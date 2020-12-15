Украина финансирует лишь 12% общих расходов на лекарственные средства. Из них более трети идет на закупку БАДов, традиционных, растительных лекарственных средств и лекарственных средств с низкой или недоказанной клинической эффективностью. И только 17% — на закупку инновационных лекарственных средств

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Расходы на здравоохранение и доступ к лечению». Исследование провели эксперты Киевской школы экономики и компании IQVIA по инициативе Американской торговой палаты в Украине и Ассоциации производителей инновационных лекарств.

Лекарства от COVID-19. Что происходит в украинских больницах © REUTERS, Gleb Garanich

«К сожалению, по всем ключевым показателям качества системы здравоохранения, таким как продолжительность жизни, смертность, детская смертность, потерянные годы жизни, Украина везде последняя среди соседних стран Восточной Европы. И более того, по некоторым показателям положение ухудшается. Не секрет, что в современном мире показатели здоровья нации, такие как продолжительность жизни, уровень общего здоровья, тесно связаны с размером и качеством финансирования системы охраны здоровья. В том числе и особенно — финансирования лекарственного обеспечения современными препаратами», — сказал во время презентации управляющий директор IQVIA в Восточной Европе Алексей Савин.

Согласно данным исследования, по показателям 2019 года в структуре затрат на лекарственные средства в целом по стране государство принимало участие лишь на 12% (учитывались госпитальные закупки и показатели реимбурсации). Остальные лекарства покупаются за счет населения, в том числе и дорогостоящие препараты для лечения онкологических, аутоиммунных, редких и орфанных заболеваний.

Для сравнения: в странах Восточной Европы государство финансирует 60-70% потребности в фармпрепаратах. В Западной Европе этот показатель — около 80–85%. И во всех странах государство вступает именно там, где необходимы наиболее дорогостоящие лекарства, которые население не может себе позволить. Это, например, онкология, где лечение современными препаратами исчисляется десятками тысяч долларов. Еще более дорогие курсы лечения — аутоиммунных и орфанных заболеваний.

Прощай, украинская медицина! © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Алексей Савин.

При этом значительная часть средств на Украине (35%) идет на закупку так называемых «некатегоризируемых» препаратов, то есть достаточно старых препаратов, порой 30–40-летней давности, типа цитрамона.

Хуже Африки

В государственных затратах на инновационные и оригинальные фармпрепараты Украина уступает не только странам Восточной Европы, но и ряду развивающийся стран Азии и даже Африки. Так, в Индонезии доля инновационных лекарств в объеме госзакупок составляет 26%, во Вьетнаме — 32%, в Южной Африке — 48%.

Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания занимают первое и второе места в рейтинге причин смерти на Украине. И если эти две группы заболеваний получают в ряде стран наибольшую долю финансирования, то на Украине государство возмещает лишь 4% денежных средств, потраченных на фармпрепараты для онкобольных, и 17% — для сердечников.

«Это, безусловно, не означает, что необходимо сокращать долю финансирования инфекционных заболеваний. Но эти цифры говорят о серьезном недофинансировании заболеваний, которые напрямую влияют на продолжительность жизни, на качество жизни. Эти заболевания требуют лечения современными препаратами и зачастую — инновационными препаратами», — констатировал Алексей Савин.

Пандемия пуще карантина. Общественное мнение и ковид на Украине © REUTERS, Valentyn Ogirenko Илька Кучерива, почти 9% украинских семей в среднем тратят на лекарства и лечение более 2000 гривен ежемесячно. От 1000 до 2000 гривен в месяц тратят 7% семей.

«Если хочешь быть здоров, позабудь про докторов»

В ноябре президент Владимир Зеленский заявил, что здоровая нация должна стать украинской национальной идеей. И инициировал разработку программы «Здоровая нация», которая будет содержать практические рекомендации для граждан по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодолению их последствий.

В рамках программы гражданам будут предоставлять информацию о преимуществах здорового образа жизни, регулярных физических нагрузок и тренировок, а также о «корзине здоровья» — перечне витаминов, необходимых для поддержания здоровья организма, укрепления иммунитета и т. д.

Стоит напомнить, что мировые расходы на здравоохранение составляют 5% ВВП в бедных странах, 9% в богатых и 17% в США. Украинская система здравоохранения финансируется хуже, чем в бедных странах. Несмотря на прописанные в законе 5% ВВП на медицину, отрасль хронически недофинансирована, и даже пандемия коронавируса ситуацию не изменила. В проект бюджета на 2021 год на медицину предусмотрено 161 млрд гривен, хотя, по подсчетам Министерства здравоохранения, необходимо 296 млрд.

Украинский министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что недоволен бюджетом, который выделили на медицину на следующий год, и эта сумма «недопустимо мала». Степанов заявил, что министерство подало все соответствующие расчеты и если власть не примет достойный бюджет для Минздрава, то Украину ждет «упадок медицины» и отъезд украинских медицинских работников за границу.

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации поручил правительству найти дополнительные 102 млрд гривен на программу медицинских гарантий и еще 7,7 млрд гривен на лекарства.

Если правительство найдет средства, то в 2021 году программа медгарантий получит необходимые 225 млрд гривен, а бюджет на лекарства может вырасти до 17,2 млрд гривен. Если нет — это будет прямым нарушением закона о финансовых гарантиях в медицине, врачи получат нищенские зарплаты, а лекарств не хватит.