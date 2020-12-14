После недавних местных выборов в регионах Украины начался процесс поиска союзников и формирования коалиций, сопровождающийся многочисленными скандалами

Во многих облсоветах и горсоветах депутатский состав оказался достаточно пёстрым, поэтому практически нигде одна политическая сила не может контролировать органы местной власти и сформировать монобольшинство. Однако в разных городах в коалицию вступают, казалось бы, непримиримые противники, которые еще недавно, в ходе предвыборной кампании, обвиняли друг друга во всех смертных грехах. Мало того, нередко в одном городе националистическая партия клянёт своих оппонентов, называя их «прокремлевскими агентами», а в соседнем городе эта же партия спокойно блокируется с этими самыми «агентами». У избирателей обеих партий, придерживающихся различных взглядов, возникают вопросы по поводу такой беспринципности.

В Одессе, например, в начале декабре по факту оформились две коалиции в облсовете. Первая сессия ознаменовалась длительным блокированием трибуны, дракой, вызовами полиции, синяками и оторванными пуговицами депутатских пиджаков.

В один союз слились партии двух президентов («Слуга народа» и «Евросолидарность») и партия действующего мэра Геннадия Труханова «Доверяй делам». Против них выступила друга коалиция, состоящая из «Оппозиционной платформы — за жизнь», «Партии Шария» и «За будущее». После многочасового противостояния первой коалиции с небольшим перевесом голосов (за счет немногих голосов примкнувшей к ним «Батькивщины») удалось провести выдвиженца «Слуг народа» Григория Диденко на пост председателя облсовета. Многие одесситы явно недоумевают, как могли объединиться люди Зеленского, Порошенко и Труханова, но со свойственным им юмором уже окрестили эту коалицию «Доверяй Слугам Порошенко».

Старая новая власть. В Харькове прошла первая сессия горсовета © Суспільне Харків Алексей Петров, с которым украинские венгры связывают давление силовиков на венгерскую общину.

Схожая коалиция сформировалась и в Харькове: «Слуги народа», «Евросолидарность» и «Блок Кернеса». Все три политические силы ориентировались на разные категории избирателей и в «общий мешок» принесли голоса как пророссийски настроенных харьковчан, так и ультраправых украинских националистов.

В Сумах первая сессия нового облсовета тоже ознаменовалась дракой. И поводом к ней стала коалиция "Слуг народа" с ОПЗЖ. Истерику о «зраде» устроили депутаты «Евросолидарности», «За будущее» и «Батькивщины», утверждавшие, что партия Зеленского сформировала коалицию с "пророссийской партией". Драка прекратилась лишь с приходом полиции.

Геннадий Труханов: кто он © Официальный сайт Труханова Геннадия Леонидовича

«Риторика оппозиционных партий перед выборами и после это две большие разницы, но вот союз ЕС, ОПЗЖ и «Слуги Народа» в Николаевской области наглядно демонстрирует уровень нашей политики», — отмечает Telegram-канал «Резидент».

Не менее причудливы и отношения партии экс-президента «Евросолидарность» с партией «За будущее» Игоря Коломойского. В Ивано-Франковском облсовете сформировалась пёстрая коалиция «Слуг народа», «Батькивщины», «Свободы» и «За будущее». Партия Порошенко заявила о своей оппозиции такой коалиции, в которой более всего ее раздражает именно партия «За будущее» и ее связь с Игорем Коломойским, которого в «Евросолидарности» называют…. пророссийским олигархом.

«Уже первый день работы областного совета показал: некоторые политические силы, которые позиционируют себя как патриотические, готовы пренебречь выбором прикарпатцев и создали большинство с партией "За майбутнє", за которой стоит одиозный пророссийский олигарх Игорь Коломойский», — говорится в заявлении партии Порошенко.

Операция «Преемник»? В Харькове избран секретарь горсовета © Facebook, Игорь Терехов

Однако напомним, что в Сумах именно партия «За будущее» поддержала демарш «Евросолидарности» против коалиции ОПЗЖ и «Слуги народа», которую тоже называли «пророссийской».

На Волыни в облсовете «Евросолидарность» тоже вполне нормально блокируется вместе с «пророссийской» партией Коломойского «За будущее», а также со «Слугой народа».

В Виннице же «пророссийскую» коалицию, по мнению «Евросолидарности», возглавила партия недавнего соратника Петра Порошенко, экс-премьера Владимира Гройсмана. В Винницком облсовете объединились «Украинская стратегия Гройсмана», «За будущее» и «Слуга народа», отправив партию Порошенко в оппозицию.

Столь причудливые коалиции между, казалось бы, идейными оппонентами, варьируются от региона к региону, и в них сложно найти какую-либо систему. В первую очередь это объясняется тем, что в основе всех украинских политических партий нет никакой идеологии, а есть сугубо меркантильный интерес.

«Нет в нашей стране идейных партий, есть только систематический «развод» граждан. Всех политиков волнуют только три вещи: деньги, деньги и деньги», — резюмирует формирование коалиций Telegram-канал «Черный квартал».

Кроме того, на местных выборах, проходивших по условиям нового Избирательного кодекса, региональные политические деятели должны были идти по спискам общенациональных партий, которые активно торговали местами в списках. В итоге представители одного регионального клана сначала «рассосались» по разным проходным партиям, а затем вновь объединились уже в формате коалиции. Политолог Руслан Бортник считает, что мы видим результат торговли партийной франшизой. «Региональные элиты на местные выборы покупали франшизы общенациональных политических партий, чтобы использовать их для своего выдвижения или выдвижения группы лиц. Они не исповедовали никакой идеологии. А попав в местный совет, начали объединяться с такими же представителями региональных элит», — утверждает Бортник. Проще говоря, партийная политика на Украине стала таким же бизнесом, как продажа майонеза. Некую марку майонеза сначала активно рекламируют, а затем продают право на производство товара в регионы, не волнуясь уже, что именно там будут выпускать под этой маркой.

Политолог Вадим Карасев считает, что формирование коалиций в регионах происходит не на политическом уровне и не касается общих идей и взглядов, так как речь идет лишь об интересах общего бизнеса. «Объединение в политические союзы, казалось бы, необъединимых идеологически политиков продиктовано спецификой региональной политики. Если для народного депутата играет роль и идеологический фактор, то для депутата местного совета, который работает на волонтерских началах, есть только интересы местных громад и элит, возможность распоряжаться местными ресурсами (деньгами, землей и т.д.). Условно, коалиция в местном совете — это не про политическое объединение, а про совместный бизнес», — говорит Карасев.

Беспринципность и безыдейность большинства проходных кандидатов на местных выборах предчувствовало и большинство избирателей, проигнорировавших местные выборы. Для многих же из тех, кто все-таки отдал свой голос из идейных соображений, такие форматы коалиций стали еще одним поводом для разочарований в избирательной системе как таковой.