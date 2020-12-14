Одним из следствий парада, прошедшего 10 декабря в Баку, стало осложнение отношений между Ираном и Турцией. Причина тому — слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые он произнёс в Азербайджане

В пятницу, 11 декабря, Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Турции Дерью Эрса.

«Послу Турции дали четко понять, что Исламская Республика Иран никому не позволит вмешиваться в вопросы, которые касаются территориальной целостности, и, как показывает его (Ирана) славная история, он не уступит ни на дюйм, когда дело касается национальной безопасности», — заявил позже представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. Сонный паралич Армении. Азербайджан продолжает забирать территории © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Причина, по которой турецкого дипломата вызвали в МИД Ирана — слова, которые произнёс 10 декабря во время празднований в Баку по поводу окончания войны в Нагорном Карабахе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Стихотворение раздора

На военном параде в Баку 10 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган процитировал стихотворение поэта Бахтияра Вагабзаде, которое в Иране считается сепаратистским.

Они разлучили нас от Араза,

Наполнили его песком;

Я не покинул бы тебя;

Нас разлучили силой,

— перевёл на русский стихотворение, которое цитировал Эрдоган, журналист Яшар Ниязбаев.

Аразом в Азербайджане называют реку Аракс, по которой проходит граница между этой страной и Ираном. К югу от Аракса находятся три иранских остана — региона: Ардебиль, Восточный Азербайджан и Западный Азербайджан. На юге они граничат с останом Зенджан. Большинство населения в этих четырёх регионах составляют азербайджанцы. Эти территории известны также как Иранский Азербайджан.

Неудивительно, что слова Эрдогана в Баку в Тегеране восприняли как намёк на территориальные претензии.

«Президент Эрдоган не был проинформирован о том, что то, что он произнёс в Баку, касается темы насильственного отделения районов к северу от Аракса от иранской родины. Неужели президент не понимал, что таким образом он подрывает суверенитет Азербайджанской Республики? Никто не имеет права что-либо говорить о нашем дорогом Азербайджане», — написал у себя в Τwitter 11 декабря министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

Pres. Erdogan was not informed that what he ill-recited in Baku refers to the forcible separation of areas north of Aras from Iranian motherland



Didn't he realize that he was undermining the sovereignty of the Republic of Azerbaijan?



NO ONE can talk about OUR beloved Azerbaijan — Javad Zarif (@JZarif) December 11, 2020

​А министр связи и информационных технологий ИРИ Джевад Азели Джахроми в сторис в Instagram опубликовал карту Сефевидского государства — Иранской державы, включавшей в себя земли не только современного Ирана, но и земли Азербайджана, Армении, Грузии, восточной Турции, юга России и ряда других государств.

Всё это вызвало протесты уже в Турции. Иранского посла вызвали в МИД ТР.

«Турция осуждает и решительно отвергает любые формы нападок в адрес Анкары. Иран обладает достаточными каналами связи для доведения до сведения турецкой стороны обеспокоенности по любым вопросам. При этом глава иранской дипломатии предпочел выступить с критикой Турции в Twitter. Подобного рода подходы претят уровню отношений между Турцией и Ираном и отвечают лишь интересам кругов, пытающихся внести разлад в связи Анкары и Тегерана», — сообщили дипломатические источники агентства «Анадолу». Дмитрий Выдрин: Когда ошибка хуже предательства. Уроки Армении через полвека © РИА Новости, Владимир Трефилов

Позже, 12 декабря, глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что стихотворение, которое цитировал Эрдоган, использовали для раскручивания искусственной напряжённости между двумя странами.

«Данное стихотворение было впоследствии использовано в качестве предлога для раскручивания искусственной напряжённости в отношениях Ирана и Турции. И это при том, что в произведении не упоминается Иран и не содержится какая-либо ссылка на иранскую сторону», — подчеркнул Алтун.

По его словам, Эрдоган прочитал стихотворение Вагабзаде в знак солидарности с народом Азербайджана, «освободившим оккупированные Арменией земли».

«Вместо того что разделить с соседним государством радость начала новой страницы мира и стабильности в регионе, имеет место попытка искажения сути стихотворения. Подобная позиция отвечает лишь интересам Армении, которая долгие годы оккупировала часть территорий Азербайджана. Решительно осуждаем агрессивные высказывания в адрес Турции в свете искажения сути отдельно взятого стихотворения», — подчеркнул Алтун.

Он также привлёк внимание к карте государства Сефевидов, которую распространил Джахроми.

«Анкара не допустит подобного рода территориальных претензий ни в отношении Турции, ни в отношении какого-либо иного государства. Турция ожидает впредь от Ирана особо чувствительного подхода к отношениям с Анкарой. Эта позиция была доведена накануне и до сведения вызванного в МИД Турции посла ИРИ в Анкаре», — рассказал Алтун.

В итоге вечером 12 декабря произошёл телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств двух государств.

«В ходе телефонного разговора между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом было устранено недавнее недоразумение, и стороны подчеркнули важность укрепления и расширения отношений между двумя странами», — рассказала о переговорах публикация посольства Ирана в Турции в Twitter.

Türkiye Dışişleri Bakanı @MevlutCavusoglu ile İran Dışişleri Bakanı @JZarif arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde,

son zamanlarda yaşanan yanlış anlaşılma giderildi ve taraflar,iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve genişletilmesinin önemini vurguladı.#kardeşlik https://t.co/pxcMcfQmLP — Iran Embassy in Turkey (@Iran_in_Turkey) December 12, 2020

​Запись была сопровождена хештегом «братство».

На деле же отношения Турции и Азербайджана с одной стороны и Ирана — с другой в последнее время являются довольно сложными.

Угроза с севера и запада

Иран оказался одним из государств, ощутивших на себе последствия начала новой войны в Нагорном Карабахе. 1 октября, спустя несколько дней после начала войны, иранские СМИ сообщили об очередном обстреле Ирана из зоны конфликта.

Три снаряда упали на территории села Парвизханлу района Ходафрин провинции Восточный Азербайджан. В результате был ранен ребёнок и повреждено шесть домов. Этот обстрел был не первым. Убийство физика-ядерщика в Иране может привести к серьезному региональному конфликту © REUTERS, Massoud Nozari/WANA

За три дня до этого — 28 сентября — заместитель командующего пограничными войсками Ирана бригадный генерал Касем Резаи предупредил Армению и Азербайджан и о том, чтобы они контролировали свои операции в приграничной с Ираном зоне.

«Мы предупреждаем их (Армению и Азербайджан. — Ред.), что нельзя стрелять в нашу сторону. Два миномётных снаряда по ошибке попали в районы, прилегающие к нашим границам, и мы уведомили их. Мы надеемся, что спокойствие будет восстановлено», — отметил Резаи.

Генерал призвал стороны конфликта к переговорам.

«Конечно, мы отслеживаем их перестрелки, и эти столкновения не пойдут на пользу никому из них, поскольку другие могут злоупотребить ситуацией», — указал генерал.

Спустя почти месяц — 24 октября — военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей сообщил, что Иран разместил вдоль границы с Нагорным Карабахом танки Т-72М1 и БМП-2. А за два дня до этого, отметил журналист, иранская армия провела учения в Ширазе.

#BREAKING: Two days ago, #IranianArmy held a military exercise in #Shiraz! This morning, they deployed their T-72M1 Main Battle Tanks & BMP-2 IFVs to NW of #Iran to be stationed all along border with #Artsakh! Is #Iran preparing to create a 5km buffer zone in #NagornoKarabakh?! pic.twitter.com/abyoS1HJTY — Babak Taghvaee — Μπάπακ Τακβαίε — بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) October 24, 2020

​Тагвей был убеждён: Иран готовится к созданию буферной зоны в Нагорном Карабахе.

Через пять дней — 29 октября — СМИ сообщили об усилении ПВО Ирана рядом с зоной конфликта.

«C самого начала нагорнокарабахского конфликта мы разместили лучшие системы ПВО на границах северо-западных провинций и внимательно следим за небом в этом регионе», — заявил иранский бригадный генерал Алиреза Сабахифард.

Спустя неделю — 7 ноября — бригадный генерал иранской армии Али Хаджилу заявил о размещении на граничащих с Азербайджаном и Арменией территориях Ирана бронетанковых частей. Спустя два дня — 9 ноября — командующий северной зоной противовоздушной обороны Ирана бригадный генерал Али Акбар Аббас Таджаддод заявил, что подразделения быстрого реагирования армии Исламской Республики направлены в северо-западные приграничные районы.

Но после окончания войны в Нагорном Карабахе угроза для Ирана не пропала. 17 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с женой Мехрибан посетил территории, занятые азербайджанскими войсками. Среди прочего это были и территории на границе с Ираном. Позже в иранских соцсетях появились фотографии Алиева, сделанные через прицел снайпера. Абзалов рассказал, какие интересы преследует Иран в Карабахе © РИА Новости, Александр Натрускин

«На фото в прицеле иранского снайпера — Ильхам Алиев с женой. Товарищ красиво прибыл к Худаферинскому мосту, поднял там флаг Азербайджана и долго тусовался на берегу тенистой речки. Серия снимков, сделанных через прицел, одновременно появилась в иранских соцсетях. А в иранских соцсетях, где даже в ЖЖ надо заходить через анонимайзер, а админы фейсбучной группы «исламский конкурс красоты» садятся на три года… там ничего случайно не появляется. Это очень жирный и грозный намек Азербайджану. Ирану очень не нравится турецко-натовская возня возле своих границ», — прокомментировал эти фотографии российский журналист Дмитрий Стешин.

Спустя десять дней — 27 ноября — в населенном пункте Абсард близ Тегерана был убит иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Иран обвинил в убийстве Израиль. А в некоторых соцсетях появились предположения о том, что те, кто непосредственно причастен к убийству, могли прибыть с территории Азербайджана.

Сторонники подобной версии указывали на тесное сотрудничество Азербайджана и Израиля в оборонной сфере, что отчасти сыграло свою роль и в войне в Нагорном Карабахе. Некоторые беспилотники, используемые азербайджанской армией, были израильского производства.

Однако на официальном уровне отношения между Ираном и Азербайджаном продолжали оставаться ровными.

В среду, 9 декабря, в Иран отправился министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Он встретился со своим коллегой Зарифом, а также с руководством Ирана.

«Иран приветствует освобождение оккупированных территорий и результаты, достигнутые в рамках политики позитивного соседства, а также поддерживает политическое урегулирование конфликта», — написал по итогам встречи Байрамова и Зарифа пресс-секретарь МИД Ирана Сейед Хатибзаде в своём Twitter.

در سفر امروز وزیر خارجه جمهوری #اذربايجان به تهران، در خصوص مناقشه قره باغ، مسائل منطقه و روابط دوجانبه تبادل نظر شد.

جمهوری اسلامی #ایران در چارچوب سیاست حسن همسایگی، ضمن استقبال از پیشرفت‌های حاصله و آزادسازی مناطق اشغالی، بر ضرورت حل و فصل دائمی بحران از طریق سیاسی تأکید دارد. pic.twitter.com/JanaKwduD3 — Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) December 9, 2020

​Но на следующий день Эрдоган в Баку и процитировал злополучное стихотворение, что в очередной раз заставило Иран задуматься о том, а действительно ли на его соседа с севера можно положиться. Не говоря уже о соседе на северо-западе.