В среду, 16 декабря, Центр Разумкова опубликовал данные нового опроса под названием «Украина-2020: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы. Итоги года в зеркале общественного мнения». Социологическое исследование показало, что президент Зеленский для украинцев стал основным разочарованием уходящего года

Тем не менее он продолжает оставаться лидером рейтингов и смог бы победить своих основных конкурентов на президентских выборах.

Разочарованы деятельностью Зеленского 42,1% респондентов. Президент в этом плане значительно опережает своего предшественника Петра Порошенко, в котором разочаровались 10,4% украинцев. Все еще доверяют Зеленскому около 30%, не доверяют — 64%. Во второй тур президентских выборов, согласно данным опроса Центра Разумкова, выходят Зеленский и Порошенко, но у последнего нет шансов взять реванш за поражение в 2019 году, хотя он проиграл бы с меньшим отрывом, получив 47% против 53% у Зеленского.

Став самым большим разочарованием, Владимир Зеленский остается лидером рейтингов. Прежде всего потому, что альтернативой ему видят Петра Порошенко. Который сам наращивает рейтинг, благодаря тому, что альтернативу Порошенко видят… лишь в Зеленском. Замкнутый круг.

Назван топ-100 самых влиятельных людей Украины 2020 года © Офис президента Украины

«Владимир Зеленский остается лидером. Но это — лидерство с перспективой аутсайдера. Если появится "Зеленский № 2", новый "джокер" политического поля (который, желательно, начнет выполнять обещания еще до выборов) — электорат очень быстро начнет перетекать к нему. Это может быть как кто-то совершенно новый, кого пока и близко нет на политическом поле, так и вполне узнаваемые на сегодня, но еще не запятнавшие себя, по большому счету, фигуры», — пишет «Клименко-тайм».

Тем не менее даже появление новой фигуры, аналогичной Зеленскому в 2019 году, не гарантирует удовлетворение желаний избирателей. Украинскую политику в целом формируют по модели американской политики. В долгосрочной перспективе на Украине должны жестко конкурировать две партии: одна чуть более либеральная, другая — более консервативная. И обе — антироссийские.

В данном рейтинге доверия-недоверия обращает на себя внимание результат спикера парламента Дмитрия Разумкова. Его рейтинг доверия впервые превысил рейтинг действующего президента. Разумкову доверяют 32% и не доверяют 52%. Тем не менее особой динамики роста у Разумкова не наблюдается: его рейтинг доверия колеблется последние месяцы в районе 1%. На первое место он вышел лишь благодаря падению рейтингов остальных политиков.

Стоит отметить, что наибольшую динамику за прошедший год показал рейтинг Петра Порошенко — он возрос с 13,9 до 20,1% — и Виталия Кличко — с 18,3 до 29,8%. Тем не менее, как отмечают социологи, «большинство респондентов выражают недоверие ко всем политикам, чья фамилия была представлена в опроснике».

Что же касается парламентских выборов, «Слуга народа» все еще занимает лидирующее положение (26,5%). За ней следует партия экс-президента «Евросолидарность» (19,5%) и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (17,7%). Полностью выпадает из парламента партия «Голос», не выдержавшая конкуренции на правом фланге.

Названо условие досрочных выборов в Раду © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Чаще всего граждане указывают на ухудшение ситуации в таких сферах: уровень цен и тарифов (81%), экономическое положение страны (76%), уровень стабильности (74%), здравоохранение (72%), уверенность в завтрашнем дне (69%), уровень благополучия семьи (64%), отношение к власти (64%), социальная защита (57%), отношении власти к гражданам (56%), оплата труда (56%), образование (51%), пенсионное обеспечение (50%), ситуация с преступностью (49%), соблюдение законности государственными служащими (46%).

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к Вооруженным силам Украины (им доверяют 69% опрошенных), волонтерским организациям (66%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64%), церкви (62%), добровольческим батальонам (59%), Государственной пограничной службе (58%), главе города (поселка, села), в котором проживает респондент (58%), Национальной гвардии Украины (55%), совету города (поселка, села), в котором проживает респондент (52%), СМИ Украины (48%) и общественным организациям (46%).

В данном рейтинге обращает на себя внимание тот факт, что местные власти пользуются относительно большим доверием украинцев, чем центральные. У всех органов центральной власти минусовый рейтинг, и только у региональной власти он в «плюсе».

В то же время недоверие чаще всего высказывается российским СМИ: им не доверяют 80% опрошенных. Следует напомнить, что российские СМИ на Украине запрещены, поэтому недоверие к ним строится, скорее, по принципу: «Не читал, но осуждаю». Информацию о репортажах российских СМИ большинство украинцев получает в «вольном пересказе» украинских СМИ.

Рейтинг недоверия возглавляет также государственный аппарат Украины в целом — ему не доверяют 78%. Судам не доверяют 77%, Верховной Раде —76%, правительству Украины — 75%, коммерческим банкам — 73%, политическим партиям — 72%, Высшему антикоррупционному суду — 70%, Конституционному суду Украины — 70%, Национальному антикоррупционному бюро — 70%, Специализированной антикоррупционной прокуратуре — 70%, прокуратуре — 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции — 70%, Верховному суду — 68%, местным судам — 67%, президенту Украины — 62%, Национальному банку Украины — 61,5%, национальной полиции — 52%, профсоюзам — 52%, СБУ — 47%.

Эксперт назвал лучшего президента Украины за всю историю © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Украинский социолог и политолог Андрей Ермолаев недавно тоже отмечал, что подавляющее большинство украинцев не доверяют абсолютно всем политикам, но на собственное мнение в политических вопросах не опираются.

«68% украинцев не доверили бы никому из топовых украинских политиков воспитание своих детей. 70% — не доверили бы никому из них свое жилье. 73% — не доверили бы им распоряжаться своими деньгами. И при всем при этом на собственное мнение о политике опирается лишь 18%, остальные преимущественно (около 70%) ищут ответы на телеканалах, в сетях и на интернет-ресурсах. Удивительный народ! Просто "родина дремлющих ангелов"! Детей, жилье и деньги — только с собой, а вот как жить и чего со всем этим делать — узнаем по ТВ и ФБ», — пишет Ермолаев.

В будущем году тенденции разочарования в деятельности топ-политиков и центральных органов власти, несомненно, будут только нарастать. Тому причиной станут и кризисные явления в экономике, страдающей от пандемии и карантинных ограничений, как и необходимость выплат крупных кредитов.

В течение 2021 года могут даже сравняться рейтинги Петра Порошенко и Владимира Зеленского, что, в свою очередь, может стать прологом для реванша экс-президента или взращивания замены действующему президенту в лице того же Дмитрия Разумкова. Экономическое положение украинцев при этом улучшится, но можно будет в очередной раз создать иллюзии и неоправданные надежды.