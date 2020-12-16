Несмотря на громкие заявления властей о борьбе с коррупцией и хищениями в армии, ситуация почти не меняется. Схемы прокручивают везде, где можно заработать, а чтобы скрыть растраты — сжигают склады. Потом, правда, оказывается, что то бронежилеты дырявые, то минометы взрываются... Но при этом мало кого из преступников ловят и тем более наказывают

Дела рассыпаются

В 2017 году, будучи президентом Украины, Петр Порошенко заявил: будет нещадно бороться с расхитителями армейского имущества.

«Позиция первая: никому не позволю воровать в армии. Тем, кто будет воровать в армии, руки поотрубаю. Вот позиция президента», — сказал Порошенко, добавив, что армия является «предметом его персональной заботы».

Порошенко назвал Вооруженные силы Украины «одним из очевидных достижений» за три года президентства. Он добавил, что все, кто владеют данными о правонарушениях, должны сразу обращаться в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), а не «делать политиканство».

Он назвал «абсолютно неприемлемыми» длительные расследования коррупционных дел. По мнению Порошенко, это «разрушает логику борьбы с коррупцией».

От рюкзаков Авакова до носков Минобороны. Власть новая, а коррупционные схемы — старые © Facebook, Поліція Києва Игорь Павловский и глава Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Украины Владимир Гулевич по подозрению в том, что во время конкурса на закупку топлива незаконно заключили несколько соглашений с поставщиком. А это привело к значительному увеличению цены на товар.

В результате в пользу поставщика безосновательно и незаконно были перечислены бюджетные средства на общую сумму 149,339 миллиона гривен (примерно $5,65 млн). При этом чиновников заподозрили в присвоении 58 миллионов гривен. Но уже в ноябре 2019 года суд вернул Специализированной антикоррупционной прокуратуре обвинительный акт по делу о хищении должностными лицами МО крупной суммы денег. Сейчас дело зависло.

Как заявил замминистра Павловский, у Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) нет доказательств вины руководства Минобороны по делу о закупках топлива, поэтому она пытается продлить расследование вместо того, чтобы отстаивать свою позицию в суде.

«Дело в суде рассыплется. Спросите их: а почему же вы, ребята, бездоказательно поливали грязью невинных людей? Поэтому ищут, как дело «подвесить». Чтобы оно еще долго не попало в суд. Хочу, чтобы были сняты все обвинения, а люди, которые подписывали подозрение, извинились. Это нормально, по-мужски: ошиблись — надо извиниться. А сейчас они пытаются вести какую-то некрасивую игру, сознательно затягивая расследование», — заявил Павловский.

Но дело рассыпается еще до суда. И никаких отрубленных рук, никакого наказания для коррупционеров нет. И поэтому армию продолжают расхищать.

Контрразведка прикрывает схемы

Как признаются бывшие военные, в армии сегодня не воруют только те, кто не имеет доступа к материальным благам. Притом что чем выше должность и возможности, тем больше и суммы.

«Прапорщик на складах воровал по минимуму — выносил по мелочи, так сказать, на бутылку. Завскладом вывозил имущество машинами. Командир части с финансистом в доле списывали технику, а на самом деле ее "толкали налево", зарабатывая неплохо, плюс брали откаты за тендеры. И это только так, часть из привычного армейского заработка. В армии всегда можно придумать, на чем поживиться», — рассказывает полковник ВСУ в запасе Валентин Корниенко.

Суд отправил под арест чиновников, закупивших для ВСУ «картонные» бронежилеты © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк Игорь Непота. Полковник задержан на взятке в 400 тысяч гривен, которую он хотел получить за организацию тендера по закупке беретных знаков Вооруженных сил Украины в интересах коммерческой фирмы.

Фокус заключался в том, что собственник ООО «Бомакс плюс» Бойко просил изменить технические условия сплава металла, из которого изготовляются беретные знаки, средняя цена которых 120 гривен за штуку. Это гарантировало получение миллионного заказа на изготовление знаков для армии.

Схема стала возможной в результате скандального и остро критикуемого приказа от 30 июня 2020 года № 238 о внесении изменений в приказ Министерства обороны Украины «от 20 ноября 2017 року № 606», который совершенно без всяких разумных обоснований изменил Правила ношения военной формы, одежды и знаков различия военнослужащими ВСУ.

Каждый военный знает этот приказ, поскольку он предусматривает массу необоснованных изменений формы одежды:

— перекраска шевронов с именами военнослужащих буквами черного цвета;

— изменение мест нашивки государственного флага и нарукавного знака воинской части;

— золотые погоны на парадной форме;

— перенос «зубчатки» с погон генералов на воротники генералов, а булавы с ворота переместили на погоны генералов.

Внесены изменения в несколько десятков знаков и эмблем в общей сложности. А это значит, что военнослужащие должны выбросить старые погоны и нашивки и купить новые, кому не выдадут. Но на форме и изменениях в ней в Минобороны всегда делали деньги, большие деньги. Каждый вновь пришедший министр ее менял, а потому еще и усовершенствовал. А все для того, что получить миллионные откаты.

Полковник Непота погорел только на одном тендере, а с учетом того, что их как минимуму несколько десятков, размах можно себе представить. Притом что полковник Непота возглавляет отдел ГУРСМО три года, он уже проживает в собственном доме в Борисполе площадью 299 квадратных метров.

Но при этом, как рассказывают знающие люди, все махинации в Минобороны «крышуют» СБУшники — сотрудники Департамента контрразведки.

«Военная контрразведка занимается обеспечением безопасности как внутренней, так и внешней. Особенно в зоне ООС — горюче-смазочные материалы, боекомплекты, форма, продукты и так далее — все продается с «благословения» старшего из военной контрразведки. Это закон.

Поэтому никто из этой структуры, как и из контрольно-ревизионного управления, в упор не замечает происходящее. Если на местах в частях воруют на десятки-сотни тысяч, то в Минобороны счет идет на миллионы», — рассказывает вчерашний офицер Павел Верес.

Гривна с маски

По словам военнослужащих, попадаются на взятке только те, кто не делится или кого надо убрать с «хлебного места».

Летом 2020 года СБУшники задержали начальника управления Командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, чиновником Государственной инспекции энергетического надзора и посредником. Они требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 миллиона гривен, за это дельцы обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах.

При этом размер взятки был обусловлен объемом поставки — 1 гривна с каждой маски. И это только маски.

La Croix: Коррупция продолжает разрушать армию Украины © Twitter пресс-секретаря президента Украины

В столице доходило даже до 10 тысяч долларов, в зависимости от района и квадратов.

Бюджет Минобороны в 2020 году составил 136,6 миллиарда гривен — это самый большой бюджет за всю историю МО. В 2019 году бюджет военного ведомства составляет почти 103 миллиардов гривен. В следующем году планируется потратить на армию 116 миллиардов гривен, а это значит, что воровать есть чего — и можно это делать с размахом.