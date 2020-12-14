Небывалый гололед в Киеве вынудил горожан проявить смекалку, прежде чем отважиться выйти из дома в прошедшие выходные

Ледяной локдаун: шокирующие кадры центра Киева © скриншот видео Украина.ру

Народный депутат фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук нашла свой способ и поделилась идеей в социальных сетях.

«Не знаю как добрались домой вы, а меня реально выручили эти друзья», — написала депутатка.

А также приложила фото своих ледоступов — приспособлений, которые надеваются на обувь и препятствуют скольжению.

Судя по всему, не зря Кравчук поделилась со своими подписчиками этим устройством. Ледоступы должны занять почетное место в сумочке не только народного депутата, но и каждого предусмотрительного киевлянина. В комментариях посыпались вопросы: как применять ледоступы, на что надевать, где купить…

Пару пластиковых ледоступов в интернет-магазине можно купить от 100 до 250 гривен (от 280 до 650 рублей).

А вот заместитель шеф-редактора издания "Обозреватель" Анна Молчанова выбрала другой способ решения проблемы. Журналист уверена, что ее лайфхак эффективнее ледоступов.

Нарезаете маленькими квадратиками (да хоть как)) — снимаете бумагу, шлёпаете на носок подошвы. Было дело, и на тонкий каблук "присобачивала" вот в таких, как сейчас экстремальных условиях. Потому что даже если на машине, то до нее и от нее ещё нужно дойти.

В общем, одной такой маленькой наклейки на подошве на день хватает. Но бросала несколько квадратиков в сумку, вдруг понадобится обновить (а это минутное дело).

И для взрослых, и для детей — безумно просто и эффективно.

Ледоступы отдыхают. Берегите себя».

Пока киевские власти борются со стихией в городе и шквалом критики в социальных сетях, мэру впору позаимствовать европейский опыт.

В финском городе Миккели местные власти решили подарить всем жителям старше 65 лет… как раз таки ледоступы, чтобы избежать падений на скользких улицах. По мнению авторов инициативы, ледоступы помогут повысить активность среди пожилых людей в зимнее время, гарантируют безопасное передвижение.

Возможно, это прекрасный способ для Кличко реабилитироваться перед киевлянами — раздать ледоступы?