Из всей категории мошенников лучше всего на Украине живут альфонсы и брачные аферисты. На наивных и доверчивых украинках они зарабатывают миллионы, притом что сами фактически остаются безнаказанными. А для некоторых даже тюрьма не становится помехой для новых «разводов»

Герой-любовник из СИЗО

Таланту 34-летнего гражданина Молдовы Александра Бурлаку могут позавидовать многие аферисты. За несколько лет женщины сделали его миллионером, а заодно и знаменитым. Александр не может прожить без приключений. Он сбегал из тюрьмы и СИЗО, да и в застенках также обводил вокруг пальца доверчивых девушек, жаждавших любви и семейного счастья.

На прошлой неделе прокуратура Киева сообщила о том, что гражданин Молдовы из стен Киевского следственного изолятора по мобильному телефону, который ему принесли и продали охранники, знакомился с женщинами на сайте знакомств. Понятное дело, о том, где он сейчас "парится", Бурлаку не говорил ни слова, наоборот, он представлялся состоятельным бизнесменом, застрявшим из-за пандемии за границей и поэтому попавшим в затруднительное материальное положение. Чтобы ускорить встречу, просил подкинуть денег. Многие барышни протягивали руку помощи интернет-знакомому.

Такой наглости от брачного афериста никто не ожидал, потому что сидит он в следственном изоляторе за брачную аферу, жертвой которой стали десятки женщин, но заявили на него только семь, которые в общей сложности потеряли полтора миллиона гривен.

«Коронавирус и альфонс». Названа причина, по которой Лолита не может получить развод © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«На свидания кавалер приезжал на элитных внедорожниках, которые брал в аренду на несколько дней. Кроме этого, он арендовал апартаменты в престижных домах. Когда отношения переходили в совместное проживание, мошенник начинал обирать или женщину, или ее родных. Для этого предлагал решить серьезные вопросы за деньги, поучаствовать в совместном бизнесе или же брал деньги на организацию свадьбы», — рассказывал оперуполномоченный уголовного розыска ГУНП в г. Киеве Олег Токаренко.

К примеру, одной из девушек после нескольких недель знакомства он уже предложил руку и сердце. Познакомился с ее родственниками и пообещал приобрести мебель итальянского производства и новый внедорожник с последующей регистрацией этого транспорта. И все это — по ценам значительно ниже рыночных. Как только мошенник получил 60 тысяч долларов наличными — сразу испарился.

Когда оперативники задержали 32-летнего афериста, они установили, что на его счету обманутые женщины не только из Киева, но и других областей. С родителей еще одной девушки Бурлаку после предложения жениться взял деньги на свадьбу, часть из которых аферист потратил на свадебный наряд, а остальные (почти 130 тыс. гривен) оставил себе, и тут же его след простыл.

Две ходки, два побега и миллионы на счету

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По сути, Александр Бурлаку еще тот ходок по зонам. В Молдове его приговорили к десяти годам за мошенничество в особо крупных размерах. Но в сентябре 2012 года 26-летний заключенный сбежал из тюрьмы и, переправившись в Одесскую область под именем майора милиции Александра Попова, стал предлагать доверчивым одесситам по дешевке авто бизнес-класса. Получив авансы за несуществующие автомобили с нескольких десятков клиентов, мужчина перебрался на Волынь, где присвоил себе звание подполковника и продолжил мошенническую схему. На встречи приезжал в форменной одежде и демонстрировал фиктивное служебное удостоверение.

По данным следствия, мошенник заработал миллионы долларов, но был арестован и в 2014 году приговорен к 8 годам лишения свободы Луцким городским судом Волынской области. Он обещал вернуть все деньги потерпевшим, но этого не произошло. Где мужчина спрятал добытое, правоохранители так и не выяснили. А по истечении половины срока, в 2017 году, Александр вышел на волю и продолжил заниматься аферами, на этот раз брачными. Одна из несостоявшихся жен даже родила от Александра ребенка.

Что он еще учудит в СИЗО или в колонии, если наконец-то состоится суд и его приговорят к заключению, трудно представить. Но от афер он вряд ли откажется.

Альфонс под видом бойца АТО

Среди жертв аферистов много умных, образованных, деловых и далеко не наивных женщин. Почти все они в итоге понимают, что с ними провернули мошенническую схему. Но при этом каждая в глубине души надеется, что манипулятор действительно испытывал чувства только к ней и вернется.

Несколько месяцев у популярного киевского стилиста и парикмахера Натальи Доброй жил жених, который рассказывал, что якобы служил в «Айдаре». А после его исчезновения Наталья узнала, что в прошлом этот человек некоторое время собирал деньги якобы на нужды АТО. Сумма одного пожертвования не превышала $200-300, да только все эти деньги оседали в карманах волонтера. Когда благотворители об этом догадались, заявлять на мошенника не стали. Но рассказали о мошеннике среди волонтерских организаций, и ему перестали давать деньги.

Наталья познакомилась с ним на Майдане во время Революции. Кавалер раз в месяц заскакивал к ней в салон поболтать. Потом стал приходить чаще. А когда узнал, что Наталья разводится, стал ее всячески опекать, сопереживать, советовать и так незаметно проник в ее дом и постель. Чем он реально занимался по жизни, Наталья не знала, он рассказывал о грандиозных проектах, в реализации которых якобы участвует, называл себя крупным бизнесменом. Но на самом деле он никогда не работал и особого желания работать не имел.

Однажды он объявил ей, что собрался делать политическую карьеру и начать хочет с выборов в Ровенский горсовет. Показал план агитационной кампании, якобы составленный опытным политологом, и заключил, что для старта ему нужно $20 тыс. Позднее Добрая узнала, что ту же сумму он тайком от нее просил у ее друзей. Финансировать его предвыборную кампанию так никто и не взялся. Уже после разрыва она подсчитала, что за четыре месяца потратила на ухажера почти 90 тыс. грн., каждый день она давала ему небольшие суммы.

Остапу Бендеру для начала карьеры многоженца требовался «дивный, серый в яблоках, костюм… и хотя бы десять рублей для представительства и обольщения». Украинские аферисты бьют или на жалость, или же на тщеславие — кто против породниться с деловым и состоятельным? А деньги им дают сами жертвы.