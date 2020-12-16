Победа бывшего вице-президента Джо Байдена на президентских выборах официально подтверждена, и в начале года он приступит к своим обязанностям. А помогать ему будет большая команда, в которой собрались очень яркие личности

14 декабря коллегия выборщиков объявила Джо Байдена избранным президентом США. Действующий глава государства Дональд Трамп хоть и отказывается признавать своё поражение, но в конце ноября дал распоряжение всем ведомствам начать процесс передачи власти.

20 января Белый дом займёт новая администрация. А кто все эти люди, которые будут править страной следующие 4 года?

Вице-президент Камала Харрис

Ключевой фигурой новой администрации будет Камала Харрис, не только потому, что вице-президент — это второе лицо государства, а ещё и потому, что если 78-летний Байден в силу каких-либо обстоятельств, прежде всего по состоянию здоровья, не сможет исполнять свои обязанности до конца срока, то руководить страной до плановых президентских выборов в ноябре 2024 года будет именно она. Из соперников в соратники: кого Джо Байден выбрал своим вице-президентом © AP, David J. Phillip

Камала Харрис войдёт в историю США как первая женщина — вице-президент (ранее женщин дважды выдвигали на эту должность: конгрессвумен от штата Нью-Йорк Джеральдин Ферраро в 1984 году и губернатора Аляски Сару Пэйлин в 2008 году, но их напарники — кандидаты в президенты демократ Уолтер Мондейл и республиканец Джон Маккейн соответственно потерпели поражение на выборах) и первый темнокожий вице-президент (некоторые СМИ называют её афроамериканкой, но это не так: Камала родилась в Окленде, штат Калифорния, в семье мигрантки из Индии и мигранта с Ямайки).

Сенатор от штата Калифорния и сама могла бы представлять демократов на этих президентских выборах, но 8 марта сошла с дистанции, поддержав кандидатуру Байдена. Впрочем, на этапе внутрипартийных праймериз выяснилось, что их взгляды на некоторые вопросы кардинально отличаются, в частности на стратегию развития энергетики и право граждан иметь оружие.

Что касается профессиональной деятельности Харрис, то она больше 10 лет работала прокурором, сначала окружным в Сан-Франциско, а затем генеральным в Калифорнии. В это время она по долгу службы сотрудничала с Бо Байденом, страшим сыном Джо Байдена, который был генеральным прокурором штата Делавэр. Сенатором Камала стала в январе 2017 года.

В целом она поддерживала политический курс администрации 44-го президента Барака Обамы, в которой Джо Байден занимал пост вице-президента, и жёстко критикует действия Трампа. В частности, она выступала против выхода из ядерной сделки с Ираном и торговой сделки с Китаем, а также высказывалась против общения американского президента с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

В отношении России Харрис действует в фарватере Демократической партии: считает РФ противником США и обвиняет неких российских хакеров в распространении ложной информации лично о ней и вмешательстве в американские выборы, не приведя при этом никаких доказательств. В этом контексте будущий вице-президент уличала Трампа в том, что он верит своему российскому коллеге Владимиру Путину больше, чем собственной разведке, постоянно твердящей о «российском следе», доказать который, впрочем, никак не удаётся, даже спецпрокурор Роберт Мюллер ничего найти не смог. К тому же Харрис негативно восприняла заявление Трампа о том, что он может поехать в Россию на празднование 75-летия Победы.

При этом есть направления, на которых взгляды Харрис совпадают с курсом нынешней администрации Белого дома: политик выступает за тесные связи с Израилем и урегулирование конфликта в Афганистане, голосовала в Сенате против резолюции, осуждавшей Трампа за вывод американских войск из Сирии.

Энтони Блинкен — госсекретарь

Управление Государственным департаментом доверят Энтони Блинкену, который в ходе нынешней избирательной кампании отвечал в предвыборном штабе демократов за внешнеполитическое направление.

Со следующим президентом США он знаком давно: в 2009-2013 годах работал советником по национальной безопасности Байдена — вице-президента. Затем перешёл на аналогичный пост, но уже у президента Обамы, а в 2015-2017 годах был заместителем госсекретаря, так что деятельность внешнеполитического ведомства знакома Блинкену не понаслышке. Журнал The American Prospect называл его правой рукой Байдена на протяжении почти двух десятков лет. Украинский кадр: в администрации Байдена появится человек, тесно связанный с Киевом © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Энтони Блинкен, имеющий украинские корни, в период украинского кризиса активно выступал за введение санкций против России за присоединение Крыма, посещал Киев и призвал Трампа, занявшего президентский пост, предоставить Украине летальное оружие, против чего выступал в период правления Обамы.

Ллойд Остин — министр обороны США

67-летний генерал станет первым темнокожим главой Пентагона. Как пишет журнал Politico, Байден остановил выбор на его кандидатуре не только потому, что они вместе работали в администрации Обамы, но и потому, что он пользуется уважением сред военных.

Служба Ллойда Остина в американской армии началась после окончания в 1975 году Военной академии США в Вест-Пойнте с пехотной дивизии, расположенной в Германии, позже он занимал различные должности в воинских подразделениях на территории Штатов, а затем был переведён на работу в Пентагон, где служил в Объединённом штабе.

В качестве командующего американскими силами в Ираке отвечал за постепенный вывод войск из этой страны, а будучи руководителем Центрального командования Вооружёнными силами США в 2013-2016 годах, генерал играл ключевую роль в разработке стратегии по борьбе с запрещённой в РФ террористической группировкой «Исламское государство».

После увольнения с военной службы, которой посвятил 41 год, Остин вошёл в совет директоров компании Raytheon Technologies — одного из крупнейших подрядчиков Пентагона, а также стал членом правления крупнейшего американского производителя стали Nucor и медицинской компании Tenet.

Джанет Йеллен — министр финансов США

Женщины никогда раньше не возглавляли это ведомство. Джанет Йеллен ранее возглавляла Федеральную резервную службу США, а также много лет посвятила преподаванию в университетах. В центре её академических интересов была безработица, все эти знания очень пригодятся министру финансов в условиях, когда страна переживает тяжёлые последствия пандемии коронавируса.

На пресс-конференции в Делавэре 1 декабря Йеллен подчеркнула, что из-за пандемии Штаты столкнулись с кризисом исторического масштаба в социально-экономической сфере, пандемия и её последствия для экономики причинили вред большому числу людей, а сильнее всех пострадали самые уязвимые группы населения.

«Нет никого, кто был бы подготовлен лучше к тому, чтобы урегулировать этот кризис. Она один из важнейших мыслителей в сфере экономики современности», — охарактеризовал её Байден.

Джейк Салливан — помощник президента США по национальной безопасности

44-летний политик имеет опыт работы с несколькими известными функционерами Демократической партии: он был советником сенатора от штата Миннесота Эми Клобушар, которая участвовала в нынешней президентской гонке, в 2008 году входил в предвыборный штаб Хиллари Клинтон, а в 2009-м стал заместителем главы её аппарата как государственного секретаря в администрации Обамы.

В 2016 году, будучи старшим политическим советником кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, Джейк Салливан раскритиковал заявление кандидата от республиканцев Дональда Трампа о том, что президент РФ Владимир Путин не собирается вторгаться на Украину, хотя Крым и перешёл в состав России. Анатолий Вассерман: Байден плюнет на Минские соглашения, если окажется в Белом доме © РИА Новости, Александр Натрускин

Помимо этого, Салливан был тем человеком, который заложил мину замедленного действия для Трампа, а выражаясь точнее, подложил ему свинью. Будучи помощником Клинтон, он в 2016 году разносил по миру слухи о российском вмешательстве в американские выборы, по итогам которых неожиданно для многих победил Трамп. Именно с его лёгкой руки и сформировался образ Трампа как «агента Кремля», хотя никакого подтверждения этому американские спецслужбы впоследствии не нашли.

Очень интересные личности будут отвечать в администрации Байдена за спецслужбы.

Эврил Хейнс — директор Национальной разведки США

Национальную разведку США тоже впервые может возглавить женщина. Эврил Хейнс, по образованию физик и юрист, работала заместителем директора ЦРУ и заместителем советника президента по национальной безопасности. С Обамой и Байденом женщина тесно работала в комитете Сената по международным отношениям, в котором оба будущих президента состояли как сенаторы, а сама она была главным юрисконсультом.

После победы Обамы на выборах 2008 года Хейнс назначили младшим юрисконсультом Госдепартамента по вопросам международных договоров.

Это очень разносторонняя личность. После окончания школы (в годы учёбы в которой подрабатывала в автомастерской) Хейнс уехала в Японию, обучалась дзюдо и получила коричневый пояс. По возвращении в Америку влюбилась в лётного инструктора Дэвида Дэвиги, они восстановили старую «Сессну» и хотели совершить на ней перелёт в Европу, но самолёт обледенел, и пришлось совершить вынужденную посадку, не успев покинуть страну.

Позже супруги купили на аукционе здание бывшего бара, где на втором этаже был бордель, в опасном пригороде, конфискованное властями после ликвидации в нём наркопритона, и на деньги, полученные от продажи самолёта, переоборудовали его в книжный магазин и литературное кафе, в котором впоследствии регулярно проводили «эротические чтения», чтобы дать людям возможность «заняться сексом, не занимаясь сексом». Байден — президент. В США подвели итоги выборов, но это ещё не конец © REUTERS, Leah Millis

Дэвид Коэн — директор ЦРУ

Над этим кадровым назначением Байден ещё думает, но источники в его окружении говорят, что склоняется именно к его кандидатуре.

В 2015 году Дэвид Коэн, никогда не работавший в спецслужбах, сменил Хейнс на посту заместителя директора ЦРУ. В 2015-2017 годах участвовал в совместной работе ЦРУ, ФБР и Министерства внутренней безопасности США по оценке приписываемого России вмешательства в президентские выборы в стране 2016 года.

До перехода в ЦРУ он был заместителем министра финансов США, в круг его ответственности входили вопросы борьбы с источниками финансирования террористических организаций и санкций против Ирана, за жёсткую позицию чиновника прозвали «гуру санкций». Эту кличку Коэн оправдал и позже — когда занимался разработкой ограничительных мер в отношении России.

Однако более широкой аудитории Коэн может быть известен по эпизодической роли в финальном сезоне сериала «Игра престолов». Он снялся в образе крестьянина из Винтерфелла, замка дома Старков, который получил тарелку похлебки от Давоса Сиворта.

Накануне выхода на экраны этой серии ЦРУ написало на своей странице в Twitter: «Пташки», ищите нашего бывшего заместителя директора, который бродит по Вестеросу, в сегодняшнем эпизоде «Игры престолов».

A perk of working for CIA is world travel. Apparently that sometimes extends to other realms…



“Little birds,” be on the lookout for a former deputy director of ours wandering through #Westeros in tonight’s episode of #GameOfThrones. pic.twitter.com/DBIzIFKoju — CIA (@CIA) April 22, 2019

В команде Байдена немало людей, работавших с ним бок о бок в администрации Обамы.

Джон Керри — спецпредставитель президента США по вопросам климата

Самый известный из них, конечно, бывший госсекретарь США Джон Керри. До прихода в Госдепартамент в 2013 году в течение 4 лет он возглавлял комитет Сената по внешней политике, сменив на этом посту ни кого-нибудь, а Джо Байдена.

Керри принимал активное участие в событиях вокруг Украины, поскольку на период его работы во внешнеполитическом ведомстве пришлись госпереворот в Киеве, начало войны в Донбассе, переход Крыма в состав РФ, введение антироссийских санкций. Причём он даже не пытался соблюдать дипломатический нейтралитет, а в открытую говорил, какую сторону внутриукраинского кризиса поддерживает: 31 января 2014 года госсекретарь заявил, что оппозиция может рассчитывать на полную поддержку президента Барака Обамы и американского народа.

Керри неоднократно бывал в Киеве. Так, 4 марта 2014-го сразу по прилёте в аэропорт «Борисполь» он пообещал предоставить Украине пакет помощи на сумму $1 млрд в виде субсидий на энергоносители, чтобы снизить энергетическую зависимость от России. Кроме того, побывал на Майдане и возложил цветы к месту гибели участников акций протеста.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Керри никогда не состоял в «русофобской команде» Барака Обамы. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров в 2015 году рассказывал, что у них с американским коллегой, несмотря на политические разногласия Москвы и Вашингтона, хорошие отношения.

В январе 2014 года на встрече в Париже в преддверии международной конференции по Сирии «Женева-2» Керри преподнёс коллеге необычный подарок — 2 огромные картофелины. Как объяснил госсекретарь, в рождественские праздники он позвонил Лаврову из Айдахо, а тот сказал, что слышал, будто в этом штате растёт какая-то особая картошка.

«Вот я и решил показать её Сергею. Он обещал не делать из неё водку, а съесть», — сказал в Париже Керри.

Лавров его поблагодарил за подарок, но отметил, что водку из картошки делают в Польше. Позже он рассказал, что согласился на просьбу одного фермерского хозяйства и отправил эту картошку на Кубань, где попробуют с ней поэкспериментировать. Однако впоследствии американский овощ на российской земле не прижился.

Джен Псаки — пресс-секретарь Белого дома

На той же встрече в Париже российская сторона не осталась в долгу и нанесла «симметричный ответ» — подарила Джен Псаки, которая тогда была официальным представителем Госдепартамента, розовую шапку-ушанку. Она сразу примерила свой новый головной убор и сфотографировалась в нём вместе с главами двух внешнеполитических ведомств.

Та самая Псаки, которая приходила на брифинги для журналистов в одном сапоге, утверждала, что «природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину», и признавалась, что просто зачитывает тексты, подготовленные её помощниками, не до конца понимая смысла, теперь по приглашению Байдена станет пресс-секретарём Белого дома.

Так что брифинги обещают быть интересными!

Сьюзан Райс — советник президента США по внутренней политике

Афроамериканка, которая в первый президентский срок Барака Обамы была постоянным представителем США при ООН, а во второй стала его помощником по национальной безопасности, и в администрации 46-го президента претендует на высокий пост.

«Она будет вести и координировать мою внутреннюю политику. Это большая и критически важная работа», — сказал Байден.

Интересно, что чуть ранее Сьюзан Райс прочили в госсекретари, как писали газета Politico и журнал Foreign Policy, именно у неё были самые высокие шансы среди всех кандидатов. Судя по всему, штаб Байдена решил не рисковать, поскольку высока вероятность, что подконтрольный республиканцам Сенат заблокирует это назначение, как это было несколько лет назад.

После ухода Хиллари Клинтон из Госдепартамента Обама хотел Райс, но конгрессмены-республиканцы проголосовали против. Им не понравилось, что Райс сначала говорила, что посол США в Ливии Кристофер Стивенс погиб 11 сентября 2012 года в Бенгази в результате стихийных демонстраций по поводу фильма «Невинность мусульман» о пророке Мухаммеде, однако позже выяснилось, что атака на здание американской дипмиссии была планирована исламскими экстремистами и Вашингтон об этом информировали по нескольким каналам.

Вообще администрация Байдена отличается очень пёстрым составом: здесь много женщин, представителей расовых и сексуальных меньшинств. Избранный президент таким образом пытается добиться лояльности как можно большего количества групп электората с прицелом на последующие выборы и президентские, и в Конгресс, ведь тревожные звоночки послышались в ходе нынешней кампании: за Трампа проголосовало, в частности, больше афроамериканцев, а это традиционные сторонники демократов.

Будет ли в конечном итоге новый состав Белого дома выглядеть так, как предлагает Байден, — большой вопрос. Всё из-за тех же законодателей-республиканцев, которые могут заблокировать назначения, предложенные американским лидером. Но об этом мы узнаем уже в 2021 году.