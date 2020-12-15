Судя по всем соцопросам, рейтинг президента Зеленского держится заметно выше рейтинга его собственной партии «Слуга народа»

Например, согласно прошедшему в конце октября исследованию Киевского международного института социологии (КМИС), если бы выборы происходили сейчас, нынешнего президента поддержали бы 25,3% от общего числа прошенных, а партию «Слуга народа» — лишь 15,1%. В апреле согласно той же соцслужбе эти показатели составляли соответственно 28,9 и 19,6%. То есть разрыв в рейтингах растет, поскольку поддержка президентской партии снижается большими темпами, чем поддержка самого президента.

Политическая неразборчивость «Слуг народа»: с кем и почему объединяются местные депутаты партии Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Так, избиратели и Зеленского, и его партии отличаются от большинства своим оптимизмом. Это видно по их отношению к двум парам утверждений. Первая: «Украина, может, и медленно, но развивается и превращается в современную развитую страну», «Украина стагнирует и не развивается, жизнь становится все более невыносимой». Вторая: «Украина как страна сшивается, идет путем объединения», «Украина как страна разваливается, идет к расколу».

Большинство опрошенных сейчас считают, что Украина и стагнирует, и разваливается. Однако большинство избирателей и президента, и «Слуги народа» полагают, что она развивается и сшивается, но степень оптимизма у них различна. Так, в электорате Зеленского в октябре убежденных в развитии Украины было на 34,2% больше, чем убежденных в стагнации (65,8% против 31,6%), у сторонников его партии — на 37,9% больше. Впрочем, в апреле эти цифры были несравненно лучше — соответственно 48,7 и 58%.

Кривой Рог: как Зеленский проиграл на своем поле © Facebook, Слуга Народу - Зе Кривий Ріг

Наиболее заметна разница между приверженцами президента и его партии в наиболее идеологически окрашенных вопросах, в частности связанных с войной и миром.

Как среди всех прошенных, так и в электорате и Зеленского и «Слуг народа» преобладают те, кто считает, что Украина в будущем победит Россию. Так, среди избирателей президента таковых в октябре насчитывалось 57,2%, тогда как тех, кто полагал, что победит Россия, было 6,7%. То есть разница — 50,5%. Однако среди избирателей «Слуги народа» этот показатель составляет 65,6%. Кстати, в апреле эта разница являлась почти одинаковой и у Зеленского, и у его партии и была чуть меньше 50%

Но уверенность в победе над Россией у избирателей нечеткая. Это показывает отношение к сходной паре утверждений, сформулированных иначе. «Украина добьется победы над Россией, поскольку Россия — слабое отсталое государство, а с Украиной весь цивилизованный мир» и «Украина никогда не добьется победы над Россией, поскольку Украина намного политически и экономически слабее».

При таких формулировках уверенных в победе над Россией в электорате Зеленского оказывается лишь на 8,9% больше, чем неуверенных, а в электорате «Слуги народа» — на 14,2%. Притом что в апреле эта разница составляла 13,5% для избирателей президента и 22,9% для избирателей его партии. Самое интересное, что при одной формулировке вопроса число уверенных в победе над Россией за полгода увеличивается, при другой — уменьшается. Надо отметить, что такая парадоксальность присуща и электорату Тимошенко, и, в меньшей степени, Бойко. Но не присуща избирателям Порошенко, Медведчука и Ляшко.

Что показали результаты местных выборов на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также почти одинаковое отношение у обоих электоратов к переговорам по Донбассу. Из пары утверждений «Для достижения мира на Донбассе нужно вести переговоры с Россией и представителями ДНР / ЛНР» и «Нельзя для достижения мира на Донбассе идти на уступки Москве и сепаратистам» свыше половины избирателей Зеленского и его партии избирают первый вариант. Но в электорате президента сторонники переговоров превосходят противников уступок на 25,9%, в электорате «Слуги народа» — на 21,7%. Разница не очень велика, но здесь интересно то, что в апреле это превосходство было несколько большим в обоих электоратах: у Зеленского 29%, его партии — 26,4%.

В вопросе о том, что важнее для Украины — благосостояние граждан или независимость и целостность ее границ, разница также не особо велика. В электорате Зеленского независимость и целостность предпочитают с отрывом 8,6%, в электорате «Слуги народа» с отрывом 13,5%. Однако в апреле избиратели президента и его партии делились по этому вопросу примерно поровну, причем среди избирателей «Слуги народа» благосостояние было на 0,2% большим приоритетом, чем независимость.

Но когда ставится очень похожий вопрос: что важнее для Украины — победить в войне или развивать экономику, то здесь результат другой и разница между электоратами заметней. Среди избирателей Зеленского приоритет экономике отдают на 11% больше, у избирателей его партии, — лишь на 3,2% больше. Притом что в апреле отличий у этих двух электоратов по этому поводу практически не было.

Заклятые союзники: почему в регионах Украины объединяются идейные оппоненты © CC0, Pixabay

В то же время весомая часть тех, кто не приемлет националистов, по сути согласна с ключевой для них позицией «Украина должна заставить своих граждан уважать язык, государственные символы и национальные традиции». Альтернативным в этой паре утверждений был ответ «Украина должна найти новую объединяющую идеологию». Но сторонников того, что граждан надо заставлять, оказалось, было больше половины в обоих электоратах. А их отрыв от приверженцев иного мнения достиг 12,4% у избирателей президента и 21,3% у президентской партии, тогда как в апреле этот отрыв составлял 10,2–10,3%.

На таком фоне интересно отношение к русскому языку. Больше половины избирателей и Зеленского, и «Слуги народа» считают, что он — историческое достояние Украины, которое надо развивать, а не угроза независимости страны. В электорате президента перевес сторонников языка как достояния составляет 30,3%, в электорате его партии — 27,3%, причем у последних по сравнению с апрелем эта цифра выросла на 3,3%.

Дмитрий Скворцов: Поражение на местных выборах загоняет Зеленского в электоральную нишу Порошенко © novorosinform.org

То есть в данном случае налицо нетипичная картина: рост среди избирателей партии Зеленского пророссийских настроений. Тогда как большинство других ответов проявили совсем другую тенденцию — увеличение и среди избирателей президента, и среди избирателей его партии доли националистического — в широком смысле — электората. Но заметней эта тенденция проявляется среди избирателей «Слуги народа», а не главы государства. Подчеркну, что речь идет не столько о смене взглядов конкретных избирателей, сколько о том, что избиратель, принадлежащий партии мира, покидает число приверженцев президентской политической силы заметно активней, чем избиратель из партии войны. Так, например, в апреле 49,5% избирателей «Слуги народа» считали, что «Украина должна заставить своих граждан уважать язык, государственные символы и национальные традиции», а в октябре — уже 56,1%. Но с учетом сокращения общего числа избирателей президентской партии это означает, что в апреле сторонники принуждения граждан из числа электората СН составляли 9,7% от общего числа опрошенных, а в июне — 8,5%. Число же приверженцев поиска новой объединяющей идеологии сократилось за это время в электорате правящей партии с 39,2 до 34,8%, или с 7,7% от общего числа опрошенных до 5,2%.

В электорате самого Зеленского эта картина более смазана, избиратель партии мира отказывает лично ему в поддержке не так активно, как в поддержке «Слуги народа». Но этот феномен может длиться лишь постольку, поскольку у значительной части избирателей сохраняются иллюзии по поводу приверженности президента к миру. Но его политика ничего не дает для сохранения таких иллюзий. Значит, дальнейшее падение неизбежно. Частично уравновесить эту тенденцию может лишь больший пессимизм электората Зеленского в сравнении с избирателями его собственной партии, о котором шла речь в начале статьи. Это значит, что немало избирателей могут продолжать поддерживать его просто как наименьшее зло в сравнении с другими.