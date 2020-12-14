В минувшие выходные произошло первое нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Ситуацию спасли российские миротворцы, но перестрелки могут повториться: на этот раз на границе Азербайджана и Армении

В воскресенье 13 декабря на сайте Минобороны России появилась обновлённая карта зоны проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

Согласно этой карте зона операции увеличилась: в неё вошли территории сёл Хцаберд и Хин Тахер. Они оставались под армянским контролем после перемирия, но 12 декабря там произошли бои между армянскими и азербайджанскими Вооружёнными силами, в результате которых были человеческие жертвы.

Власти Армении были вынуждены созывать внеочередное собрание Совета безопасности. В конце концов в сёла ввели российских миротворцев и бои прекратились. Тем временем Армения продолжает находиться в состоянии политического кризиса. А Азербайджан закрепляет свой успех в том числе и на армянской границе.

Бои неместного значения

В субботу 12 декабря СМИ сообщили о боях в районе сёл Хцаберд и Хин Тахер.

«Распространённая в азербайджанских СМИ информация о том, что армянские силы якобы прибегли к вооружённой провокации в районе Гадрута, в результате которой был ранен один азербайджанский военнослужащий, не соответствует действительности. Реальность такова, что 11 декабря около 20:40 противник попытался атаковать одну из военных позиций, расположенных на южном направлении Армии обороны. В результате перестрелки трое резервистов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает», — сообщила днём 12 декабря пресс-служба Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Турция претендует на украинские и российские земли — Бортник © president.gov.ua

Минобороны Азербайджана со своей стороны обвинило в эскалации армянскую сторону.

«После подписания совместного заявления о прекращении огня в лесах к северо-западу от посёлка Гадрут остались армянские вооруженные отряды. <…> Они не покинули территорию, а, наоборот, создали боевые позиции и совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц, в результате которых погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский. <…> Служба государственной безопасности Азербайджана была вынуждена провести антитеррористическую операцию», — указывалось в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

В результате боёв у сёл Хцаберд и Хин Тахер, если верить СМИ, были и убитые.

В Степанакерте вечером 12 декабря у базы российских миротворцев прошёл стихийный митинг.

«С нами побеседовал замкомандира, потому что генерал Мурадов не в Арцахе. Замкомандира заверил нас, что вместе со сторонами он попытался стабилизировать обстановку, а наши войска остались на позициях в Хцаберде, но противник вошел и туда. Сейчас на всех уровнях идут переговоры для восстановления прежних позиций», — рассказал позже в Facebook инициатор митинга, бывший парламентарий НКР Айк Ханумян.

Сёла Хцаберд и Хин Тахер защищал его отряд.

В конечном итоге в Армении вынуждены были созвать экстренное заседание Совета безопасности. На нём премьер-министр Никол Пашинян обвинил в атаке на сёла, оставшиеся под контролем армян, не только азербайджанцев, но и турок.

«На участке сёл Хцаберд, Хин Тахер наши позиции подверглись вчера нападению со стороны азербайджанских подразделений. По некоторым данным, в нападении участвовали отряды спецназа Турции», — заявил Пашинян на внеочередном заседании Совета безопасности 13 декабря.

По его словам, нападение азербайджанцев произошло, когда российские миротворцы ещё не успели разместиться в анклавах, которые остались под контролем армян. Хотят большего: как в Армении и в мире восприняли парад в Баку © AFP, TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/Mustafa Kamaci

«После начала боевых действий маленькое подразделение российских миротворцев прибыло на это место, после чего бои прекратились, но некоторая часть — сёла Хцаберд и Хин Тахер — перешли под контроль азербайджанских подразделений. Сегодня с утра более большие силы российских миротворцев вошли на эту территорию, сейчас обстановка относительно стабильная», — отметил он.

Также Пашинян подчеркнул, что в связи с трёхсторонним заявлением по Карабаху эти сёла должны оставаться под армянским контролем.

Тем же днём — 13 декабря — командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов в комментарии РИА Новости рассказал, что же происходило в двух армянских сёлах в Гадрутском районе.

«Одиннадцатого декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента. В настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась. Российскими миротворцами ведётся постоянный мониторинг ситуации и поддерживается взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон», — сообщил Мурадов.

Однако эскалации возможны и в будущем. И речь не только о территории Нагорного Карабаха.

Бездействие власти

В ситуации с армянскими сёлами примечательно, что Армения с промедлением отреагировала на события вечера 11 декабря. Так, Совбез собрался на следующий день после того, как ситуацию в Нагорном Карабахе уже обсудили министры иностранных дел России Сергей Лавров и Азербайджана Джейхун Байрамов. Кроме того, Совбез Армении собрался уже после того, как ситуацию обсудили министры обороны России Сергей Шойгу и Армении Вагаршак Арутюнян. Месяц после договора о мире: в Ереване — протесты, в Баку — парад © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Впрочем, многих армян возмутила не только задержка, с которой созвали заседание Совбеза. В последние дни в армянских Telegram-каналах цитируют запись российского популярного канала «Старше Эдды».

«По итогам перемирия, сёла Хцаберд и Хин Тахер остались за армянской стороной. Армия обороны Арцаха не была расформирована, оружие осталось на руках. Сёла находятся в очень труднодоступном районе и имеют сообщение с остальным Арцахом через горную дорогу. Учитывая характер войны и зная, какие ошибки были совершены на всех этапах, а также зная, что поста МС РФ там нет, армяне обязаны были укрепить данные сёла и усилить их дополнительным контингентом», — указано в записи.

То, что азербайджанцы будут действовать, было понятно изначально.

«И вот вчера ВС Азербайджана провели разведку боем. Главная цель — это оценка реакции российской стороны. Понятно, что удары будут наноситься там, где нет русских постов и где сами армяне должны держать линию фронта. Если ВС Азербайджана занимают какой-то пункт, который должен по перемирию принадлежать Арцаху, то они его не отдадут. Просто будет зафиксирована новая линия, и РФ будет обязана выставить новый пост. Такая практика не нова, она множество раз апробирована. Что по итогу. Армяне после месяца болтовни так и не удосужились задуматься над ошибками», — отметил автор публикации.

Однако обострения возможны и непосредственно на границах с Арменией. И причина здесь в том, что она не демаркирована.

В воскресенье 13 декабря в армянских Telegram-каналах и соцсетях появилось видео большой колонны азербайджанской военной техники.

«Колонна азербайджанской армии выдвигается к границе с Арменией в районе Карвачара/Джермука», — передавал канал ArmenianVendetta.

В свою очередь канал, который считают близким к властям, — Bagramyan26 — назвал это видео процессом делимитации границ Армении (Вайоц Дзор) и Азербайджана (Карвачар).

Однако то, на основании чего будет уточняться граница между государствами, у некоторых армянских чиновников вызывает вопросы. Так, омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что на основании гугл-карт и GPS нельзя проводить демаркацию и делимитацию границ между странами.

«Непонятно, например, на основании какой версии Google-map будет основываться процесс, тем более что Google сам указывает, что существует множество версий онлайн-карт мира», — отметил Татоян.

Этим же вопросом задалось и издание Sputnik Армения.

«В своё время картографо-геодезическая служба, входящая в структуру Кадастра, была упразднена. Вопрос: чем заняты сейчас армянские чиновники и что делают, чтобы найти специалистов? Или все мастера только стрелки на миротворцев переводить», — указано в публикации Telegram-канала издания от 14 декабря. Армянский эксперт рассказал, как изменится внешняя политика Еревана после поражения в Карабахе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Тем временем ряд армянских СМИ сообщил, что в ряде приграничных населённых пунктов службу по охране границы взяли на себя местные добровольцы.

Судя по всему, армянские власти спустя месяц после соглашения по Нагорном Карабаху так и не осознали всей серьёзности сложившейся ситуации. Их промедление может очень дорого стоить и Армении, и всему армянскому народу.