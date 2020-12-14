В разных странах мира ведется интенсивная подготовка к массовой вакцинации от COVID-19. Уже получены убедительные доказательства, что новые вакцины против коронавируса, разрабатываемые сейчас, действенны и эффективны

Появление таких вакцин — новость, конечно, хорошая. Однако вряд ли благодаря этому быстро прекратится кризис в области мирового здравоохранения, сообщает американский журнал Foreign Affairs.

Дефицит вакцин будет наблюдаться в большей части мира еще как минимум год, а проблемы с их распределением будут замедлять процесс иммунизации населения, и все страны планеты должны быть готовы к тому, что COVID-19 так просто не отступит.

Разработка вакцины лишь первый шаг, ведь, чтобы положить конец пандемии, предстоит предпринять много усилий. После того как фармацевтические компании начнут отправлять партии вакцины на рынок, политикам и работникам здравоохранения надо будет решать другие, еще более сложные задачи.

Нужно исключить риск возникновения новых пандемий в будущем, а для этого необходимо, чтобы до 70% населения планеты приобрело иммунитет к коронавирусу. Для этого люди должны либо вакцинироваться, либо переболеть.

Учитывая, что на сегодняшний день лишь около 10% населения земли переболело COVID-19 (при этом большинство очагов инфекции сосредоточены в относительно небольшом числе стран), встает чрезвычайно важная цель: необходимо предпринять усилия по вакцинации в глобальном масштабе.

Для достижения этой цели потребуется реализовать амбициозные планы в рамках международного сотрудничества, что вполне может оказаться более трудной задачей, на решение которой к тому же потребуется гораздо больше времени, чем представляется большинству людей.

Как только станет ясно, что наличие вакцины отнюдь не означает немедленного избавления от пандемии, начнет расти вероятность разочарования среди широких масс населения. В некоторых странах мира укрепится скепсис по отношению к вакцинации, что усложнит и без того непростую задачу иммунизации более чем половины населения Земли.

Некоторые вакцины, судя по всему, будут скоро разрешены к использованию. Но пройдет не менее года, прежде чем они станут доступны гражданам большинства стран мира. Государства с высоким уровнем дохода уже зарезервировали первые 9 миллиардов доз основных вакцин-кандидатов в рамках прямых двусторонних сделок с фармацевтическими компаниями.

Выполнение этих заказов на следующие 12 месяцев (а может, и дольше) загрузит значительную часть общемировых мощностей по производству вакцин.

Примерно 80% доз вакцины, которые компании Pfizer и BioNTech планируют произвести в 2021 году, уже зарезервированы. Кроме этого, зарезервированы все 100% доз вакцины, которые планирует произвести компания Moderna.

Богатые страны не просто оказались в первых рядах желающих обеспечить преимущественный доступ к препаратам от коронавируса для своего населения. Многие, решив подстраховаться, сделали ставку не на одну, а сразу на несколько разных вакцин-кандидатов.

Так, например, Австралия, Канада, Япония, США и страны Европейского союза зарезервировали такое количество доз, что могли бы привить всех своих граждан несколько раз.

Страны с низкими доходами окажутся в конце очереди. Для приобретения вакцин этим государствам придется положиться на механизмы спонсорского финансирования. Ожидается, что к концу 2021 года доступ к вакцинам в бедных странах получат в лучшем случае 20% населения.

Дефицит вакцин для развивающихся стран можно было бы несколько уменьшить, если бы фармацевтические компании согласились устанавливать цены на уровне себестоимости. Или если бы они согласились расширять производственные мощности путем передачи технологий производителям из развивающихся стран.

Китай также способен отчасти восполнить дефицит за счет экспорта своих вакцин, что, по заявлению китайских представителей, он и намерен сделать. Однако испытания китайских вакцин-кандидатов все еще продолжаются. При этом информация, которая бы свидетельствовала об их безопасности и эффективности, еще не опубликована. Однако даже при самых благоприятных сценариях международный спрос на вакцины, вероятно, будет превышать предложение как минимум до 2022 года.

Еще одна трудность: как распространять вакцину на паритетных условиях во всех географических регионах среди граждан с разным уровнем доходов и прочих групп населения? Состоятельным людям, горожанам, представителям элиты будет проще пройти вакцинацию, чем беднякам, жителям сельских районов и представителям маргинальных групп населения. На исправление этого дисбаланса потребуются дополнительное время и ресурсы.

Другими словами, нужно найти компромисс между более легким доступом к вакцине и справедливым распределением.

Все вышеперечисленные проблемы могут помешать глобальной иммунизации достаточной части населения планеты, необходимой для искоренения коронавируса. В результате вероятность новых вспышек эпидемии будет сохраняться еще долгое время даже после появления первого поколения вакцин. Следовательно, социальное дистанцирование, карантин, пограничный контроль и другие меры, принимаемые властями, должны оставаться в силе еще много месяцев. Рудяков рассказал, как российская вакцина сможет оказаться на Украине © REUTERS, Dado Ruvic/File Photo

Британский фармацевтический гигант AstraZeneca объявил, что готов начать совместную работу с российским Национальным исследовательским центром им. Гамалеи, создавшим «Спутник V». Цель — попытаться повысить эффективность вакцины путем объединения двух разных препаратов, пишет британская медиакорпорация BBC.

В ожидании одобрения Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения, надзорного органа Великобритании, исследователи продолжают собирать данные об эффективности вакцины в более старших возрастных группах.

Оксфордская вакцина британского производства, разработанная в партнерстве с AstraZeneca, и российская вакцина «Спутник V», разработанная институтом Гамалеи в Москве, похожи, поскольку обе содержат генетический материал из шипового белка Sars-CoV-2.

Принцип их работы отличается от вакцины, разработанной Pfizer-BioNTech, одобренной в Великобритании, Канаде, Бахрейне и Саудовской Аравии и рекомендованной к утверждению медицинскими экспертами в США.

Промежуточные результаты поздних испытаний российской вакцины «Спутник V» оказались многообещающими. В AstraZeneca заявили, что работают с отраслевыми партнерами, правительствами и научно-исследовательскими учреждениями по всему миру. Вскоре там начнут сотрудничество с исследовательским центром в России, чтобы понять, возможно ли успешно комбинировать две вакцины на основе аденовируса.

Начало вакцинации — хорошая новость для любой страны, пострадавшей от коронавируса. При этом японское интернет-издание JB Press обращает внимание, что вызывает беспокойство, какая именно страна будет контролировать глобальный рынок вакцин от COVID-19. Это происходит оттого, что страна, которая реально победит вирус с помощью прививок, может стать законодателем правил в международном посткоронном сообществе. Коронавирус унес жизнь первого премьера Белоруссии © РИА Новости, Алексей Бойцов | Перейти в фотобанк

Особые опасения вызывает Китай, считает издание. Инактивированная вакцина, разработанная компанией Sinovac Biotech, входящей в группу китайской корпорации Sinofarm, обычно транспортируется при температуре от 2 до 8 градусов, что не является проблемой для регулярных авиарейсов. В отличие от продуктов, производимых американской Pfizer, которые требуют строгого соблюдения температуры транспортировки на уровне минус 70 градусов и ниже.

Характеристики китайских вакцин делают их доступными для использования в развивающихся странах. Более того, планируя произвести 600 миллионов доз к концу года, Китай, вероятно, захватит «вакцинные» рынки развивающихся стран по всему миру.

На совещании, посвященном вопросам активизации китайских исследований в области противовирусных препаратов, сообщалось, что в 2020 году в вакцинации участвуют сотрудники аэропортов и морских портов, а также другие лица из групп риска. Вакцинация уже началась в армии и среди медиков.

Уже известно, что Турция планирует начать прививки вакцинами китайского производства со второй половины декабря 2020 года. Некоторые страны Южной Америки начнут прививать население китайскими вакцинами в течение последующих месяцев. Марокко готовится к концу года ввести вакцину китайского производства для прививок 80% взрослого населения страны. Вакцина «Спутник V» готовится к поставке в ДНР - Пушилин © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

9 декабря Объединенные Арабские Эмираты официально объявили, что начнут использование вакцины Sinovac Biotech. ОАЭ провели третью фазу клинических испытаний этой вакцины, в ходе которой подтвердилась ее эффективность на уровне 86%. Безопасность Sinovac Biotech гарантирована выявленным отсутствием в ходе испытаний каких-либо побочных эффектов. Многие госслужащие в ОАЭ уже привиты этой вакциной. Китай помог Тимошенко выздороветь от COVID-19 © ba.org.ua

В настоящее время Пекин развивает «дипломатию вакцин». В ближайшие месяцы станет ясно, чего Китай хочет добиться в будущем. Страны Южной Америки и Карибского бассейна уже заняли у Пекина миллиарды долларов. Они решили купить китайские вакцины. Мексика заплатила за партию препарата, а министр здравоохранения Бразилии выступает в качестве адвоката китайских вакцин перед другими странами. Многие азиатские государства подключились к этой эйфории. По крайней мере 16 стран участвуют в программе КНР клинических испытаний китайской вакцины, заявляя, что хотят покупать ее.

Японский журналист бьет тревогу по поводу фармацевтического наступления Пекина по всему миру. Если вакцина китайского производства используется только в КНР, это внутреннее дело Пекина, но новые китайские препараты от COVID-19 предполагаются к использованию во всем мире. А ведь структура посткоронавирусного международного общества будет зависеть от того, вакцина какой страны в конечном счете будет доминировать на мировом фармацевтическом рынке, подчеркивает японское издание.

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