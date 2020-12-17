Грипп еще не пришел на Украину, но вакцины уже в дефиците — в аптечных сетях только остатки, и их еще нужно найти. Нехватка даже в частных клиниках. Притом что в этом сезоне, по данным МОЗ, вакцинировались всего 136 тысяч украинцев

Примечательно, что Министерство здравоохранения обещало закупить за бюджетные средства 1,41 млн доз вакцин против гриппа для прививки лицам, относящихся к группам риска.

Грипп нагрянет в феврале

По статистике МОЗ, в декабрь Украина входит без эпидемии гриппа. В начале декабря, на 49-ю неделю, интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Зарегистрировано 250 случаев среди пациентов с гриппоподобным заболеванием. Летальных случаев не зарегистрировано. За неделю против гриппа привито 16 775 человек. Всего за неделю ОРВИ заболели 183 375 украинцев, из них 40,6% — дети до 17 лет.

Коронавирус победил грипп на Украине — врач © REUTERS, Gleb Garanich Олег Рубан на днях сообщил, что в декабре всегда снижается уровень заболеваемости. Особенно в последнюю неделю года снижается уровень гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, и их минимальные показателями наблюдаются в первую-вторую неделю следующего года.

«Это естественное явление, которое фиксируется 20-30 лет с гриппом и ОРВИ. Коронавирус тоже относится к ним. Рост заболеваемости будет в феврале, и необходимо вводить какие-то ограничительные меры именно в конце января — в феврале», — отметил Рубан.

Но если пик ожидается в феврале, значит, не поздно еще прививаться. Вот только одна проблема: чтобы найти вакцину от гриппа, нужно серьезно потрудиться.

Охота за вакциной

В аптечных сетях еще можно найти вакцину от гриппа, но только в глубинке. К примеру, она осталась в Павлограде и Каменском. Можно поискать в небольших райцентрах. И цены везде разные: в Павлограде вакцину «Ваксигрипп Тетра» (Франция) продают по 370 грн, в Одессе — по 450 грн. Нашлись вакцины и в Киеве, но по несколько штук. Правда, все забронированы.

Пять доз на Киев на 15 декабря — это антирекорд. Не лучше ситуация и в частных медицинских клиниках. Там, если и найдется вакцина свободная, значит, кто-то отказался. По сути, только в нескольких клиниках они были в наличии. И цены кусаются: «Ваксигрипп Тетра» (Франция) — от 900 до 1300 гривен.

В большинстве клиник ответили, что в наличии нет вакцин, но ожидается поставка. Когда — до Нового года или после — ответить затруднились.

Обещанного три года ждут

Как рассказал один из сотрудников МОЗ на условиях анонимности, с закупками вакцин в этом году не торопятся из за того, что в прошлом году вакцинация от гриппа провалилась.

«В Украину в прошлом году поставили 500 тыс. доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались лишь 238 тыс. 79 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составила 10,5%. Хотя гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн человек (12,9% населения), 63% из которых — дети до 17 лет. До этого также половину закупленных вакцин пришлось утилизировать.

Покупать больше, чем используется, — нет смысла. Поэтому в этом году МОЗ не то что сэкономил, но решил не рисковать с закупками», — рассказывает наш собеседник.

Вспышку опасного заболевания зафиксировали на юге Украины © РИА Новости, Иван Руднев | Перейти в фотобанк

«В этом году как никогда бум на прививки от гриппа. И они действительно нужны. Неизвестно, когда будет вакцина от ковида и насколько она будет эффективна, а грипп-то никуда не делся. Грипп у нас каждый год, даже два раза в год, поэтому нужно прививаться.

В этом году вовремя заказали, вовремя сертифицировали, но мало заказали. Каждый город МОЗ считает, сколько ему надо вакцин и столько закупает. Частные клиники закупают по мере необходимости и, если спрос будет, купят еще. К тому же в этом году, можно сказать, сезон гриппа еще не начался, притом что ежегодно грипп приходит где-то в ноябре, сейчас он не настолько себя проявил, как ковид. Хотя люди болеют гриппом, увы.

Пик действительно будет в конце января — в феврале, потому что будет миграция населения на праздничные дни и потом все скажется», — отметил директор Киевского центра клинической иммунологии Олег Назар.

Более того, как подчеркнул врач, время привиться от гриппа есть — вакцина от гриппа дает быстрый всплеск антител, за три-пять дней они уже появляются в организме в достаточном количестве. Время привиться и спать спокойно есть. Главное, чтобы вакцины привезли. А в Минздраве обещали, что к эпидсезону 2020-2021 годов в Украину будет поставлено около 665 тыс. доз вакцин:

Степанов просит США о получении вакцины от COVID-19 © Facebook, Максим Степанов

45 тыс. доз вакцины «Инфлювак» («Эбботт Биолоджикалз Б.В.», Нидерланды, трехвалентная);

100 тыс. доз вакцины «Джис Флю» («Грин Кросс Корпорейшн», Южная Корея, трехвалентная);

20 тыс. доз вакцины «Джис Флю» («Грин Кросс Корпорейшн», Южная Корея, четырехвалентная).

Купить вакцину в аптеке можно примерно за 250-350 грн и сделать прививку у семейного врача или же обратиться в частные клиники. Бесплатно сделать прививку от гриппа обещали: медицинским работникам, педагогам, полиции и пограничникам.

Напомним, что от осложнений гриппа в течение прошлого эпидсезона на Украине умер 71 человек.