В субботу, 12 декабря, президент Владимир Зеленский наградил орденом «За мужество» 3-й степени Виталия Маркива, нацгвардейца и националиста, гражданина Италии и Украины, члена добровольческого националистического батальона

В Италии он в 2019 году был осужден судом города Павия к 24 годам лишения свободы за причастность к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и российского переводчика и правозащитника Андрея Миронова. Однако в ноябре уже этого 2020-го года был оправдан Апелляционным судом Милана при активном посредничества главы МВД Арсена Авакова и националистов из украинской диаспоры.

Зеленский наградил Маркива «за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан, интересов Украины на международном уровне», сообщили в пресс-службе главы государства. Справедливость вне Украины. Бывший боец ВСУ Маркив осужден за убийство итальянского журналиста © пресс-служба МВД Украины

Как заявил Зеленский, «решение по делу нацгвардейца и его освобождение — это также победа Украины на международном уровне».

Напомним, что уроженец Тернопольской области Виталий Маркив в возрасте 14 лет переехал в Италию, получил итальянское гражданство, так как его мать вышла замуж за итальянца. Украинское гражданство он сохранил, хотя двойное гражданство и запрещено украинскими законами.

Во время Майдана 2013-2014 он приехал на Украину, участвовать в протестах. Весной 2014 года он стал одним из добровольцев, вступив в один из националистических батальонов, ринувшихся подавлять ополченцев Донбасса. Впоследствии эти батальоны были интегрированы в Нацгвардию Украины, а Маркив дослужился до старшего сержанта.

В конце мая 2014 года в ходе боев за Славянск 30-летний итальянский журналист Андреа Роккелли, его напарник и переводчик 60-летний россиянин Андрей Миронов, а также французский журналист Вильям Рогелон решили выехать на место обстрела в район горы Карачун под Славянском — на место боев. Во время обстрела они укрылись в овраге, по которому целенаправленно стали стрелять из минометов. Роккелли и Миронов погибли. Впоследствии в Италии было возбуждено уголовное дело по факту гибели. Джульетто Кьеза: Маркив будет осужден или как наемник, или как убийца, или за то и другое вместе © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

По мнению коллег погибшего Роккелли, Виталий Маркив, с которым они познакомились на Майдане, был причастен к гибели журналистов. Один из них, Марчелло Фаучи, рассказал, что Маркив созванивался с ним и хвастался боями под Славянском. Фаучи опубликовал в итальянской прессе статью под названием «Вот как умер Роккелли». В ней он ссылается на свой телефонный разговор с Маркивым. «Обычно мы не ведем огонь в направлении города и по мирным жителям, но как только мы видим движение, мы заряжаем тяжелую артиллерию. Так случилось с машиной двух журналистов и переводчика. Мы стреляем отсюда в радиусе полутора километров. Здесь нет четкого фронта, это не война, как в Ливии», — рассказывал итальянским журналистам Маркив.

Когда Маркив в 2018 году прилетел к матери в Италию, он был тут же арестован в аэропорту по подозрению в причастности к убийству. В планшете Маркива были найдены фотографии, сделанные на месте гибели журналистов. По мнению следователей, на них отображалась позиция самого Маркива, с которой просматривалось и место трагедии.

В приговоре суда написано, что Маркив, в чьи обязанности входило наблюдение за своим сектором у подножья Карачуна, заметил безоружных репортеров и открыл по ним огонь из автомата, а после этого — скорректировал убивший журналистов огонь минометов подразделения Вооруженных сил Украины, которое располагалось неподалеку от нацгвардейцев.

Кроме того, в планшете оказались фотографии связанного мужчины с пакетом на голове, засунутого в багажник автомобиля. Маркив объяснил, что это был диверсант, который хотел заминировать дорогу. Еще на одной из фотографий Маркив с сослуживцами позирует на фоне нацистского флага со свастикой. Маркив заявил, что это была просто шутка — «ради прикола», а сам нацистский флаг был захвачен у донецких «сепаратистов», которые якобы воюют под этим флагом.

Суд Павии приговорил Маркива к 24 годам, хотя даже прокурор требовал только 17 лет. Приговор сразу же испугал украинское руководство, и все силы дипломатии были брошены на то, чтобы вызволить осужденного нацгвардейца. Зеленский хлопотал за него перед папой римским и президентом Италии. Арсен Аваков вместе с омбудсменом лично летали на суд. Украинская сторона организовала международную кампанию Free Markiv и даже сняла документальный фильм в его защиту.

В то время, когда сотни граждан Украины годами сидят в СИЗО без суда и следствия, а знаковые дела, вроде убийств Павла Шеремета или Олеся Бузины, не доведены до конца, власти Украины уделили особое внимание именно этому делу. Бортник рассказал, почему убийцы Шеремета и Бузины до сих пор не понесли наказания © Facebook, Ruslan Bortnik

Всё дело в том, что для украинского руководства важно сохранить имидж «жертвы российской агрессии» в Евросоюзе, а это дело является своеобразным пятном на этом имидже. Кроме того, дело Маркива является одним из свидетельств использования военных против гражданского населения — обстреливали группу безоружных людей, пусть, возможно, и не идентифицированных, как журналистов.

Еще раз возникает вопрос об использовании армии во внутреннем конфликте, что запрещено Конституцией Украины. Дело говорит и об использовании добровольческих националистических формирований, которые на тот момент еще не имели никакого юридического статуса, то есть были незаконными вооруженными формированиями.

За действия силовиков и вооружение националистических формирований несут ответственность не только сами исполнители, но и те, кто отдавал приказы, а это уже касается лично Арсена Авакова. Иными словами, спасая Маркива, Аваков спасал и себя. Арсен Аваков: кто он © Yulia Babych

Кроме того, столь активная защита Маркива со стороны властей помогает им сохранять лояльность одного из основных столпов своей власти — радикальных националистов, к числу которых относится и Виталий Маркив. Однако такой подход в то же время служит еще одним доказательством того, что на самой Украине преступления националистов останутся безнаказанными, а власти будут и далее оправдывать и покрывать их.

Международная кампания оказалась успешной для украинской стороны. 3 ноября апелляционный суд в Милане полностью оправдал Виталия Маркива, и на следующий день он вернулся в Украину.

Аваков сам заплатил 836 244 гривен (порядка 2,3 миллиона рублей) за аренду частного самолета для доставки на Украину из Италии освобожденного нацгвардейца.

Примечательно, что одним из первых, кто поздравил Маркива с освобождением, было посольство Великобритании на Украине, что наводит на мысль о причастности британских служб к его оправданию.

11 декабря 2020 Басманный суд Москвы заочно арестовал Маркива и объявил его в международный розыск по обвинению в убийстве двух человек. Российские правоохранители заочно обвинили Маркива в убийстве по предварительному сговору общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды.

И на следующий же день Зеленский, как бы в пику России, награждает Маркива. Награжден был, по сути, неонацист, позировавший со свастикой, человек с двойным гражданством, что запрещено на Украине, участник добровольческих батальонов, действовавших вне правового поля, обвиняемый в убийстве двух журналистов.

«Президенту должно быть стыдно стоять рядом с таким человеком. Не то что пожимать ему руку, вручая госнаграды», — комментирует награждение Маркива telegram-канал «Клименко-тайм».

Награждение Маркива президентом Зеленским — это попытка очередной раз плюнуть в РФ хотя бы издалека, свидетельствующая о том, как новый президент Украины фактически следует курсу Петра Порошенко под чутким присмотром бессменного главы МВД Арсена Авакова, а также его надежды и опоры из числа националистических и неонацистских батальонов Нацгвардии.