Вечером в понедельник, 14 декабря, Армения и Азербайджан поменялись пленными в формате «всех на всех». Однако это не означает разрядки обстановки в Нагорном Карабахе. Ситуация остается сложной

Вечером 14 декабря Армения и Азербайджан обменялись пленными. В Ереван прибыли 44 человека, в Баку — 12 человек. Армянских пленных из Баку в Ереван сопровождал командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов.

«Сегодня в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года осуществлен обмен пленными по принципу «всех на всех». Этому предшествовала большая подготовительная работа с азербайджанской и армянской сторонами, проведенная российскими миротворцами», — сообщил Мурадов.

Командующий российскими миротворцами генерал Мурадов, лично доставивший освобожденных армянских пленных в Ереван, рассказал о деталях операции https://t.co/Eyrp1Y71qO pic.twitter.com/dB9oDQIGRH — РИА Новости (@rianru) December 15, 2020

​По его словам, под его личным контролем самолетом ВКС России в Баку доставили и передали представителям азербайджанских органов 12 человек. Азербайджанская сторона возвратила 44 пленных, которые и прибыли с Мурадовым на аэродром Эребуни. Пропавшие солдаты Карабаха. В Армении пытаются добиться ответа от властей © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения», — заключил он.

Сам Мурадов в течение предыдущих двух недель вел напряженные переговоры по поводу обмена. И вот они увенчались успехом. При этом не все из тех, кого передали, были взяты в плен с оружием в руках. Более того, были среди пленных и те, кто оказался за решеткой задолго до нынешней войны в Нагорном Карабахе.

Радость и смешанные чувства

Вечером в Ереване разыгралась пронзительная сцена. Родным сообщали имена тех солдат, которые вернулись по обмену. То и дело раздавались аплодисменты и радостные крики — родные и друзья не могли сдержать себя, узнав радостную для них весть.

Период бессонных ночей и тревог для них закончился.

«Вот и раздался второй телефонный звонок от мамы. Но на этот раз новость была из худших… Сегодня стало ясно, что тот самый двоюродный брат попал в плен… Стояла в магазине с мацуном в руках, не двигаюсь, не до конца осознаю, что она говорит… В голове наш последний разговор, улыбки, его смех… А тут — мама говорит, что его взяли в плен. Слышу ее голос, в то же время в ушах его смех. Отключила телефон, мол, потом поговорим, ок. Стою, не двигаюсь. Шум в ушах, как будто после взрыва. Вспомнила последние слова, которые ему сказала: «Ты смотри, не теряйся, обязательно на следующей неделе пойдем куда-то!» — писала 23 октября журналистка из Степанакерта Лика Захарян.

Теперь ее двоюродный брат на свободе. Издевались и снимали на камеру: азербайджанских военных арестовали за преступления в Карабахе © REUTERS, Aziz Karimov

«Среди 44 парней и мой двоюродный брат, о котором я уже вам рассказывала. Просто захотела с вами поделиться», — сообщила Захарян своим подписчикам в Telegram 14 декабря.

Среди вернувшихся есть и люди, за судьбой которых следила вся Армения. Речь о человеке, которого жестоко избивали азербайджанские военные. Видео избиения облетело сеть.

«Мы азербайджанцы, мы турки, мы всех вас, шакалов, перебьем!» — бахвалился самый жестокий из истязавших мужчину азербайджанских военных.

Мужчина был без оружия, в гражданской одежде. Теперь он — дома и, судя по фотографиям, стал еще седее.

«Наш герой, Камо Григорьевич, сегодня вернулся в Ереван! Об этом сообщила его родственница», — сообщил блогер из Карабаха Арутюн Акопян.

Но есть и те семьи, которые не дождались своих родных. Но они не теряют надежду на скорую встречу. Как сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян, азербайджанская сторона удерживает 60 военнопленных и 40 гражданских лиц.

При этом количество пленных продолжает увеличиваться. Вечером 14 декабря Τelegram-канал bagramyan26 опубликовал видео плененных азербайджанцами армян под Хцабердом, где на выходных было обострение и первое нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

«Это, предположительно, наши бойцы из Хцаберда. Видео опубликовано в азербайджанском сегменте соцсетей. Ранее сообщалось, что около 10 человек попали в плен», — гласила публикация канала.

Ранее в соцсетях также появилось видео наступления азербайджанцев под Хцабердом.

Подобные видео еще сильнее усугубят политический кризис в Армении. В понедельник, еще до возвращения пленных из Баку, в Ереване прошел антиправительственный митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Сам Пашинян в итоге так и не отважился выехать встречать возвращающихся из азербайджанского плена.

Всеобщий раздражитель

Премьер-министр Армении одним из первых, кто сообщил радостную весть о возвращающихся из плена соотечественниках.

«Сорок четыре наших пленника скоро вернутся в Армению российскими самолетами», — написал Пашинян в Facebook 14 декабря.

Однако на встречу с пленными он не поехал.

Вместо него правительственную делегацию, встречавшую освобожденных, возглавил вице-премьер-министр Тигран Авинян и президент НКР Араик Арутюнян. Глава Нагорного Карабаха заявил, что неотложным вопросом повестки дня по-прежнему является определение количества пропавших без вести и опознание погибших.

Армянский вице-премьер-министр сделал аналогичное заявление.

«Процесс поиска пропавших без вести и возможно плененных других наших соотечественников и организации их возвращения интенсивно продолжается. Позже о возвращенных пленных будет предоставлена дополнительная информация», — написал Авинян в Facebook.

Между тем СМИ установили не только личности некоторых из возвращенных домой армян, но и личности переданных Баку азербайджанцев. Среди них был и спасенный при участии российского журналиста Александра Харченко солдат Амин Мусаев. Видео спасения Мусаева попало в репортаж «Последний бой за Шуши».

Однако помимо солдат вернулись в Азербайджан и те, кого сложно назвать военными. Речь о Шахбазе Гулиеве и Дильгаме Аскерове, которых задержали на подконтрольных НКР землях еще в 2014 году. Тогда же суд Нагорного Карабаха приговорил их к 22 годам и пожизненному заключению соответственно за похищение и убийство подростка, кражу, незаконное пересечение границы НКР, хранение оружия и шпионаж и убийство офицера армянской армии. Сонный паралич Армении. Азербайджан продолжает забирать территории © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Примечательно, что ранее азербайджанские эксперты сомневались в возможности возвращения домой Гулиева и Аскерова, так как МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики требовал от Азербайджана обращаться по этому вопросу непосредственно к НКР, на что Баку пойти не мог. Но все изменила война.

Обмен пленными вряд ли поднимет популярность Пашиняна, ведь он стал возможен благодаря в первую очередь командующему российскими миротворцами. Кроме того, власти Армении демонстрируют апатию в условиях ползучего наступления Азербайджана на армянские территории.

Пробуя Россию и Армению на прочность

На митинге протеста против Пашиняна депутат парламента от оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян заявила: Азербайджан потребовал от защищающих село Хндзореск, что в Сюникской области, солдат отойти от своих позиций, поскольку GPS показывает, будто эта территория принадлежит им.

Тем временем в соцсетях появилась информация, что село, кстати популярное среди туристов благодаря знаменитому пещерному городу и мосту, сдают врагу.

Позже в комментарии изданию Sputnik Армения глава администрации села Ерванд Малунц заявил, что ни один метр территории не передали азербайджанцам.

«Ситуация спокойная, мы защищаем наши границы. Ни один метр земли мы не сдавали и не намерены сдавать», — отметил он.

По его словам, рядом с защищающими границу армянскими военнослужащими находятся сельчане и глава общины.

Впрочем, на других участках границы в Сюникской области было неспокойно. Так, канадский журналист Нил Хауэр встретился с мэром города Капан. Тот рассказал, что 14 декабря около 50 азербайджанских военных выдвинулись в сторону армянских позиций у города Агарак. Несмотря на предупредительный выстрел армян, азербайджанцы приблизились и потребовали у армянских военных покинуть позиции.

Speaking to the mayor of Kapan in southern Armenia: he confirms that there was indeed a shootout between Arm and Az forces at Agarak on the border yesterday. ~50 Azeris were moving towards Arm positions, so latter fired in the air; Az returned fire (also in air). No casualties. pic.twitter.com/pGVSkYqY1d — Neil Hauer (@NeilPHauer) December 14, 2020

​Азербайджан пытается силой и наглостью занять территорию, скорректировав границу с Арменией так, как ему бы хотелось. В свете недавних заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Зангезур — регион, куда входит Сюникская область, — азербайджанская земля, подобное поведение азербайджанских военных не может не настораживать наблюдателей.

Тем временем в Нагорном Карабахе продолжаются конфликты по поводу ползучего наступления азербайджанцев. Так, помимо обострения в Хцаберде утром 13 декабря ВС Азербайджана взяли под контроль дорогу из Хин Шена в Мец Шен — сёла, находящиеся под контролем армян. Тем самым сёла отрезали от остальной территории НКР.

«Действия азербайджанских ВС явно не только нарушили политические договоренности на высшем уровне, но и создали жизненную угрозу, особенно для населения села Хин Шен и физической безопасности группы детей и женщин», — заявил омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

По его словам, из-за позиций, занятых ВС Азербайджана, и их действий опасность для жителей сел сохраняется. Ситуацию спасает то, что за происходящим следят российские миротворцы. Армянский эксперт рассказал, как изменится внешняя политика Еревана после поражения в Карабахе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Продолжается наступление азербайджанцев и в других частях Нагорного Карабаха. Так, азербайджанские военные взяли под контроль пост армян западнее Шуши.

Такие действия Вооруженных сил Азербайджана вызывают все большую обеспокоенность армян, которые начинают задавать вопросы и россиянам.

«А где российские миротворцы? Полагаю, азербайджанские военные будут все наглее проверять русских на «слабо», — отметил советник президента Молдавии, журналист и политолог Эрнест Варданян.

Действия азербайджанских военных могут быть чреваты новой эскалацией конфликта и в Нагорном Карабахе, и на границе с Арменией. И несмотря на военно-политический союз с Турцией, Азербайджану может прийтись нелегко.