те потребители, которые не использовали газ определенные месяцы. Размер абонентской платы считается исходя из потребления за прошлый год. Весь газ в кубометрах, которые потратили, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. То, что получилось, — абонплата.

Тариф у каждого облгаза свой. Он зависит от протяженности сетей, их состояния и стоимости обслуживания. В городах-миллионниках тариф на распределение ощутимо ниже, чем в маленьких городах или селах.

В частности, тариф «Киевгаза» может вырасти с 0,28 до 0,32 грн за кубометр (без НДС), «Киевоблгаза» — с 0,81 до 1,55 грн, «Одессагаза» — с 0,79 до 0,89 грн, «Полтавагаза» — с 1,09 до 2,07 грн, «Херсонгаза» — с 0,94 до 1,8 грн, «Луганскгаза» — с 0,92 до 1,13 грн за кубометр. Самый высокий тариф ожидает клиентов «Тернопольгаза», для них он может увеличиться с 1,24 до 2,81 грн.

Что заложили в тариф

Украинцы заплатят. Как Киев планирует экспортировать газ © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

«Сейчас идет сезонное повышение стоимости газа как товара, поскольку цены на Украине искусственно привязаны к ценам на европейских газовых хабах. А те котировки, к которым привязаны цены у нас, мягко говоря, спекулятивны.

На Украине до сих пор нет ликвидной площадки, которая позволяла бы определять стоимость газа исходя из соотношения спроса и предложения внутри страны с учетом стоимости газа, который добывается на нашей территории. Поэтому мы привязаны и импортируем вместе с тем газом, которого нам не хватает, еще и спекуляции, еще и мировую инфляцию, еще и намерения каких-то трейдеров в Европе поиграть на росте газовых котировок», — сказал заместитель директора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев на пресс-конференции в Киеве.

Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский обратил внимание, что новые тарифы на распределение газа пока не приняты нацрегулятором, а только вынесены на общественное обсуждение.

«Уже есть позиция НКРЭКУ относительно тех пожеланий, которые были поданы облгазами, где было сказано, что облгазы включили в эти тарифы погашение долгов за предыдущие периоды. Это большой привет нашим законодателям, которым еще полгода назад был передан законопроект 3800-1, где как раз и предлагалось решение этой долговой проблемы, возникшей между облгазами, теплоэнерго, НАК «Нафтогаз Украины» и Оператором газотранспортной системы.

Этим законопроектом предлагалось, во-первых, «расшить» долги, которые были накоплены за предыдущие пять лет, а во-вторых, остановить дальнейшее генерирование задолженности региональных газораспределительных компаний перед Оператором ГТС. К сожалению, этот законопроект так принят и не был, он продолжает «висеть».

Скорее всего, регулятор не пойдет на признание этой задолженности, накопившейся за предыдущие периоды. Соответственно, уже на этот параметр тарифы будут пересмотрены и снижены от проектных», — сказал в ходе пресс-конференции Землянский.

Второе, что повлияло на рост тарифов, пояснил эксперт, это цена газа, поскольку ее доля в тарифе составляет 50-60%.

«Еще один фактор, влияющий на тариф, — это повышение заработной платы. И это абсолютно объективный параметр, поскольку около 30% в тарифе — зарплата тех людей, которые отвечают за нашу с вами безопасность, за безопасность работы сетей.

И последнее, что учтено в тарифе на распределение, — это «морозные коэффициенты». В принципе, во всех цивилизованных странах основные игроки договариваются между собой относительно физических параметров учета газа. У нас, к сожалению, все происходит с точностью до наоборот.

Два года судились-рядились, в конечном итоге решили эту проблему закрыть, учтя ее в тарифе на распределение. Чтобы опять же не генерировать задолженность перед «Нафтогазом», потому что НАК, отпуская газ, считает с учетом температурных коэффициентов», — сказал Землянский.

Цена вопроса

По словам Землянского, не для всех украинцев суммы в платежках за распределение газа вырастут существенно.

«Для тех, кто живет в многоквартирных домах и у кого только газовая плита, это разговор вообще ни о чем — это даже меньше, чем стоит чашка кофе. Для тех, у кого газовое отопление, цена будет кусаться, в зависимости от региона. Но оно кусалось, в принципе, и так.

Вопрос в другом. Правительство не предусмотрело возможность влиять (влиять в хорошем смысле, не административно) на цену газа, и в случае принятия новых тарифов на распределение соответствующим образом корректировать эти цены, чтобы финальный общий чек для потребителя не подрастал. Это можно было сделать, для этого были все объективные причины в этом году. И второй вопрос — это субсидии, которые из года в год сокращаются. Количество домохозяйств, получающих субсидии, сократилось в три раза по сравнению с тем годом, когда их начали вводить.

Соответственно, и количество денег, которые перечисляются, сократилось в два раза. По большому счету у нас на сегодняшний день средний размер субсидии составляет 30% от первоначальной. Тот уровень цен, который был, даже без повышения, был достаточно тяжелым для потребителя.

Государство отказывается от реальных рычагов защиты потребителя, от реальных рычагов компенсации. Но это не война потребителя и облгаза, не война потребителя и рынка — это должна быть дорога с двусторонним движением, должно быть взаимовыгодное сотрудничество. У нас же это, к сожалению, как и все процессы в нашем обществе, приводит к очередной конфронтации, разделению на лагеря: «Вы за белых или за красных — за тарифы или за субсидии?» И в конечном счете это ведет к дополнительным потерям для украинских граждан», — подчеркнул Землянский.

Кто будет отстаивать интересы украинцев

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отметил, что в Евросоюзе доля распределения в общем счете за газ приближена к 30%.

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Я в целом не склонен драматизировать. Да, неприятно платить больше, но средний рост по этой составляющей по Украине вряд ли превысит 10 или чуть более процентов. Конечно, на фоне повышения цены на газ это звучит неприятно», — сказал Марунич на пресс-конференции.

Но гораздо важнее для потребителя, по мнению Марунича, как именно расходуются средства.

«Очень важно, чтобы НКРЭКУ (и это в ее компетенции) отслеживала, на что пойдут собранные с потребителя деньги. А они должны идти в том числе и на модернизацию системы — на замену устаревшего оборудования. Устаревшее оборудование — это потери, которые ложатся в тариф, который и платит конечный потребитель. Нельзя допускать дальнейшее повышение тарифов и при этом как минимум не улучшать качество обслуживания абонентов — это путь в никуда. Интересы потребителя должны быть кем-то защищены», — подытожил эксперт.