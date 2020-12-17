В четверг, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин провел традиционную большую пресс-конференцию. На ней он заявил, что поддержка Донбасса будет продолжена, рассказал о решении проблемы с водой в Крыму, прокомментировал события в Белоруссии и Нагорном Карабахе, а также предположил, почему Украина и США не хотят осуждать нацизм

Украина

Российский президент, касаясь ситуации в Донбассе, заверил, что Москва продолжит осуществлять поддержку народных республик Донецка и Луганска.

«Мы, Россия, как поддерживала Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается и поддержки производства, и решения социальных вопросов, и инфраструктурного характера вопросов, и так далее. Так что будем двигаться по этому направлению», — сказал он.

Путин считает, что украинская сторона не сделали ничего, чтобы разблокировать политическую и экономическую ситуацию в Донбассе, а также решить проблемы в социальной сфере.

«Мы, когда в Париже встречались в рамках нормандского формата, договорились о прекращении боевых действий, и это действительно соблюдается, это действительно большое достижение, прошел обмен удерживаемыми лицами», — отметил российский лидер.

Марионеточная власть: Азаров обвинил США в блокировании урегулирования в Донбассе © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский приходили на пост с лозунгами о прекращении конфликта в Донбассе и выстраивании отношений с Россией.

«Но ничего не получается у них. Ведь во время предвыборной кампании кандидаты в президенты опираются на мнение большинства избирателей. А когда приходят к власти, начинают колебаться и постоянно оглядываться на крайне националистические силы!» — рассказал президент РФ.

Кроме того, прокомментировал он и голосование в ООН по резолюции с осуждением нацизма, против которой проголосовали только две страны — США и Украина.

«Генассамблея ООН приняла решение, осуждающее героизацию нацизма, и только две страны проголосовали против — США и Украина. Это их не красит. Непонятно, почему они так решили. Ну то есть понятно, почему, но решение их не красит. Мы гордимся своими предками», — заявил Путин, добавив, что попытки переписать историю обернутся против тех, кто их предпринимает.

Белоруссия

По мнению президента России, в происходящем в Белоруссии должны разобраться сами граждане этой страны.

«Я уже много раз высказывался на этот счет. Исхожу из того, что нужно дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами, решить их в спокойном режиме. Президент [Белоруссии Александр] Лукашенко высказывался на этот счет неоднократно. Я с ним согласен в том, что это надо сделать в спокойной ритмичной обстановке», — подчеркнул он.

Путин добавил, что в Белоруссии идет работа над изменениями в Конституцию и нужно посмотреть, как это будет происходить. Также глава государства отметил, что из вмешательства извне, которое наблюдается по его мнению в Белоруссии, ничего хорошего не бывает. Он сравнил такую ситуацию с гранатой, имея в виду то, что вброшенное из-за рубежа не работает на успокоение ситуации, а как раз наоборот.

«Надо просто набраться терпения и подождать. Помогать всем политическим силам не конфликтовать друг с другом, а настроить всех на позитивный диалог, направленный на защиту интересов граждан», — подчеркнул Путин, напомнив, что в конце года пройдет мероприятие в рамках СНГ.

«Думаю, оно будет своевременным, полезным. Мы с коллегами пообсуждаем, какие задачи мы должны решить в первоочередном порядке», — сказал он.

Нагорный Карабах

В отличие от ситуации в Белоруссии, в Нагорном Карабахе президент РФ не видит вмешательства извне.

«Ситуация вышла из под контроля, эта напряженка длилась на протяжении многих лет. Не думаю, что произошло это в связи с каким-то вмешательством извне», — высказал он свою мысль.

Далее глава государства заявил, что с международно-правовой точки зрения, спорные районы, а также вообще вся территория непризнанной республики является частью территории Азербайджана, о чем говорит то, что сама Армения Карабах как независимое государство не признала.

С такой позицией, отметил он, Россия работала в составе Минской группы, вместе с США и Францией.

«Мы всегда на протяжении многих лет исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены 7 удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха», — подчеркнул Путин.

«Это не Карабах». Украинский эксперт сказал, как решить Донбасский конфликт © president.gov.ua

«Должен быть зафиксирован статус-кво в Нагорном Карабахе, но при обязательном создании возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией, для чего предполагалось создать так называемый Лачинский коридор — то есть коридор связи между Арменией и Нагорным Карабахом», — заявил он.

Что касается роли Турции в этом конфликте, то Путин пояснил, что Анкара поддержала Баку на основании того, что считает возвращение 7 районов, перешедших к Армении в 1990-х гг. «правым делом».

Президент РФ рассказал, что может расходиться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в отдельных вопросах, но считает его мужчиной, который держит слово.

«Он хвостом не виляет», — сказал Путин.

Крым

Отдельно российский президент остановился на проблеме водоснабжения Крыма, который после начала блокады со стороны Украины испытывает трудности с пресной водой.

По его словам, запасов «хорошей пресной» воды на полуострове достаточно, просто во времена СССР и независимой Украины этим вопросом не занимались.

«Специалисты говорят о том, что в прилегающих к Крыму акваториях Азовского моря, под Азовским морем, могут быть очень большие запасы пресной воды. Все это в совокупности дает мне основания сказать, что проблему мы решим, средства соответствующие выделяются. Без всяких сомнений, экономить на этом государство не будет», — рассказал он о проходящих в настоящее время исследованиях.

При этом способ решить проблему с помощью опреснения морской воды президент считает не эффективным: это дорогостоящая процедура, стоимость которой отобразится в тарифах на водоснабжение.

Киргизия

Ответил Путин и на вопрос об очередной смене власти в Киргизии.

«Ну а что, там это впервые, что ли? Там постоянно эта чехарда происходит, там постоянно, на мой взгляд, забегание вперед с целью наладить внутриполитическую жизнь по лекалам некоторых западных стран», — сказал президент.

Страны бывшего Советского Союза, полагает Путин, пока не выработали должный уровень политического сознания и зрелости институтов государства. В Европе такая система складывалась в течение десятилетий.

«В странах постсоветского пространства где это все? Поэтому это результат не сегодняшнего дня, я бы сказал так. Надо относиться с уважением ко всем партнерам, это результат поиска своего пути», — отметил он.

Молдавия

Секретарь СНБО увидел опасность в статусе русского языка в Молдавии © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Майи Санду на выборах президента Молдавии, пожелав ей успехов. Глава государства подчеркнул, что заявление нового молдавского лидера о необходимости вывести российских миротворцев из Приднестровье не новое, об этом уже давно говорят представители стран Запада.

«В целом — мы за то, чтобы вывести, как только созреет соответствующая обстановка, как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы. Как только пойдет по пути примирения ситуация. Мы за это. И мы были уже близки с бывшим президентом Ворониным к этому», — сказал Путин.

По его словам, представители западных стран в последний момент «нажали» на тогдашнего президента Владимира Воронина и он отказался от договоренностей с Россией.