Обстановка в Нагорном Карабахе остаётся напряжённой. Несмотря на трёхстороннее заявление, Вооружённые силы Азербайджана пытаются взять под контроль новые территории

Вечером 15 декабря Министерство обороны Армении потребовало от Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики разъяснений по поводу появившихся в азербайджанских СМИ видеозаписей с захваченными армянскими военнослужащими.

Видео сопровождаются записями, утверждающими, что в плен к азербайджанцам попали свыше сотни человек.

Информацию о пленных прокомментировал и пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян. В Карабахе ответили на требование отдать три села © REUTERS, Staff/File Photo

«В Армии обороны эту информацию не подтвердили, поэтому я не исключаю, что азербайджанские источники действуют намеренно с целью создания дополнительной напряжённости», — заявил он в комментарии «Арменпресс».

По его словам, власти НКР экстренно изучают эти материалы, чтобы получить полную картину происходящего.

Тем временем остаётся напряжённой ситуация вокруг ряда сёл в Нагорном Карабахе, которые хотят взять под свой контроль азербайджанцы.

Несмотря на соглашение

Минувшие выходные отметились первым нарушением режима прекращения огня. «Проблемными» стали сёла Хцаберд и Хин Тахер, которые решили взять под контроль азербайджанские военнослужащие, хотя речи о передаче этих сёл Азербайджану по итогам соглашения не шло — они контролировались армянами.

Тем не менее азербайджанские военные пошли в наступление и установили контроль над Хин Тахер. В плен были взяты несколько армянских бойцов.

Российские миротворцы были вынуждены вмешаться.

На сайте Минобороны России появилась новая карта обстановки в районе проведения миротворческой операции, где сёла были включены в зону ответственности российских миротворцев. В азербайджанских соцсетях поднялась волна протеста — кто-то признавался в желании воевать с русскими, а кто-то предлагал позвать Турцию на помощь.

Однако на следующий день — 15 декабря — на сайте появился прежний вариант карты. Это дало основание некоторым азербайджанским СМИ заявить о «щелчке по носу». Радость и напряжение: что происходит между Арменией и Азербайджаном © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Самодеятельность российских военных в Карабахе стала причиной первого конфликта между Баку и Москвой. Московским генералам, решившим, что они могут делать, что хотят, и решать вопросы, как им вздумается, дали щелчок по носу», — сообщило азербайджанское издание «Туран».

Спустя несколько дней после обострения у сёл Хцаберд и Хин Тахер азербайджанские военные спровоцировали обострение и в сёлах Хин Шен, Мец Шен и Ехцаох Шушинского района. Сёла окружили, а во вторник 15 декабря в армянских соцсетях стала появляться информация о том, что азербайджанские военные потребовали от армян покинуть сёла.

Как заявил министр территориального управления и развития НКР Жирайр Мирзоян, благодаря вмешательству российских миротворцев в воскресенье и понедельник азербайджанские военные покинули дорогу, соединяющую сёла Хин Шен и Мец Шен.

«Эти сёла и Ехцаох находятся в окружении. К Ехцаоху азербайджанцы приблизились с севера, но в само село не вошли», — рассказал Мирзоян в комментарии изданию Sputnik Армения.

По его словам, требование покинуть село Ехцаох могло быть частной инициативой азербайджанских военнослужащих. Подобной договорённости не существует. Кроме того, власти Нагорного Карабаха были готовы эвакуировать сёла, но после того, как дорога между Хин Шен и Мец Шен стала свободной, руководство общины решило, что в этом нет необходимости.

Мирзоян особо подчеркнул, что никаких договорённостей о передаче сёл Азербайджану нет.

«Но их не было и в вопросе сёл Хин Тахер и Хцаберда. Но фактически на них напали и захватили», — отметил Мирзоян.

В сложившейся ситуации у некоторых армян начинают возникать вопросы и к российским миротворцам. Несмотря на их присутствие и трёхстороннее заявление, ВС Азербайджана продолжают наступление в ряде регионов Нагорного Карабаха.

В самом же Нагорном Карабахе считают: цель азербайджанских военных — выдавить миротворцев.

«Турецко-азербайджанские провокации в Арцахе (Нагорном Карабахе. — Ред.), набирающие силу в последние три дня и продолжающиеся по сей день, теперь направлены не столько против армян, сколько против российского присутствия на Кавказе. Цель Турции — свергнуть российскую миротворческую миссию и тем самым вытеснить Россию с Южного Кавказа», — заявил 15 декабря бывший парламентарий НКР, лидер партии «Национальное возрождение» Айк Ханумян.

Именно Ханумян организовывал митинг у базы миротворцев в Степанакерте 12 декабря с просьбой пояснить позицию по сёлам Хцаберд и Хин Тахер.

О том, что поведение азербайджанских военных вредит России, в интервью Sputnik Армения заявил и советник президента НКР Давид Бабаян. Сонный паралич Армении. Азербайджан продолжает забирать территории © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Наносится удар по рейтингу российских миротворцев. И в этом смысле — непосредственно по России. Здесь нужно обратить внимание на пантюркистский подход, в том числе непосредственное участие и планирование со стороны Турции», — сказал Бабаян 15 декабря.

По его словам, после таких инцидентов, как в Хцаберде и Хин Тахере, из Баку начинают звучать заявления: «Смотрите, российские миротворцы не могут выполнять свои функции». По мнению Бабаяна, в этом вопросе Турция и Азербайджан тесно сотрудничают и это один из видов геополитической борьбы.

Ещё одной целью эскалации он назвал урон армяно-российским отношениям. Бабаян заявил, что среди армян уже появляются, по его словам, какие-то политические «демагоги и проходимцы», обвиняющие после провокаций Россию, тем самым нанося серьёзный удар по двусторонним отношениям. При этом Бабаян подчеркнул, что это не носит массового характера.

Тем временем в самой Армении у многих возникают вопросы не только к власти, но и к оппозиции.

Бесплодные хождения?

Вечером 15 декабря в Ереване прошёл очередной оппозиционный митинг. Он был довольно массовым, как и митинг накануне — 14 декабря. На нём приняли решение организовать новое шествие протеста, которое должно состояться 16 декабря в 17:00 по местному времени (16:00 по Москве. — Ред.).

Как заявил представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян, ключевым требованием протеста станет заведение дела в отношении премьер-министра Никола Пашиняна по статье «Государственная измена». Кроме того, организаторы планируют построить маршрут так, чтобы останавливаться у зданий правоохранительных органов и в конце концов дойти до здания Службы национальной безопасности.

Однако митинг 15 декабря пришёлся по душе не всем оппозиционерам.

«Мы что-то не понимаем: оппозиция опять решила слить протест народа? Народ встал на ноги, сегодня было самое массовое шествие. Вышли все, вышли по призыву, вышли против предателя Никола. И вместо того, чтобы направить людей, рассказать им о дальнейших шагах, вы завершаете митинг на его пике. Часть колонны даже не успела выйти на площадь, а митинг завершён. Нам уже кажется, что оппозиция сама ждёт, чтобы Никол всё отдал и поставил точку», — гласила публикация в популярном Telegram-канале Τοgarma.

Были и те, кто считает тактику постоянных митингов правильной.

«Последние два дня показали, что обвинения в сторону оппозиции о том, что протест сдулся (особенно после митинга у парламента), были безосновательны. Количество людей, выходящих на улицу, с каждым разом увеличивается, а количество не вовлечённых в протестное движение людей уменьшается.

<…> Вазген Манукян, как один из лидеров Карабахского движения, когда на улицы и площади выходили сотни тысяч людей, тонко чувствует настроения людей и хорошо владеет механизмами управления большими массами людей. Да и тот же Пашинян раскрутил протестное движение в 2018-м году аналогичными шествиями по Еревану. Технологии стары как мир, и если есть повод для народного возмущения, то ничего нового далее придумывать не надо», — утверждала публикация другого популярного канала — ArmenianVendetta.

По информации канала, дедлайн для Пашиняна установлен: это 1 января 2021 года. Встречать Новый год без Пашиняна — вот цель оппозиционеров.

Однако Пашинян не обращает внимания на митинги и подавать в отставку не намерен. Дмитрий Выдрин: Когда ошибка хуже предательства. Уроки Армении через полвека © РИА Новости, Владимир Трефилов

Тем временем на границе Армении и Азербайджана уже произошёл ряд инцидентов, связанных с её демаркацией и делимитацией. Армения может потерять новые земли, но власть словно охватил паралич.

При этом ухудшаются отношения и Армении с Нагорным Карабахом. Так, требование Минобороны Армении от Армии обороны НКР пояснить видео с пленными является беспрецедентным.

«Ранее никогда Минобороны Армении не делало подобных публичных заявлений и координировало с Армией обороны Карабаха все информационные сообщения и заявления», — отмечается в публикации популярного в Армении Τelegram-канала bagramyan26, который часть армянских пользователей считает провластным.

Конструктивных предложений по выходу из сложившейся ситуации пока ни у кого нет.