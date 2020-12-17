Несмотря на то что вакцина против COVID-19 на Украине не появилась и в лучшем случае появится ближе к лету, страна разделилась на два лагеря — поддерживающих вакцинацию и выступающих категорически против любых прививок. При этом даже на желающих вакцин от ковида может не хватить

Больше 50% — уже хорошо

В середине декабря 2020 года были опубликованы данные опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг». Сообщается, что прививку от коронавируса готовы сделать 55% украинцев, если вакцина будет бесплатной. Готовы заплатить за вакцину около 35%, но 57% тогда не будут ее делать. В то же время от бесплатной наотрез готовы отказаться 40% украинцев.

При этом сторонников бесплатной вакцинации больше среди людей старшего возраста, жителей сел, а платного — среди молодежи и жителей Киева.

Степанов хочет потратить миллиарды на вакцинацию от COVID-19 © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

А среди желающих прививаться мнения тоже разделились: 33% считали опасность от коронавируса преувеличенной. Еще 21% опрошенных больше опасались последствий вакцинации, чем самого коронавируса. 18% думали, что, поскольку вакцину нельзя разработать так быстро, она не будет защищать от инфекции. Кроме того, 17% заявили, что они в целом против прививок, поскольку вреда от них больше, чем пользы.

11% боялись, что могут заразиться коронавирусом из-за прививки, 8% считали, что уже переболели и у них есть антитела.

По мнению врача-иммунолога Андрея Волянского, если 55% населения готовы добровольно привиться и только 40% выступают против, для Украины это отличный результат — c учетом того, что долгое время в стране ведется антипрививочная компания. Главное, чтобы хватило на всех желающих.

Мы не лохи!

Больше всего волнуются диванные антивакцинщики, которые уверены: кто бы вакцину ни сделал, она все равно будет плохой и опасной. И, как они уверяют, сами ее не сделают и не дадут это сделать детям и родственникам. Они уверены, что от прививки быстрее умрут, чем без нее.

«Вакцина создана на скорую руку, выращена на эмбриональных клетках MRC5, какие будут последствия — даже подумать страшно! Я против экспериментов на людях», — заявляет медик Анна Жвалевская, правда, не уточнившая, откуда она черпает эти знания.

Как обычно, все сводится к тому, что, дескать, «неизвестно, какие последствия вакцины будут, поможет ли она, а тогда зачем ее делать, пусть сначала другие испытают на себе, а потом уже ее нам привозят, а мы готовы болеть, потому что у нас сильный иммунитет, мы даже гриппом не болеем, поэтому и коронавирус пройдет легко».

Италия ответила на просьбу Авакова поделиться вакциной © avakov.com Юрий Камельчук и вовсе высказался так: «Совершенно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19».

По словам нардепа, сейчас часто говорят об эффективности вакцин в 70, 50 или даже 30% и говорят, что «это нормально». В то же время сам Камельчук поинтересовался, что же лечит такая вакцина и не вредит ли она.

Антивакцинщики уверены, что они не лохи — не будут прививаться, чтобы не умереть.

Выжить должны только умные

А вот те, кто переболел коронавирусом, и люди из группы риска готовы хоть сейчас прививаться. 38-летний бизнесмен Виктор Пилипчук сейчас болеет ковидом. И, как он утверждает, он бы сделал вакцину за любые деньги, только чтобы не переживать этот «опыт».

«Я еще не вылечился. Молюсь, чтобы не попасть в больницу. Ребенок переболел типа «легко». Здоров. Вот только неделю не может говорить, голос пропал. Только шепотом. И никакой «природный» иммунитет не спасет.

Просто есть люди, которые им не болеют. Почему, никто не знает. Или болеют полностью бессимптомно.

Сегодня у меня 7-й день болезни, и я не смог встать в туалет. При сатурации 98 и температуре 37,3. Просто не осталось сил. Жена уже выздоравливает, нормальная температура и анализы, и ходит по стеночке, чтобы не упасть в обморок. А у нее типа легкое течение.

Да, у меня есть друг, который переболел и не заметил. Но вот так ведь везет не всем. Я бы сейчас первым в очереди на файзеровскую прививку стоял, но мне не повезло… Я всем буду рекомендовать вакцинироваться. Потому как своего «опыта» я другим не пожелаю», — рассказывает Пилипчук.

А профессор национального авиационного университета Игорь Шелевитский хотел бы привиться американской или немецкой вакциной хоть сейчас. И даже готов быть в группе добровольцев в процессе испытаний.

Россия и Великобритания начали вакцинацию. На фармацевтическом рынке - война вакцин © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

А киевлянин Андрей Недзвецкий признался, что агитировал, чтобы прививали только по желанию.

«Выжить и эволюционировать должны только умные», — подчеркнул мужчина.

Дожить бы до вакцины

Но парадокс в том, что, какие бы аргументы ни приводили антивакцинщики, вакцин, которые планирует закупить Украина, не хватит не только желающим, но и людям из группы риска.

В начале декабря министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что подписал технические документы по глобальной инициативе COVAX на получение вакцины.

«Мы должны ее получить в первом полугодии 2021 года, рассчитываем на конец первого — начало второго квартала. Мы должны получить 8 млн доз.

Мы составили графики вакцинации. Мы разложили всех людей по приоритетам. Первая на вакцинацию группа риска — это наши медики, наши педагоги, работники Нацполиции и группа риска по возрасту и состоянию здоровья — люди, которые имеют сопутствующие заболевания и старше 60 лет», — заявил Степанов.

Но 8 миллионов доз хватит, чтобы провакцинировать 4 миллиона украинцев. Притом что в приоритетные группы входит 21 миллион украинцев — 50% населения страны. Только тогда можно говорить о прерывании цепи передачи коронавируса.

Но уже возникают вопросы, действительно ли за первые вакцины люди не будут ничего платить? По крайней мере, в этом сомневаются многие медики, которые уверены, что вакцины пополнят частные клиники, которые за них будут драть три шкуры.

МОЗ еще надеется на украинскую вакцину, которая только прошла этап испытаний на живых клетках. Впереди еще три этапа испытаний, которые закончатся не раньше чем через год. Но сколько людей доживет до этого счастливого дня — неизвестно.