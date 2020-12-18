Россия остается одним из главных торговых партнеров Украины, несмотря на взаимные экономические санкции. По итогам 11 месяцев 2020 года вторым крупным партером Украины в торговле товарами является Российская Федерация

До сих пор к «агрессору» ездят за лучшей долей украинские заробитчане — суммарный объем денежных переводов на Украину из России за три квартала 2020 года составил около $ 800 млн.

Товарооборот Украины с Россией за январь—ноябрь текущего года достиг $39,7 млрд. Правда, Украина торгует с Россией себе в убыток — негативное сальдо составило $12,97 млрд, но так происходит практически со всеми торговыми партнерами Украины. Лидирует в топ-3 торговых партнеров Украины Китай с товарооборотом в $43,9 млрд. На третьем месте — Германия ($28,3 млрд).

Подъем после обвала

Россия закрыла тогпредства на Украине и в Литве © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Пострадали обе стороны. Но ущерб для украинской экономики и украинских предприятий от потери существенной части российского рынка оказался значительно более серьезным, чем подобный ущерб для российской экономики и российских предприятий — в силу многократной разницы в объемах экономики и в объемах экспорта. Равновесного (в абсолютных значениях) замещения украинского экспорта в Россию экспортом в ЕС так и не произошло.

Структура торговли

После 2016 года товарооборот между Россией и Украиной начал постепенно расти и на сегодня практически приблизился к показателям докризисного 2013 года. Однако изменилась его структура.

Россия в 2020 году успешно поставляет на Украину живой крупный и мелкий рогатый скот, мясо и мясные продукты, рыбу и продукты из нее, молочные продукты, овощи, фрукты, мед, орехи, чай, кофе, садово-огородные и парковые саженцы, соль, сахар, кондитерские изделия. Также спросом на Украине пользуются российские игрушки для детей, табачные изделия, пластмасса, кожа и изделия из кожи, древесина и изделия из нее, топливо и горюче-смазочные материалы, целлюлозно-бумажная продукция, часы и запчасти для часов, гражданские транспортные средства всех видов.

Из Украины Россия импортирует металлопрокат и металлические изделия, станки и транспортные средства, продукты химической промышленности, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, текстиль и обувь.

Соседей не выбирают

Дорогая нефть и дорогой доллар: как повлияет победа Байдена на украинскую экономику © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

У нас очень серьезно изменилась структура товарооборота с Россией. Если в 2012-2013 годах у нас была достаточно большая доля высокотехнологической продукции, то сейчас мы снизошли до уровня сырья — продукции с низкой добавленной стоимостью. Украина и Россия в мировом разделении труда, к сожалению, находятся на одной из самых низших ступенек — мы не являемся производителями продукции с высокой добавленной стоимостью, поэтому и торгуем между собой этой продукцией», — сказал в комментарии изданию «Украина.ру» член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Украинское общество начинают постепенно готовить к тому, что нормализация отношений с северным партнером неизбежна. Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что у Киева должна быть стратегия отношений с Москвой, однако украинское общество пока не готово к спокойному разговору о России, хотя он необходим.

Белорусская «форточка» для Украины. Как протесты в Минске могут отразиться на украинской экономике © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta

По его словам, того, кто на самом деле готов к такой беседе, могут назвать фанатиком или предателем, что подставит такого человека под удар.

«Но этот разговор очень нужен. Без стратегии относительно России не будет ни безопасности, ни процветания», — подчеркнул Кулеба в рамках дискуссии о приоритетах дипломатии на следующий год.