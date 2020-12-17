В России кампания уже началась. Как сообщает Минздрав РФ, число задействованных медицинских организаций составляет 1229. Случайно или нет, в Белоруссии этот же вопрос будет решаться сегодня, 17 декабря. Ранее Лукашенко сообщил, что белорусов будут прививать российским «Спутником-5», который прошел в РБ стадию клинических испытаний

Белоруссия стала первой страной, получившей российскую вакцину. В планах российского правительства привить в 2021 году два миллиона граждан Белоруссии.

Только факты

В исследованиях на территории РБ приняли участие 100 человек. По окончании испытаний, в конце ноября, посол России Дмитрий Мезенцев сообщил, что теперь российской вакцине предстоит пройти процедуру регистрации в Белоруссии, после которой люди начнут получать «Спутник-5». С учетом существующих практик, принятых у партнеров по Союзному государству, президент Лукашенко поручил наладить производство на территории страны, на базе «Белмедпрепрепаратов». Александр Лукашенко: кто он © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Но сначала будет закуплена крупная партия вакцины на 50 миллионов рублей, заявили в Министерстве финансов. А Александр Лукашенко проинформировал на встрече с коллективом Могилевской областной клинической больницы, что на создание белорусской вакцины от коронавируса может уйти 5 миллионов белорусских рублей, или около двух миллионов долларов США.

Глава государства уже давно не вспоминает о том, что в начале года считал пандемию «психозом». А напоминать об этом моветон. Карантин, правда, в РБ так и не ввели, взамен жителям страны рекомендовали масочный режим, но совсем не строгий. Единственно, где носить маску обязательно, — крупные ТРЦ, госструктуры и учреждения здравоохранения.

Деньги и здоровье

Два миллиона долларов, несмотря на весьма тревожную обстановку в стране и риски для экономики, сумма все же небольшая, особенно на фоне соседних стран.

Тем более что оборудовать лабораторию не придется с нуля — в стране достаточно мощностей.

Если брать только производство белорусского аналога «Спутника-5» с использованием российских технологий, «Белмедпрепараты» на 70-90% должны обладать всем необходимым. Такие детали пока не известны, но если речь и правда о том, что российские партнеры поделятся секретами производства вакцины, пяти миллионов рублей должно хватить.

Впрочем, есть и альтернативная точка зрения. По мнению американского биолога Антона Шолуха, которое приводят белорусские СМИ, разработать хорошую современную вакцину по всем правилам и канонам мировой практики двух миллионов долларов не хватит. По мнению американского эксперта, такой бюджет больше подходит для разработки вакцинного препарата по технологиям полувековой давности, который еще нужно провести через полный цикл клинических испытаний.

Именно эту точку зрения сейчас пропагандируют оппозиционные информационные площадки. Озвученные Светланой Тихановской как «лицом» фронды тезисы и несложный мониторинг показывают, что все, кто не за Лукашенко сегодня, вольно или невольно стали рекламными агентами корпораций BioNTech и Pfizer. Подхватив цифру, названную президентом, они рекламируют западную продукцию, указывая, что при цене 18,34–19,50 доллара за дозу два миллиона лучше пустить на закупку полумиллиона AstraZeneca.

И эта точка зрения очень мало отличается от позиции официального Киева, Вильнюса, Таллина, Риги и других стран-лимитрофов.

Белоруссия и мир

Глобальный план вакцинации ВОЗ предполагает, что в первую фазу вакцину должны получить работники здравоохранения и системы социального обеспечения, во вторую — группы риска, в том числе люди старше 65 лет. В третью — остальные. Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что первоначальные поставки вакцины будут ограничены.

Белоруссия в этой связи следует всем рекомендациям ВОЗ. Александр Лукашенко в ходе посещения 4-й минской больницы рассказал о трех путях, по которым пойдут в РБ: закупить у России «Спутник-5» для групп риска. Наладить производство этого российского препарата. Заняться разработкой собственной вакцины. Этот главный вопрос будут решаться в четверг, 17 декабря. Возможно, будут названы конкретные даты. На сегодня в РБ зафиксировано более 165 тысяч заражений коронавирусом (17 428 случаев на 1 млн человек). 1291 случай закончился летальным исходом.

Великобритания стала первой в мире страной, которая одобрила для широкого применения вакцину Pfizer-BioNTech. Заказана первая партия в 40 млн доз для 20 млн человек. По словам главы Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) Саймона Стивенса, его коллеги готовятся к самой масштабной кампании по вакцинации в истории страны. Для первого этапа подготовили 50 больниц по всей стране. Так же, как во время войны, для процедур приспособят конференц-залы и бизнес-центры. Вакцина от Pfizer и BioNTech имеет специфическую особенность: она требует хранения при сверхнизких температурах — минус семьдесят градусов по Цельсию. При такой температуре препарат можно хранить до шести месяцев, а при температуре до восьми градусов — всего до пяти дней.

В США также используют вакцину Pfizer и BioNTech. 11 декабря она была допущена к использованию в Америке, а уже 14 декабря укол сделали медсестре Сандре Линдси, работающей в реанимации одной из нью-йоркских клиник. К февралю вакцину получат до 100 млн американцев, или около 40% взрослого населения страны.

В России вакцинация также началась. У россиян две отечественные вакцины. Первая — «Спутник-5», разработанная НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи. Вторая — «ЭпиВакКорона», разработана центром «Вектор». Она будет готова после 1 января. Вакцинировать, согласно плану ВОЗ будут прежде всего врачей и учителей.

А вот ЕС к массовой вакцинации еще не готов. Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) обещает принять решение по вакцине, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, только 21 декабря. В ЕМА подчеркнули, что готовы выдать разрешение на использование вакцины на европейском рынке только при условии, что «данные по качеству, безопасности и эффективности внушают достаточное доверие и представлены в достаточном объеме, для того чтобы установить, что преимущества вакцины перевешивают риски».

Кроме того, заявку в EMA для регистрации своей вакцины от коронавируса подала американская компания Moderna.

На Украине все без изменений: много шума — и ничего. Единственный, трезвый голос политика Виктора Медведчука о том, чтобы пользоваться российской вакциной и наладить производство Спутника-5 в Харькове, потонул в «патриотическом» визге тех, кто палец о палец не ударит, чтобы помочь соотечественникам. «Патриотов» подогревает деньгами и прочими печеньками Петр Порошенко и компания, которые, понятное дело, агитируют за препарат Pfizer и BioNTech, умалчивая обо всех сопутствующих условиях хранения.

На Украине американским препаратам предоставляется бесплатная реклама на государственном уровне. Но самое смешное то, что дорогостоящая и сложная в хранении продукция Pfizer и BioNTech еще неизвестно, когда поступит. Пишут, что «в первом полугодии 2021 года», то есть «после дождичка, в четверг». И разумеется денег у Киева нет. Первая партия вакцин поступит в рамках глобальной инициативы COVAX.

Ирония судьбы

Завершая тему вакцинации в Белоруссии, не обойтись без небольшого лирического отступления с фармакологией и вакцинами никак не связанного. Просто еще один очень важный политический аспект с белорусским уклоном.

Нужно признать, что белорусов в массе тема вакцинации волнует очень мало. Эта тема в обществе почти не обсуждается. Ставшие за год привычными темы коронавируса, пандемии и опасности интересуют народ несколько больше, но тоже не особо. Несмотря на довольно запоздалые рекомендации носить маски, эта мера встречена с пониманием, тем более, что и без всяких «локдаунов» белорусы охотно применяли защитные средства, а самые предусмотрительные брали отпуск и уходили в режим самоизоляции.

Просто в Белоруссии тема не звучала так остро изначально, а после президентских выборов о ней совсем забыли. И вот тут самая изюминка. Если что-то и интересует наблюдателей, так это один ключевой вопрос, ответ на который, к сожалению, никогда так и не будет получен. Ибо история не знает сослагательного наклонения. А именно: прав или не прав был Александр Лукашенко, когда изначально занял конфронтационную позицию относительно пандемии и тех ограничительных мер, к которым прибегли все окружающие Белоруссию страны, включая Россию — стратегического союзника и партнера по Союзному государству. Лукашенко станет Назарбаевым? В Минске наметили планы по изменению системы власти © REUTERS, Sergei Gapon/Pool

Ведь если бы президент объявил в своей стране жесткий локдаун, то всего того, что продолжается с августа просто не было бы. Власти получили бы вполне легитимные поводы для ограничительных мер, а улица была бы пуста. Но Лукашенко наоборот, занял позицию людей, которых сегодня именуют ковид-диссидентами. Назвал пандемию «психозом», обещал сорвать покровы с конспирологии этого невиданного события.

Почему он так себя повел можно только догадываться. Возможно он таким образом работал со своим ядерным электоратом, состоящим из госслужащих. Отсутствие ограничительных мер казалось позитивным сигналом для них. Лукашенко подчеркивал, что сохраняет бюджетникам работу и зарплату.

С другой стороны, проверить эту гипотезу нельзя, поскольку социологических исследований на эту тему не проводилось. Также нельзя исключать и того, что локдаун никак не повлиял бы на оппозиционно настроенную часть населения. Как видим по событиям в мире, никакой локдаун никогда не останавливал протесты, в том числе против карантинных ограничений.

Так что протестные белорусы и так и так вышли бы на улицу, особенно если бы эпидемию использовали, как повод перенести выборы. Все эти предположения остаются на суд читателей. Прошлого не вернешь. Теперь Лукашенко — главный борец с коронавирусом, так что скорее всего вакцинации быть, а вот как ее используют политики мы узнаем несколько позже — скорее всего они над этим уже работают.