До сих пор к «агрессору» ездят за лучшей долей украинские заробитчане — суммарный объем денежных переводов на Украину из России за три квартала 2020 года составил около $ 800 млн.
Товарооборот Украины с Россией за январь—ноябрь текущего года достиг $39,7 млрд. Правда, Украина торгует с Россией себе в убыток — негативное сальдо составило $12,97 млрд, но так происходит практически со всеми торговыми партнерами Украины. Лидирует в топ-3 торговых партнеров Украины Китай с товарооборотом в $43,9 млрд. На третьем месте — Германия ($28,3 млрд).
Подъем после обвала
До определенных событий Украина и Россия торговали как члены зоны свободной торговли СНГ. Торговля Украины с Россией, ее главным торговым партнером, резко упала после присоединения Крыма к РФ в 2014 году и начала конфликта между двумя странами. После того как в начале 2016 года вступило в силу глубокое и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле Украины с Евросоюзом, Россия приостановила действие соглашения о свободной торговле с Украиной. Обе страны также ввели взаимные ограничения на импорт: Россия включила Украину в свой запрет на некоторые европейские товары, действовавший с августа 2014 года. Украина запретила импорт некоторых российских товаров. Если в 2013 году общий объем торговли между двумя странами достиг $38,5 млрд млрд, то к 2016 году этот показатель рухнул до $8,7 млрд.
Пострадали обе стороны. Но ущерб для украинской экономики и украинских предприятий от потери существенной части российского рынка оказался значительно более серьезным, чем подобный ущерб для российской экономики и российских предприятий — в силу многократной разницы в объемах экономики и в объемах экспорта. Равновесного (в абсолютных значениях) замещения украинского экспорта в Россию экспортом в ЕС так и не произошло.
Структура торговли
После 2016 года товарооборот между Россией и Украиной начал постепенно расти и на сегодня практически приблизился к показателям докризисного 2013 года. Однако изменилась его структура.
Россия в 2020 году успешно поставляет на Украину живой крупный и мелкий рогатый скот, мясо и мясные продукты, рыбу и продукты из нее, молочные продукты, овощи, фрукты, мед, орехи, чай, кофе, садово-огородные и парковые саженцы, соль, сахар, кондитерские изделия. Также спросом на Украине пользуются российские игрушки для детей, табачные изделия, пластмасса, кожа и изделия из кожи, древесина и изделия из нее, топливо и горюче-смазочные материалы, целлюлозно-бумажная продукция, часы и запчасти для часов, гражданские транспортные средства всех видов.
Из Украины Россия импортирует металлопрокат и металлические изделия, станки и транспортные средства, продукты химической промышленности, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, текстиль и обувь.
Соседей не выбирают
«Россия и Украина обречены быть соседями, и естественно, экономическое сотрудничество будет продолжаться. Если не объявлена война, нет других политических ограничений, торговля будет развиваться и приносить миллиарды долларов в копилку. Другое дело, что есть перечень санкционных вещей, за которые производитель или трейдер которых может быть наказан, и не только на Украине, но и в мире. А есть вещи, которые не относятся к санкционным и спокойно могут пересекать границу. Например, те же энергоносители или товары, которые не имеют двойного использования. Поэтому тут удивляться нечему — мы же не можем просто взять и вычеркнуть те экономические взаимоотношения, которые были между Украиной и Россией. Если, например, посмотреть на перечень энергоносителей, которые поставляются на Украину, то российское дизельное топливо является доминирующим на украинском рынке, и это факт.
У нас очень серьезно изменилась структура товарооборота с Россией. Если в 2012-2013 годах у нас была достаточно большая доля высокотехнологической продукции, то сейчас мы снизошли до уровня сырья — продукции с низкой добавленной стоимостью. Украина и Россия в мировом разделении труда, к сожалению, находятся на одной из самых низших ступенек — мы не являемся производителями продукции с высокой добавленной стоимостью, поэтому и торгуем между собой этой продукцией», — сказал в комментарии изданию «Украина.ру» член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Украинское общество начинают постепенно готовить к тому, что нормализация отношений с северным партнером неизбежна. Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что у Киева должна быть стратегия отношений с Москвой, однако украинское общество пока не готово к спокойному разговору о России, хотя он необходим.
«Я придерживаюсь мысли, если честно, что украинское общество еще не готово к спокойной беседе о России — ни общество, ни политикум. Где-то я встречаю людей, экспертов, которые готовы трезво смотреть на эту страну, на этого соседа. Мы никогда не убежим от своей географии, это нужно понимать», — признал дипломат.
По его словам, того, кто на самом деле готов к такой беседе, могут назвать фанатиком или предателем, что подставит такого человека под удар.
«Но этот разговор очень нужен. Без стратегии относительно России не будет ни безопасности, ни процветания», — подчеркнул Кулеба в рамках дискуссии о приоритетах дипломатии на следующий год.