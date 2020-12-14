Минувшая неделя для украинской внутренней политики ознаменовалась формированием большинства во многих областных советах. Пропрезидентская партия «Слуга народа» после довольно слабых для себя выборов попыталась исправить ситуацию, поставив во главе облсоветов своих выдвиженцев

Делалось это в стиле «решалова» в стиле «Партии регионов» или «Блока Петра Порошенко», из-за чего форматы коалиций получались неожиданными: происходило объединение «Слуг» с политсилами, которые с экранов СМИ и телевидения рассказывали людям о «непримиримой борьбе» с властью.

Издание Украина.ру проанализировало поствыборные расклады, сложившиеся в регионах страны.

В целом куратор региональной политики Кирилл Тимошенко придумал универсальную схему, оправдывающую низкий результат на выборах: дескать, победа не там, где получили большинство голосов, а там, где представитель пропрезидентской политсилы возглавляет облсовет. Политическая неразборчивость «Слуг народа»: с кем и почему объединяются местные депутаты партии Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Слуга народа» и «Евросолидарность» в Одессе и Закарпатье

В Одесском областном совете выборы председателя оказались скандальными с потасовкой и блокированием трибуны. Там оформилось два альянса: «Оппозиционная платформа — За жизнь», «За майбутнє» и Партия Шария (40 депутатов) против партий «Доверяй делам» — «Слуга народа» — «Европейская солидарность» (37 депутатов). Неопределенной до конца оставалась «Батькивщина», которая вела «торги» с обеими сторонами.

В итоге после 12-часового блокирования трибуны губернатор Гриневецкий все же соизволил прийти в зал заседаний. Партия Тимошенко примкнула к трио «Доверяй делам» — «Слуги» — «ЕС», что позволило избрать главой областного собрания мужа народного депутата Юлии Диденко от «Слуг» Георгия Диденко. Правда, большинство тут в целом будет неустойчиво: достаточно «выбыть» по какой-то причине хотя бы одному депутату, и тогда достаточного количества голосов за необходимые решения уже не найдется.

В Закарпатском областном совете формат большинства был схожим: «Слуги народа» объединились с «Европейской солидарностью», «Батькивщиной» и местной партией «Рідне Закарпаття» мэра Ужгорода Богдана Андриива. Главой областного совета стал бывший губернатор Алексей Петров, который долгое время занимал разные должности в СБУ.

Кстати, считается, что именно Петров стал идеологом массовых обысков в венгерских общественных организациях, прошедших накануне сессии облсовета. Их цель была принудить Партию венгров Украины (КМКС) к сотрудничеству с властью. Но в итоге Киев получил обратный эффект — обострение отношений с официальным Будапештом, выразившим протест против ущемления прав соотечественников, а представители КМКС и вовсе покинули зал заседаний. "Мадьяр на ножи!" Хроника противостояния украинских националистов венграм Закарпатья © zaholovok.com.ua

От экс-регионалов на Востоке до националистов из «Свободы» на Западе

В Сумской и Харьковской областях большинство создавалось с бывшими «регионалами». В Сумах облсовет коалиция «Слуг» с ОПЗЖ выбрала председателем выдвиженца партии Зеленского Виктора Федорченко (в 2010 г. шел в мэры Сум от «Партии регионов»), замом стал депутат ОПЗЖ Александр Стрельченко.

Что касается Харьковского облсовета, то там к «Слугам народа» и «Блоку Кернеса — Успешный Харьков» присоединилась часть ОПЗЖ. Изначально соратники мэра Харькова собирались оставить кресло председателя совета за Сергеем Черновым, который находился на этой должности два последних созыва. Но в итоге новый губернатор Айна Тымчук нашла аргументы, чтобы он отказался баллотироваться в пользу «Слуги народа» Артура Товмасяна.

Кстати, последний, несмотря на формальную принадлежность к партии президента, является человеком главы МВД Арсена Авакова. Фактически управляемость Харьковщины будет зависеть именно от министра, который сможет диктовать свою волю президенту. Тем более когда мэр Геннадий Кернес не сможет возвратиться в город: у него отказали почки, процесс лечения от последствий коронавирусной болезни серьезно затянулся и осложнился.

Не менее характерными с точки зрения действий партии власти были расклады в Западной Украине. Только на Львовщине состав президиума облсовета соответствует результату голосования избирателей: там председателем стала депутат от «Евросолидарности» Ирина Грымак, а заместителем — соратник Тимошенко Евгений Гирнык. Западная Украина с 6 по 11 декабря: «слуги народа» побеждают… при помощи СБУ © ukraineson.livejournal.com

Столь же очевидными были итоги в Винницкой области: главой облсовета избрали Вячеслава Соколова из «Украинской стратегии» Гройсмана, ей же досталась должность первого заместителя. Учитывая, что в данных регионах «Слуги» с трудом проскочили в областные собрания, это логично.

В Ивано-Франковске «Слуги» присоединились к альянсу из националистов «ВО Свободы» «Батькивщины», «За будущее», «Платформы общин». Главой облсовета стал «свободовец» Александр Сыч, а заместителем — Василий Гладий из «Батькивщины». «Слуг» в руководстве области нет, но их помощь новой коалиции дает основания надеяться на определенные «дивиденды».

В Тернопольском облсовете «свободовец» Михаил Головко был избран голосами собственной партии вместе с фракциями «Слуга народа», «За будущее» и «Доверие». Несмотря на то что пропрезидентская партия получила третий с конца результат, она получила «бонус» в виде своего заместителя председателя облсовета — бывшего главы Тернопольской ОГА Игоря Сопеля. В результате таких комбинаций в оппозицию отодвинута «Европейская солидарность», имевшая второй после «Свободы» результат.

В Житомирской области «Слуга народа» победила, но в облсовет прошли девять партий, поэтому постоянного большинства здесь нет чисто арифметически, и властям пришлось изрядно потрудиться, чтобы закрепить свое первенство. В итоге председателем областного совета 53 голосами из 64 избран представитель «Слуг» Владимир Федоренко, недавний первый заместитель председателя Житомирской ОГА.

«Пролет» мимо должностей в Ровненской и Хмельницкой областях

Неудачи правящую партию преследовали в Ровненском, Хмельницком и Запорожском облсоветах. В Ровненской области «Слуги» получили второй результат, в Хмельницком — третий, что, казалось бы, гарантирует должности и влияние. Однако в Ровно партия Порошенко создала свое большинство: «Евросолидарность», «За будущее», «Радикальная партия» и «Свобода», избрав председателем совета Сергея Кондрачука (ЕС).

Схожий «конфуз» получился в Хмельницкой области. Главой облсовета здесь стала Виолетта Лабазюк, жена нардепа-мажоритарщика от парламентской группы «За будущее» Сергея Лабазюка. Группа Лабазюка под флагами «За будущее» объединилась с партией мэра областного центра «Команда Симчишина» и вместе с ней разделила должности, «прокатив» соратников Зеленского. СБУ обнаружила в Хмельницком фейковый горсовет © commons.wikimedia.org,

Что касается Запорожья, то там не удалось прийти к соглашению, поскольку изначально своих кандидатов в председатели облсовета выдвинули четыре партии: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Евросолидарность» и «Единение» (партия мэра Запорожья Буряка). Потом перед самим голосованием «Европейская солидарность» и ОПЗЖ внезапно отозвали своих кандидатов, утверждая, что на депутатов давят, заставляя нарушать тайну голосования, и, вообще, возможны вбросы бюллетеней.

Присутствующий на месте нардеп Владимир Кальцев (ОПЗЖ) обвинил главу ОГА Виталия Боговина в нарушении договоренностей, в результате никаких решений не приняли. Правда, скорее всего, какой-то компромисс будет найден позднее.

«Сборная солянка» в Николаевской и Кировоградской областях

Самое удивительное для избирателей коалиции наблюдалось в Николаевской и Кировоградской областях. В Николаевском облсовете его главой была избрана представитель «Слуг народа» Анна Замазеева. Формат коалиции, которая там была сформирована, следующий: «Слуги народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». ОПЗЖ, позиционирующая себя оппозиционной партией, вступила в «договорняк» с председателем ОГА Виталием Кимом, о чем свидетельствует переписка губернатора с и.о. главы ОПЗЖ в Николаевской области Юрием Загородним прямо в сессионном зале.

Загородний поинтересовался в WhatsApp у Кима, точно ли достигнуты договоренности с «Европейской солидарностью», на что получил утвердительный ответ и рекомендацию выполнить свою часть «сделки». Кстати, позже первым замом главы облсовета избрали выдвиженца ОПЗЖ Владимира Фроленко. В Николаеве больные COVID-19 дерутся за кислородные маски © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Цинизм «оппозиционеров» из ОПЗЖ и партии Порошенко зашкаливает — рассказывают на всю страну в эфирах, как они ненавидят власть, а на деле спокойно делят должности и «пилят» бюджеты», — констатирует телеграм-канал «Легитмный.live».

В Кировоградском облсовете тоже наблюдалась «сборная солянка»: «Слуга народа», «Пропозиция» (партия «днепропетровского клана» Филатова—Корбана), ОПЗЖ и Радикальная партия Ляшко. Председателем стал выдвиженец партии Зеленского — бывший глава СБУ Сергей Шульга. Все это говорит о том, что кричать о своей оппозиционности можно сколько угодно, но на деле когда нужно, власти фактически подставляют плечо.

Для Ляшко такое поведение в принципе не новость — еще в Раде прошлого созыва он часто яростно критиковал предлагаемые властью решения, но позже, получив свою долю «отката», его фракция давала нужные голоса. Что же касается ОПЗЖ, то подобное поведение тоже их не красит и наверняка будет по достоинству оценено избирателями.

Выводы

Из сложившихся раскладов можно сделать несколько выводов.

1. «Слуги народа», обещавшие народу в свое время новое качество политики, на деле оказались такими же беспринципными «решалами», у которых нет идеологии, а данные избирателям обещания — пустой звук.

2. В Украине набирает обороты тенденция к «феодализации»: Зе-команда отдает целые области «на откуп» местным князькам в обмен на формальную лояльность (Одесскую область — Кауфману, Харьковскую — Авакову, Днепропетровскую — Корбану—Филатову).

3. В украинской политике как таковой нет места таким вещам, как последовательность, принципиальность, идеологическая стойкость. Все это меркнет перед финансово-хозяйственными интересами олигархических структур и местных элит. Поэтому альянсы могут формироваться как угодно и распадаться весьма стремительно.