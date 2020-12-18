Парламент принял государственный бюджет на 2021 год, Рада одобрила снижение НДС для агросектора с 20 до 14%, правительство продлило спецпошлины на российский автогаз и дизтопливо. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Парламент принял госбюджет-2021

Верховная Рада Украины во вторник, 15 декабря, приняла во втором чтении закон «О государственном бюджете Украины на 2021 год». Согласно документу доходная часть бюджета составляет 1,092 трлн грн, что на 70 млрд грн выше, чем планировалось на 2020 год.

Представляя проект бюджета-2021, министр финансов Украины Сергей Марченко снова назвал его «бюджетом возможностей». В частности, он заявил, что ко второму чтению капитальные расходы увеличили на 10,2 млрд грн до 100 млрд грн.

По словам Марченко, выросли расходы на безопасность и оборону до 5,93% ВВП, также предусмотрено, в частности, 89 млрд на «Большую стройку», 4,5 млрд грн — на развитие железной дороги, 2,4 млрд грн — на аэропорты. Рада приняла госбюджет-2021. Чего ждать украинцам © rada.gov.ua

Рост ВВП на следующий год прогнозируется на уровне 4,6%, инфляция — 7,3%, среднемесячная зарплата — 13,6 тыс. гривен.

Общий бюджет на социальные расходы составляет 311,3 млрд грн (в 2020-м — 313,2 млрд). Основные параметры «социалки» запланированы такими:

Сокращение субсидий. Расходы на субсидии и льготы составят 36 млн грн, что на 1,5% меньше, чем было в 2020 году. Министр финансов Сергей Марченко объяснял, что сокращение обусловлено повышением минимальной заработной платы.

Увеличение прожиточного минимума. С 1 января прожиточный минимум составит 2189 грн, с 1 июля — 2294 грн, с 1 декабря — 2393 грн.

Сокращение финансирования Пенсионного фонда. Изначально проект госбюджета предусматривал бюджет ПФ на уровне 203 млрд грн, но ко второму чтению общую сумму дотаций решено было сократить до 195 млрд грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что, несмотря на предусмотренные сокращения финансирования ПФУ, Кабинет министров не собирается сокращать пенсионные выплаты.

Повышение пенсий. В пояснительной записке к проекту закона сказано, что с 1 мая 2021 года запланирована ежегодная индексация пенсии, хотя ранее государство индексировало выплаты в марте.

Помимо этого, правительство разработало пятиступенчатый план по повышению пенсионных выплат, им предусмотрено, что с 1 июля 2021 года пенсии вырастут с 2400 грн до 2600 для пенсионеров от 65 лет со стажем 30 лет — для женщин и 35 лет — для мужчин. Выживайте сами: почему на Украине не будет пенсий © Украина.ру

Дополнительно с 1 июля государство будет доплачивать по 400 грн для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет. Для таких украинцев также установят минимальную пенсию — 2500 грн, если имеется минимальный стаж 20 лет — для женщин и 25 лет — для мужчин.

Минимальная заработная плата — 6500 грн. Минимальная заработная плата с 1 января 2021 года поднимется на 1000 грн до 6000 грн. С 1 декабря 2021 года уровень минимальной заработной платы составит 6500 грн.

А вот бюджет на государственный долг, на Верховную Раду, на Офис президента урезать не стали. Более того, прокурорам ко второму чтению добавили 2 млрд, на расходы Верховной Рады, по сравнению с прошлыми годами, выделили дополнительно полмиллиарда грн.

Эксперты отмечают, что Кабмин пожертвовал интересами украинцев ради того, чтобы получить очередной транш от МВФ. А по-настоящему защищенные статьи — это расходы на самих депутатов и на обслуживание внешних долгов. А на них уйдет 40% всей доходной части.

Кабмин продлил спецпошлины на дизтопливо и уголь из РФ

Кабинет министров Украины продлил до 2022 года действие постановления от 17 августа 2020 года о введении специальной пошлины в 4% на поставляемое из России трубопроводным транспортом дизельное топливо. Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 16 декабря.

Также правительство оставило 3-процентные пошлины на российский сжиженный газ (СУГ) и спецпошлины в размере 65% на импорт всех типов угля, за исключением коксующегося, антрацитового и битуминозного.

«Реализация постановления в целом является ответом РФ на применение ею торговых и ограничительных мер в торговле против Украины. Предусмотренные постановлением положения будут способствовать обеспечению защиты национальных интересов и безопасности Украины, в частности подтверждают признание РФ как государство-агрессор», — говорится в сообщении пресс-службы Государственной таможенной службы.

Отмечается, что постановление с изменениями вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу 31 декабря 2021 года или после отмены РФ дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины. Товарооборот Украина — Россия растет. Чем Киев торгует с «агрессором» © РИА Новости, Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

Напомним, торговля между Россией и Украиной осложнена санкциями. С 1 июня 2019 года российские компании обязаны ежемесячно получать разрешения Правительства РФ на вывоз угля.

Меры стали ответом на ограничения Киева по импорту российских товаров, введенные в апреле 2019 года. Украина с 1 апреля 2020 года ввела новую пошлину в 65% на поставки электроэнергии и некоторых видов энергетического угля из РФ, но она не включает антрацит и коксующийся уголь.

Поставки российского угля на Украину, которые в прошлом году пострадали от ограничительных мер с обеих сторон, с наступлением пандемии выросли.

Так, крупнейший украинский металлургический холдинг «Метинвест» Рината Ахметова, который во второй половине 2019 года смог получить напрямую из России лишь незначительные объемы, сообщил, что с марта 2020 года поставки наладились.

Официальная статистика тоже демонстрирует рост поставок угля из России, а также снижение белорусского реэкспорта.

Рада одобрила снижение НДС для аграриев

Верховная Рада Украины в четверг, 17 декабря, приняла законопроект, который, в частности, предусматривает снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20 до 14%

Закон предусматривает снижение ставки НДС с 20 до 14% по операциям по поставке на таможенной территории Украины и ввозу на таможенную территорию Украины отдельных видов сельскохозяйственной продукции. СБУ задержала главного агрария Украины © agropolit.com

А именно это: крупный рогатый скот, живой; свиньи, овцы, живые; пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, семена льна, семена рапса, семена подсолнечника, семена и плоды других масличных культур, сахарной свеклы.

По мнению авторов законопроекта, благодаря внедрению пониженной ставки перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя. При этом исчезнут стимулы для оптимизации налоговых обязательств — «скрутки».

Ожидается, что закон будет стимулировать детенизацию АПК, создаст равные налоговые условия для агропроизводителей, позволит им увеличить расходы на обновление техники и развитие хозяйств.

Этот шаг призван немного компенсировать потерю оборотных средств в результате отмены спецрежима НДС в 2017 году.

По мнению экспертов Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики, принятый закон противоречит принципам сотрудничества с МВФ и не соответствует положениям Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.