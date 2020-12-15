Во вторник, 15 декабря, в украинской столице развернулись масштабные акции протеста. Украинские индивидуальные предприниматели протестовали против попыток обложить их новыми налогами и карантина

Утром во вторник, 15 декабря, в Киеве начались акции протеста индивидуальных предпринимателей.

На Украине ИП называются ФОП — «фізична особа-підприємець» — предприниматель-физлицо. Движение украинских предпринимателей — SaveФОП — ещё неделю тому назад анонсировало акции протеста.

«Бизнес должен работать! Локдаун — зло!» — начинался обнародованный тогда же их список требований к правительству.

В сам список входили требования принять нужные предпринимателям законопроекты, а также создать при президенте Украины постоянно действующий консультативно-совещательный орган, который бы занимался развитием микропредпринимательства и в который бы входили представители ФОПов.

Кроме того, предприниматели требовали, чтобы все изменения в законодательство, которые касаются их деятельности, вносились после консультаций с ними. Также они требовали реформ налоговой и таможенной службы в соответствии со стандартами ЕС, повышения их прозрачности, а еще введения моратория на проверки бизнеса на время ограничений, введённых властью для борьбы с COVID-19.

Кроме того, предприниматели призвали власть принимать взвешенные решения по карантину, не допустив ограничения деятельности малого и микробизнеса.

С этими требованиями предприниматели и попытались выйти к Верховной Раде 15 декабря, забыв, что на дворе не 2014-й и уж тем более не 2013 год.

Предприниматели — малые, проблемы — большие

Во вторник, 15 декабря, правительственный квартал в Киеве был перекрыт, что доставило проблемы тем, кто был далёк и от депутатов, и от микропредпринимателей.

«Полиция в Киеве — это перекрыватели улиц и создатели глухих тупиков, не больше. Примерно таких тупых и непролазных, как мэр, выдающий разрешения протестовать везде, невзирая на коллапсы, к которым это приведёт. Правительственные кварталы превращены в мышеловку, из которой нельзя выбраться. В конце каждой глухой пробки стоит полицейская машина, и надо только разворачиваться, а полицейские на вопрос, какой улицей и как выехать из закрытой со всех сторон ловушки, отвечают: «Никак, припаркуйтесь». К тем, кто поверил, сразу едет эвакуатор», — негодовала политолог Елена Дьяченко.

Она, впрочем, не довольна была и поведением предпринимателей.

«Если протестующие ФОПы думают, что созданный ими ад в центре как-то испугает власть, очевидно, рассчитывают, что у отбитой боксёрской головы мозга нет, а эмпатия к жителям города осталась, то нет. А полицейские после реформы не имеют опции разруливать пробки, прошита только функция перекрывать улицы и создавать пробки. Такое важное условие коллективного выживания как способность к сосуществованию у нас равна нулю», — отмечала политолог.

Она уверена, что акция протестов предпринимателей вряд ли заставит власть пойти на уступки. «Налоговый майдан» в Киеве: ситуация начала выходить из-под контроля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Последняя хорошо подготовилась к протестам — не в пример четвёртому президенту Украины Виктору Януковичу. Силы полиции были внушительными, да и подъезды к правительственному кварталу были перекрыты. Впрочем, это не помешало протестующим пешком собраться на площади Конституции у Верховной Рады.

Главной целью полицию было не столько препятствование протестующим, сколько недопущение провоза и проноса на площадь Конституции палаток и дров. Встречать Новый год с новым Майданом президенту Украины Владимиру Зеленскому явно не хотелось.

Тем не менее напоминаний о Майдане избежать ему не удалось. По иронии судьбы всё началось именно на майдане Незалежности, куда и направились протестующие после митинга под стенами Верховной Рады.

«Всё фигня, давай по новой!»

Мэр Харькова Геннадий Кернес в те дни, когда он только делал свои первые шаги в политике и даже не мог себе представить, что возглавит первую столицу Украины, прославился видео, где он давал советы своему другу — Михаилу Добкину, как тому себя держать во время записи предвыборной рекламы.

«Миша, всё х***я (фигня. — Ред.), давай по новой!» — призывал Кернес Добкина к новому прочтению текста.

Фразу Кернеса многие вспомнили и сегодня, когда на Майдане начались очередные столкновения очередных протестующих с очередными стражами правопорядка. Предприниматели вступили в схватку с полицией на Майдане, в ход пошел слезоточивый газ © скриншот видео «Страна.ua»

Организатор протеста — Сергей Доротич, который, по сути, и возглавил акцию SaveФОП, по давней украинской традиции попытался установить палатки на главной площади страны. Понимания у полицейских он не нашёл. Завязалась потасовка.

«Я призываю всех, кто видит этот беспредел, покупайте палатки и идите на майдан Независимости. Мы должны устоять», — призвал Доротич своих сторонников.

Это воззвание, хоть и не было просьбой «взять чай, кофе и хорошее настроение», но также мобилизовало противников власти.

Предприниматели решили доказать, что булыжник — оружие не только пролетариата, но и буржуазии, и начали снимать некоторые гранитные плиты с мостовой для того, чтобы в случае надобности быстро разобрать мостовую на камни.

Полиция тоже не была безучастна. Она применила к протестующим слезоточивый газ. Начались потасовки. Позже в полиции сообщили о 40 пострадавших правоохранителях. Счёт раненых предпринимателей тоже шёл на десятки.

Доротич решил обратиться к президенту Украины.

«Обращаюсь к вам как к гаранту конституции, прекратите беспредел и издевательства над народом Украины, которые сейчас происходят здесь, на майдане Независимости», — заявил он.

Нужно ли говорить, что всё противостояние на Майдане происходило с полным игнорированием социальной дистанции и других мер, направленных на борьбу с COVID-19.

Позже страсти улеглись. Протестующие почтили минутой молчания память погибших на Майдане 2014 года, а после Доротич заявил, что ФОПовцы останутся на Майдане на ночь.

«Мы будем здесь до тех пор, пока не будут выполнены наши требования», — подчеркнул он.

Полицейские же сняли часть оцеплений вокруг протестующих и даже дали установить несколько палаток, но небольших — одно- и двухместных, не пригодных для развёртывания полевых кухонь или обогрева протестующих.

Тем не менее предприниматели не намерены сдаваться.

«Готовимся на ночную стражу… Надо продержаться сутки, чтобы удержать площадь, поскольку завтра должно приехать еще больше активистов», — заявили организаторы акции. Массовое побоище на Майдане: предприниматели против полиции — видео

Они попросили у киевлян приносить бутерброды и чай в поддержку бизнеса.

Скорее всего, и этот Майдан закончится ничем, как и ранний МихоМайдан и другие акции протеста против постмайданных властей. Всё-таки Запад устраивает и нынешнее руководство Украины, а без поддержки извне ни один протест на Украине не увенчался успехом.

Да и те, кто пришёл во власть благодаря тектоническим изменениям, спровоцированным Майданом 2013-2014 годов, склонны жёстко подавлять любые формы протеста. У них перед глазами пример «демократа» Януковича, медлившего с разгоном массовых акций и досидевшегося до госпереворота.

Однако симптоматично, что ни Пётр Порошенко, ни Владимир Зеленский не избежали своих Майданов. Украинский народ, судя по всему, не устраивает ни один из правителей в истории независимой Украины.