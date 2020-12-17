Колесо истории совершило очередной поворот и на Украине начинается новый Майдан, пока представители власти клянутся в верности идеалам прошлого Майдана. На центральной площади Киева снова расставляют палатки протестующие, которых избивает полиция

Словно бы и не было прошедших с прошлого Майдана семь лет. Ядром протеста в этот раз стали мелкие предприниматели, недовольные карантинными мерами и фискальными нововведениями (кассовыми аппаратами), но очень быстро появились и политические требования.

На Майдане уже замелькали плакаты с надписью «Зеленского долой!».

Лидером и организатором нового Майдана стал Сергей Доротич. Именно он сейчас призывает предпринимателей не бояться силовиков и стоять до конца, попутно призывая киевлян приносить им чай и бутерброды. «Власть маниакально и параноидально боится Майдана, боится, что общество проснётся. Нынешний режим ещё более циничный, чем все предыдущие», — говорит Доротич в интервью.

Судя по числу штампованных флагов, палаток и атрибутики, у организаторов имеется финансирование. Протесты проходят под брэндом #SaveФОП (физлицо-предприниматель). Сергей Доротич зарегистрировал этот брэнд на своё имя еще в прошлом году.

Некоторые Telegram-каналы, близкие к «Слугам народа», называют Сергея Доротича «слугой Сороса», утверждая, что его акция была профинансирована фондом «Возрождение».

«В воскресенье, 13 декабря Сергей Доротич, один из лидеров движения «Save ФОП», получил 250.000$ на организацию протестов представителей ФОП на протяжении недели.

Это произошло в офисе «Видродження» на улице Сечевых Стрельцов, 46. Задача, поставленная Доротичу — во чтобы то ни стало выставить палаточный городок на Майдане и создать как можно большее напряжение с правоохранителями», — сообщает канал «Тень на плетень». Сергей Форест о протестах предпринимателей Украины и новом Майдане © Facebook, Сергей Форест

Однако протестующие предприниматели утверждают, что сами собирали средства на акцию. «Собирали сами ФЛП по 100-150 гривен, кто сколько мог. Нанимали автобус, ехали», — говорит одна из участниц акции.

«Слуги народа» также обвиняют в причастности к протестам «людей Порошенко». Некоторые депутаты из «Евросолидарности» действительно пытались присоединиться к протестам, но, например, депутата Алексея Гончаренко Сергей Доротич изгнал недавно с акции предпринимателей, назвав предателем. Однако до этого самому Петру Порошенко участники протеста SaveФОП аплодировали, особенно когда он требовал отставки председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Поддерживает протесты депутат от «Евросолидарности» Нина Южанина, предлагавшая свой законопроект, облегчающий работу предпринимателей и снимающий с них фискальную нагрузку. Авторами законопроекта №3853-1, помимо Южаниной, являются еще 11 нардепов, представляющие «Евросолидарность», «Голос», «Доверие» и «За будущее». Петр Порошенко: кто он © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В лице организатора протеста предпринимателей мы видим, скорее, профессионального активиста протестных движений и экс-чиновника. Следует отметить, что на Украине, как правило, инициаторами протестов, выдаваемых за «народные», являются чиновники, лишившиеся хлебных должностей и мечтающих вернуть «утраченный рай».

На политической сцене Сергей Доротич, уроженец Львовской области, возник в ходе «Оранжевой революции». При президенте Викторе Ющенко работал в Секретариате президента (начальником отдела внешнеэкономической политики), работал в Киевском облсовете. Затем был заместителем министра регионального развития. При Януковиче отставной чиновник занялся профессиональной организацией протестов. В 2010-м году он был одним из организаторов «Налогового майдана» и лидером организации «Союз защиты предпринимательства». Однако в то же время он работает в Министерстве финансов. При Порошенко состоял в общественных советах при Госрегуляторной службе (главой службы была Ксения Ляпина, которая является еще одним организатором SaveФОП), Минэкономразвития, Фискальной службе. Также он является лидером ГО "Сила Громад" («Сила общин»),

Тем не менее, ему пока удается быть «своим» для мелких бизнесменов, озвучивая их требования. «Я физическое лицо-предприниматель третьей группы. Как это повлияет на меня? Мне надо будет покупать кассовый аппарат, через кассовый аппарат продавать. И то, что я продаю — шпингалеты или ручки — станет дороже на 20-30%, я потеряю рынок, потеряю потребителя, и мне рано или поздно, когда я стану неконкурентным, придется закрыться. И так с каждым», — рассказывал Доротич на акции 15 декабря. Новый Майдан в Киеве: чего хотят ФОПы и на что готова власть © REUTERS, Gleb Garanich

Открыто поддерживают SaveФОП и такие депутаты, как, например, Антон Поляков, избранный по списку «Слуги народа», но вышедший из президентской партии и перебежавший в группу «За будущее», подконтрольную Игорю Коломойскому. Он участвовал и в нынешней акции протеста, а весной призывал перечислять деньги Доротичу.

«Всем, кто хочет финансово помочь в организации мероприятия, печати полиграфии и закупке средств личной защиты (в связи с объявленным карантином) прикладываю скрин с реквизитами Сергея Доротича, координатора движения "SaveФОП"», — писал «депутат весной этого года. В другом посте он утверждал, что посильную помощь этому движению оказывают и некоторые депутаты от партии «Голос».

Сергей Доротич недавно также поблагодарил за поддержку лидера «Оппозиционного блока» Евгения Мураева. «Очень благодарен Евгению Мураеву за Вашу поддержку ФОПов. Благодарен телеканалу "Наш" за последовательную поддержку микробизнеса, за освещение вопроса сохранения микропредпринимательства в Украине и упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности», — заявил Доротич.

Лидер Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) и депутат от «Батькивщины» Михаил Волынец утверждает, что новое протестное движение предпринимателей — нечто вроде сборной команды с несколькими центрами влияния. Юлия Тимошенко и партия «Батькивщина» тоже встали на сторону протестующих предпринимателей, требуя поддержать закон об упрощенной системе налогообложения. Протест поддержали также подконтрольный Авакову «Нацкорпус» и подконтрольное Порошенко «Движение сопротивления капитуляции». В поддержку протестующих предпринимателей в парламенте выступили сопредседатель фракции «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, замглавы фракции «Батькивщини» Сергей Соболев, замглавы фракции партии «Голос» Ярослав Железняк, член фракции ОПЗЖ Александр Колтунович.

Как мы видим, спектр поддержки нового Майдана достаточно широк и включается в себя практически все политические силы, недовольные в той или иной степени действиями нынешней власти, либо пытающиеся заработать себе политический капитал на будущее. Однако успешность его будет зависеть, прежде всего, от западных партнёров Украины и их готовности прогнать страну еще через один круг «зрад и перемог».