Соцопросы и местные выборы показывают быстрый рост популярности Петра Порошенко и его партии, которые сегодня уже догоняют по рейтингам Владимира Зеленского и «Слугу народа», а завтра смогут дать им полноценный бой

Центр Разумкова опубликовал 16 декабря итоги исследования «Украина-2020: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы. Итоги года в зеркале общественного мнения (декабрь 2020 г.), проведенного с 4 по 9 декабря путем опроса 2018 респондентов. Итоги действительно интересные, и налицо неожиданные вызовы.

Главный итог — «Европейская солидарность» вышла на второе место по популярности после правящей партии. Сегодня за партию Петра Порошенко проголосовали бы 12,8% от общего числа опрошенных, 17,6% от числа намеренных идти на выборы и 19,5% от числа намеренных идти голосовать и определившихся со своим выбором.

Для сравнения: у «Слуги народа» — 17,5, 23,9 и 26,5%, у «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) — 13,1, 15,9 и 17,7%.

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В данном случае ЕС немного — гораздо меньше величины погрешности, составляющей в данном случае 2,3%, — уступает ОПЗЖ по поддержке от общего числа избирателей, но сразу вырывается вперед в следующих категориях.

Сравним это с опросом 2000 респондентов, проведенным со 2 по 3 ноября Социологической группой «Рейтинг». Тогда отрыв ОПЗЖ от ЕС был уже не формальным, а вполне реальным: соответственно 14,3 и 12,9% от общего числа опрошенных, 15,7 и 14,1% от числа намеренных идти на выборы, 17,1 и 15,4% от числа намеренных идти голосовать и определившихся со своим выбором.

Притом что данные опросов разных социологических контор всегда несколько расходятся, изменения налицо.

«Слуга народа» по сравнению с ноябрьским опросом «Рейтинга» потерял в цифрах от общего числа избирателей (тогда было 19,0%), хотя и немного вырос в цифрах от числа намеренных идти на выборы (было 20,8%) и от числа намеренных идти голосовать и определившихся со своим выбором (22,7%).

Но стоит отметить, что в опросе «Рейтинга» гораздо меньшим было число тех, кто не определился с выбором (7,3%) и не намерен идти на выборы (8,7%), суммарно 16,0%.

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Самое главное, растущий тренд «Европейской солидарности» подтверждается реальными голосованиями.

В одной из предыдущих статей мы приводили такой пример по Ивано-Франковщине:

«Опрос жителей области, проведенный с 1 по 9 сентября Социологической группой «Рейтинг», показал, что на выборах в областную раду первое место уверенно держала «Свобода», за которую готовы были проголосовать 15,8% от общего числа опрошенных, 16,6% от намеренных идти на выборы и 22,0% от числа тех, кто собирался идти голосовать и определился со своим выбором. На втором месте была партия «За майбутне» (соответственно 13,8, 14,5 и 19,2%), на третьем — «Батькивщина» (10,5, 11,1 и 14,7%), на четвертом — «Слуга народа» (8,8, 9,3 и 12,3%) и лишь на пятом — «Европейская солидарность» (8,3, 8,8 и 11,6%).

Голосование 25 октября внесло в эту социологию определенные коррективы. «Свобода» удержала в областной раде первое место, получив 19,37% голосов и 18 из 84 депутатских мандатов, а вот второе место заняла ЕС с 17,25% и 17 мандатами, опередившая «За майбутне» (16,27% и 16 мандатов) и «Батькивщину» (14,85% и 14 мандатов). «Слуга народа» на выборах в Ивано-Франковскую областную раду вообще упала до шестого места с 8,99% голосов и 9 мандатами…

Налицо и хорошо заметные тренды, происходящие по всей Украине, — нисходящий у партии Зеленского и восходящий у партии Порошенко».

В целом по стране рост ЕС такой обвальный, но тоже заметный.

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Но вот второй тур! В случае выхода туда Порошенко и Зеленского экс-президент бы набрал 43,0%, а действующий глава государства — 57,0% от числа намеренных идти голосовать и определившихся со своим выбором. В случае выхода во второй тур с Зеленским Юрия Бойко цифры были бы несколько другие — 38,0 и 62,0%.

Если посмотреть на цифры от общего числа опрошенных, при выборе между Порошенко и Зеленским пропорция была бы та же, хотя и цифры ниже (21,4% против 28,8%).

Когда Порошенко проиграл Зеленскому 21 апреля во втором туре выборов с разгромным счетом 24,45% против 73,22%, казалось, о политических амбициях Петра Алексеевича можно было забыть. Но менее чем за два года рейтинг Зеленского просел в 1,28 раза (что не удивительно, пребывание у власти часто способствует уменьшению популярности «кандидатов надежд»), но реально удивляет, что рейтинг Порошенко вырос в 1,75 раза!

Это с учетом-то огромного антирейтинга, набранного Петром Алексеевичем за неполных четыре года пребывания у власти: коррупция, война, отдых на Мальдивах и прочее…

Несложно представить, что уже через год-два рейтинги Порошенко и Зеленского, а как следствие — их партий практически сравняются, и тогда вопрос о смене власти станет уже не гипотетической версией возможного переворота, а неизбежным на ближайших выборах.